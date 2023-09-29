Словакия после выборов может стать другом России

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В настоящее время мы видим со стороны Братиславы откровенно антироссийскую политику. Но 30 сентября в этой восточноевропейской стране будут проведены внеочередные парламентские выборы, и российские политологи намекают на то, что мы можем стать свидетелями сенсации.

Фото: openverse

Речь идёт о возможном приходе к власти в Словакии пророссийских сил. Но пророссийских в известной степени условно. Насколько таковым можно считать, например, венгерского премьера Орбана? Ибо как раз про эту персону вспоминают в контексте словацких выборов.

Напомним, что с начала СВО Словакия занимает откровенно антироссийскую позицию. Одними из первых словаки поставили Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 и боевые самолёты МиГ-29, ещё из старых советских запасов. Идут поставки и другого вооружения. Во времена соцлагеря Словакия имела артиллерийско-снарядную специализацию на обеспечении стран Варшавского договора. После краха Советского Союза словацкие оружейники оказались не у дел. Но производственные мощности сохранились.

И теперь на эти заводы активно привлекаются инженеры с оборонных предприятий Украины. Ибо свои кадры Словакия за спокойные годы в значительной степени растеряла. Словацкая "оборонка" наращивает свои темпы: на будущий год планируется увеличить поставки снарядов Украине втрое. И это только часть картины.

Словакия ведёт подготовку украинских военных в своих учебных центрах. Отправляет своих инструкторов на Украину. А с декабря прошлого года близ границы с Украиной начал действовать цех по ремонту украинской бронетехники. Всё это говорит о том, что Словакия превратилась по сути в район тылового обеспечения для Украины, если выражаться языком военных.

Что же может сдвинуть Словакию с антироссийского дискурса при таком милитаристском раскладе?

И вот тут надо заметить, что примерно с осени 2022 года Словакия находится в политическом кризисе. Предыдущее правительство ушло в отставку, а формирование нового должно произойти после внеочередных парламентских выборов 30 сентября 2023 года. Наверное, это не очень видно со стороны: никто не выходит на митинги и не жжёт покрышки. Но тем не менее во властных эшелонах Словакии существуют серьёзные противоречия. Отчасти они связаны с коррупционными скандалами, но в большей степени с ситуацией в экономике.

Социально-экономическая ситуация в стране испортилась ещё во времена пандемии. Словакия почему-то оказалась в роли "нелюбимого ребёнка" Евросоюза, когда речь зашла о распределении антиковидной вакцины. В результате власти приняли решение о закупке российского препарата "Спутник". Но далеко не всем политическим силам это решение пришлось по душе.

Оппозиция откровенно обвиняла руководство страны в заигрывании с Россией. Уже тогда между различными политическими группами пробежали трещинки. Ещё более ухудшило ситуацию следование Словакии в кильватере европейской зелёной повестки. Ну и совсем всё плохо стало, когда Словакии пришлось присоединиться к санкциям и отказаться от российских энергоносителей после начала СВО. И это в ситуации, когда Словакия на 100% зависела от поставок газа из России.

Между тем словацкое общество, включая как простых граждан, так и политических деятелей, не так однозначно отрицательно относится к России, как нам может показаться. Если вспомнить недавнюю историю, то можно заметить, что премьером в Словакии долгое время был Роберт Фицо — политик, вполне лояльный к России. Он занимал этот пост дважды с общим сроком десять лет. И именно эту фигуру многие политологи прочат на пост нового премьера. Также его называют "Орбаном номером два", характеризуя его позитивное отношение к России.

Правда и Роберта Фицо тоже нельзя назвать ангелом. Нынешнему кандидату в премьеры могут вспомнить историю с убитым журналистом Яном Куцяком. Репортёр расследовал коррупционные связи во властной элите Словакии. А Роберт Фицо в то время как раз был премьером. Естественно, что его обвинили в причастности к убийству. История эта была весьма шумная и запутанная. По Словакии прокатились уличные демонстрации. Ну а Фицо на фоне протестов пришлось уйти в отставку.

Прошло пять лет, и теперь, судя по данным социологов, в словацком обществе есть большой запрос на его возращение в кресло премьера. Роберт Фицо возглавляет партию с двусмысленным для русского языка названием SMER-SD. Однако ничего смертельного, как может показаться, в этом нет. SMER — в переводе со словацкого означает "курс", ну а SD — "социал-демократия".

Партия SMER-SD активно выступает против либеральной повестки глобалистского Запада, такой как ЛГБТ, мигранты, вакцинация. И придерживается консервативных и националистических взглядов. И в этой повестке Украине отводится незавидная роль. Киев вполне может лишиться военной поддержки со стороны Словакии.

В то же время России не следует питать иллюзии в отношении Роберта Фицо, если он станет новым премьером. Прессинг Евросоюза может задавить любое здравое начинание. А газ, как ни крути, Словакия получает теперь из США и Катара.

Есть и другая опасность. В коалицию политических сил, которая сформирует новое правительство по результатам выборов, могут войти более радикальные националистические движения, чем SMER-SD. Те, для которых Словакия времён фашистской Германии — это не история со знаком "минус".

Рост ультраправых настроений в Европе отмечают многие эксперты. Но будем надеяться, что 30 сентября словацкий народ сделает взвешенный и мудрый выбор.