Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий

9:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Продолжающее уже более трёх месяцев контрнаступление ВСУ, судя по его более чем скромным успехам, с треском провалилось. Ещё накатываются на наши позиции волны "мясных" штурмов, однако ни о каком прорыве российской оборонительной линии нет и речи.

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Однако следует задать вопрос: "А имелись ли шансы у ВСУ одержать этим летом вожделенную перемогу, то есть разрезать нашу группировку на Запорожье и выйти к побережью Азовского моря?"

Ещё со времён битвы при Левктрах (371 год но нашей эры) теория прорыва не слишком изменилась: атакующая армия создаёт на определённом участке фронта мощную группировку, наносит концентрированный и (по возможности) внезапный удар, проламывает оборону противника и выходит на оперативный простор. При этом наступающие войска должны позаботиться о надёжном обеспечении флангов, поскольку именно по ним противник ударит в ответ.

В сущности, наиболее целесообразным и верным способом активной обороны как раз и является нанесение по атакующим войскам постоянных контрударов. Именно так действовала Красная Армия в трагическом для нас 1941 году, что позволило ей, несмотря на понесённые огромные потери, сорвать план гитлеровского блицкрига. Однако подобные контрудары возможны лишь при наличии у обороняющейся стороны мобильных резервов и значительных материально-технических ресурсов. Всё это у нас в 1941 году имелось в достаточном количестве.

Ещё весной многие военные аналитики, не только российские, но и западные, доказывали, что у ВСУ не хватит сил и средств даже для достижения тактических успехов. Что и произошло в реальности: натолкнувшись на подготовленную оборону, украинская армия, истекая кровью, сумела захватить лишь несколько мелких, разрушенных до основания населённых пунктов. При этом если бы ВСУ даже смогли каким-то чудом пробить первую линию обороны российской армии, их атакующие войска неизбежно подверглись бы контрударам и, возможно, оказались в окружении, поскольку мобильные резервы у нас, несомненно, имеются.

Таким образом, итог летней кампании этого года, по сути, был заранее предрешён сложившимся военно-техническим паритетом и грамотной работой российского командования.

Однако почему политическое руководство Украины с кровожадным упорством продолжает гнать на убой тысячи и тысячи своих сограждан, превращая их в камикадзе? Ответ очевиден: война стала сущностью людоедского нацистского режима, укрепившегося в злосчастной Незалежной.

Кроме того, американские и европейские кураторы ВСУ были непоколебимо уверены в превосходстве западной военной науки и техники над российской. Кстати, этим они напоминают гитлеровских генералов, рассчитывавших разгромить Красную Армию в течение нескольких недель. К разочарованию новоявленных англосаксонских и украинских суперменов, реальные сражения показали, что никакие "хаймерсы", "леопарды", "брэдли", "челленджеры" не в состоянии обеспечить ВСУ решающего превосходства, а нынешний русский солдат, если понимает, за что сражается, не уступает в боевом мастерстве и стойкости своим прославленным предкам — чудо-богатырям Суворова и Жукова.

Впрочем в некоторых успехах противнику всё-таки отказать нельзя, и громогласные пропагандистские фанфары, которые навязчиво раздаются с экранов наших телевизоров, думается, и неуместны, и преждевременны. Британские и американские штабисты очень тщательно и умело планируют удары по нашей военной и гражданской инфраструктуре, нанося нам значительный ущерб.

В качестве примера следует привести повреждение крылатыми ракетами в Севастополе десантного корабля и подводной лодки. И если десантные корабли в нынешней войне способны выполнять функции разве что военных транспортов, то фактическая потеря современной субмарины сравнима с гибелью крейсера "Москва".

Кроме того, удары ракетами и беспилотниками по территории России стали каждодневной реальностью и, вероятнее всего, будут только усиливаться, неся смерть и разрушения прежде всего мирному населению.

Безусловно, российская армия проявила высокую доблесть и хорошую тактическую подготовку в оборонительных боях, однако победа достигается только наступлением. Поэтому надежда на истощение сил противника или же на прекращение поддержки Украины странами Запада выглядит наивной и вредоносной. Если фронт окончательно стабилизируется, то Украина ещё очень долго будет способна вести не очень интенсивные боевые действия: человеческих ресурсов ей хватит на несколько лет, а технику и боеприпасы будут исправно поставлять страны НАТО.

Отразив наступление ВСУ, российская армия сама окажется перед необходимостью нанести противнику стратегическое поражение. Однако опыт нынешней войны показывает, что традиционные танковые прорывы сейчас маловероятны, если, конечно, атакующая армия не обеспечит себе гигантского численного превосходства и к тому же будет готова понести огромные потери в живой силе и технике.

Думается, тактика, применённая украинцами этим летом, для нашей армии категорически не подходит. Потеря на фронте сотен тысяч мужчин может оказаться для нашего народа, оказавшегося в глубокой демографической яме, фатальной. Это Зе и его команде не жалко украинский народ, который обречён на заклание "золотому тельцу".

Нашему генштабу придётся вырабатывать нестандартные тактические приёмы, пересматривать многие положения военной науки, но главное — выдвигать на командные должности самых талантливых и решительных полководцев. Выражаясь конкретно, наша армия нуждается в таких военачальниках, как Жуков и Рокоссовский. Думается, что только гениальные стратеги способны в условиях превосходства вражеской разведки правильно спланировать и провести наступательную Киевскую или Одесскую операцию.

К сожалению, у значительной части нашего общества до сих пор нет понимания, что Россия ведёт третью Отечественную войну, от исхода которой зависит существование всего Русского мира. Недавно один высокий чиновник краевого уровня, прочитав в Pravda.Ru мою статью "Киев снова должен стать русским городом", пренебрежительно заявил, что эта статья вредная и наивная, поскольку "народ войну не поддерживает, а военно-политическое руководство не ставит целью захват столицы Украины". Если во власти находятся такие чиновники, а главными редакторами газет являются трусливые соглашатели, то нам действительно не стоит рассчитывать на победу.

Впрочем в любом случае мы не сможем одолеть впавшую в буйное нацистское помешательство Незалежную, если не выиграем борьбу за умы и души простых украинцев. Задача эта невероятно сложная, усугублённая огромным количеством наших же политических, экономических и нравственных ошибок и просчётов. Однако не безнадёжная!

В июле мне довелось побывать в Мариуполе. При украинской власти это был крайне обшарпанный, производивший тягостное впечатление город с огромной промышленной зоной чуть ли не в самом центре. Как это ни странно, но его частичное разрушение в результате боевых действий может пойти Мариуполю на пользу. Сейчас в городе действительно ведутся масштабные восстановительные работы, работают фонтаны, реставрируются старинные здания. Приехав из Новороссийска, который в годы войны был разрушен на 96,5%, а сейчас пребывает в состоянии глубокой стагнации, я невольно позавидовал будущим жителям Мариуполя: если так дело пойдёт и дальше, то прежний обшарпанный промышленный город превратится в красивый курортный и культурный центр Новороссии. Только вот беда: в наших центральных СМИ почти нет информации о чудесном преображении Мариуполя!

А ведь за души наших заблудших "родственников" надо бороться, всячески донося до них информацию о позитивных переменах в жизни украинцев, ставших гражданами России. Но ещё более важным представляется разоблачение живодёрского нацистского режима, который безжалостно уничтожает народ Украины. Праведный гнев очнувшегося от фашистского морока населения должен быть направлен именно против Зеленского, его бандитской команды и зарубежных кураторов с "дядюшкой Бидоном" во главе. Иными словами, украинцам нужен новый Богдан Хмельницкий, который гетманской булавой укажет правильный путь своему народу. И этот путь — на восток, в Россию!