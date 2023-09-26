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Петр Ермилин

На Украине оправдались из-за провала контрнаступления: "виноваты российские мины!"

6:13
Мир

Главной причиной, по которой провалилось начавшееся в июне контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в минных полях, организованных российскими военными. К таким выводам пришли украинские специалисты Маргарита Хвостова и Дмитрий Кривошеев в своей колонке для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Тем не менее Хвостова и Кривошеева настроены оптимистично с точки зрения следующих шагов ВСУ: однако, по их мнению, Украине необходима военная поддержка западных соратников.

На Украине оправдались из-за провала контрнаступления: "виноваты российские мины!"
Фото: Telegram-канал "Колесо Генотьбы"

Pravda.Ru публикует перевод колонки. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Украинское контрнаступление, официально начавшееся в начале июня 2023 года, подходит к решающей фазе. В конце ноября проливные дожди, вероятно, превратят поле боя в непроходимую грязь, что существенно осложнит военную операцию. Таким образом, у украинских сил есть менее двух месяцев, чтобы добиться максимально возможного прогресса [...] Украина сосредоточится на том, чтобы закрепиться на лучших позициях для подготовки к кампании 2024 года. Ее западным союзникам необходимо сделать то же самое.

Первоначально Украина планировала начать контрнаступление весной, но отложила его из-за нехватки тяжелой техники, боеприпасов и обученного персонала. Готовясь к контрнаступлению, западные военные инструкторы обучали украинских солдат использованию западной бронетехники, такой как танки "Леопард-2" и "Челленджер". Идея заключалась в том, чтобы использовать маневренную военную тактику, направляя несколько механизированных подразделений в нескольких направлениях одновременно, чтобы выявить и использовать слабые места российской армии и быстро прорвать ее первую линию обороны. Но из-за минных полей, покрывающих километры линии фронта, плотного артиллерийского огня противника и превосходства России в воздухе, через несколько недель Украина была вынуждена изменить свою тактику с маневрирования на постепенное подавление российских сил. Как отмечали бывшие представители вооруженных сил США, США никогда бы не рискнули начать наступление в таких условиях.

Украина сосредоточила свои основные наступательные усилия на южном направлении [...]. Эта часть линии фронта имеет стратегическое значение для Украины: если украинские войска прорвут российскую оборону, они могут выйти к Азовскому морю, разделить российские войска на две группы и сломать так называемый сухопутный мост в [...] Крым. Тогда Украина могла бы нарушить российскую логистику сильным артиллерийским огнем по Керченскому мосту – главному транспортному узлу между Россией и [...] полуостровом – и изолировать российские войска в Крыму. [...]

Однако, поскольку [...] эта линия фронта в основном оставалась стабильной, у российских войск было более года, чтобы построить там мощную многоуровневую оборону. В результате на линии фронта появились минные поля протяженностью в десятки километров, траншеи и противотанковые рвы. Российские войска даже превратили леса в небольшие крепости с окопавшимися солдатами. Одной из главных проблем украинских сил стали мины: на квадратный метр территории порой приходится пять российских мин. Учитывая неэффективность своих машин разминирования и количество мин, украинским инженерам приходится разминировать территорию вручную, прежде чем армия сможет продвинуться под плотным российским огнем и обстрелами.

В этих условиях прогресс украинского контрнаступления нельзя оценивать ни по темпам его наступления, ни по количеству освобожденных квадратных километров территории. В последние несколько месяцев главным приоритетом для Украины было истощение российских войск. Поэтому украинские силы работают над тем [...], чтобы ослабить обороноспособность России. [...]

Подготовка к следующему этапу

Украинским силам теперь необходимо расширить свои позиции и продолжить наступление через следующие линии обороны. Как только они преодолеют основные линии обороны России, они смогут продвинуться к стратегически важным городам Токмак и Мелитополь. Им потребуется накопить в этом районе большое количество резервов, чтобы заставить русских отступить. [...]

Даже если украинские войска достигнут Азовского моря, это вряд ли приведет к полной капитуляции России. Поэтому Украине необходимы стабильные поставки снарядов, тяжелого вооружения и в идеале авиации для подготовки к следующему этапу. [...] Крайне важным здесь было бы долгожданное предоставление ракет ATACMS из США.

Запланированная поставка самолетов F-16 Нидерландами, Данией и Норвегией в первом квартале 2024 года может изменить правила игры, поскольку она приблизит украинскую военно-воздушную мощь к российской. [...] В настоящее время российская авиация может свободно запускать ракеты и бомбы по украинским войскам вблизи линии фронта, поскольку они находятся вне зоны досягаемости украинских систем ПВО. Самолеты F-16 будут обеспечивать воздушное прикрытие украинских войск и смогут перехватывать российские самолеты и ракеты, тем самым снижая превосходство России в воздухе и ускоряя темпы украинского наступления. США могут стать основным донором F-16. У других союзников, таких как Португалия, Румыния и Бельгия, также есть F-16, которые они могли бы поставить Украине после обучения пилотов. Швеция также могла бы поставить самолеты JAS-39 Gripen для усиления воздушных возможностей Украины, которые украинские пилоты уже успешно испытали.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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