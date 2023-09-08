Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика

6:49 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Балканы неизменно приносят внешнему миру и ближайшим соседям политические сюрпризы. Причём чем меньше государство, тем сильнее ощущаются в нём активные внутренние процессы. Это уже стало правилом.

Фото: Wikimedia Commons

За примерами далеко ходить не надо — карлика Черногорию с её 600 тысячами населения уже не первый год сотрясают "вулканы" политических трансформаций. Не всё спокойно и в Северной Македонии, которая буквально разрывается между навязчивым диктатом Болгарии и великоалбанскими амбициями, которые активно подогреваются нынешними правителями в Косове.

Ещё одним образцом свободомыслия и стремления отвоевать себе лучшую долю на международной арене бесспорно является Республика Сербская — одна из составных частей Боснии и Герцеговины.

Баня-Лука давно и настойчиво добивается отмены либо пересмотра кабальных Дейтонских соглашений — уродливого детища американских политтехнологов, посредством которых в 1995 году была прекращена кровавая война в БиГ. Новое государство по сути превратили в подобие "детского сада", за которым пристально наблюдают заботливые западные "воспитатели", беззастенчиво вмешиваясь во внутренние дела и законодательные процессы формально суверенного государства.

Республику Сербскую и лично её многолетнего харизматичного лидера Милорада Додика возмущает присутствие в стране так называемого верховного представителя Запада, который, подобно сторожевому псу, строго следит за внутренними процессами в БиГ, внося корректировки в неугодные "цивилизованным" покровителям в лице Америки и ЕС законы, отменяя те или иные спорные решения властей.

Додик категорически не приемлет власти верховного представителя, считая его "самозванцем", не имеющим подтверждённых СБ ООН полномочий. Примечательно, что сам Кристиан Шмидт пытается всех убеждать, что, мол, он имеет некие "устные" поручения лично от Генерального секретаря ООН, а также подтверждение своей миссии от ведущих западных держав, ссылается он и на Дейтонский документ, который, дескать, Додик "неверно толкует". Но Баня-Лука эти утверждения отвергает. Шмидт уже не раз предлагал организовать его встречу с Додиком и руководством Республики Сербской для прояснения данной дилеммы.

Кульминацией конфликта с верховным представителем стало принятое президентом Додиком в конце июня решение, предусматривающее, что решения канцелярии верховного представителя больше не будут публиковаться в официальном вестнике Республики Сербской и, самое главное, не будут здесь исполняться. Такой смелый шаг со стороны Баня-Луки вызвал гнев и возмущение у верховного представителя немца Кристиана Шмидта. Он подал иск в суд на Милорада Додика за "неуважение к его миссии" и отказ исполнять принятые им решения, упомянув, в том числе, и "нарушение конституционного строя" БиГ. Иск пока в процессе рассмотрения, хотя у многих местных юристов эта петиция вызвала удивление и сомнения в её правомочности в соответствии с действующим в БиГ законодательством.

На днях Додик пошёл ещё дальше. Он распорядился, что отныне верховному представителю будет "запрещён въезд" в Республику Сербскую. Если же этот чиновник попытается попасть в РС, то будет задержан и выдворен.

"Пусть только попытается", — категорично заявил Додик. Известно, что Кристиан Шмидт пытается внести свои коррективы в закон о собственности, что вызвало крайнее раздражение в Баня-Луке. Президент РС уже заявил, что "вопрос о собственности закрыт положениями Конституции". В случае, если верховный представитель попытается продавить это решение, по словам Додика, "будет принято решение о независимости Республики Сербской".

Решение Баня-Луки относительно Шмидта уже вызвало недовольство в Берлине. Специальный посланник правительства Германии по Западным Балканам Мануэль Сарацин заявил, что немецкие власти "не позволят запретить Кристиану Шмидту въезд в Республику Сербскую". "Это неправильно, и мы не позволим", — сказал Сарацин. Немецкий представитель срочно выезжает в Боснию и Герцеговину, а также планирует обсудить данную проблему с Милорадом Додиком в Бане-Луке.

Примечательно, в самой РС, как и положено на Балканах, имеется непримиримая оппозиция власти президента в лице карликовых партий. Они, подобно "пятой колонне", пытаются играть на руку внешним силам.

Так, один из лидеров противников власти, бывший некогда даже министром иностранных дел БиГ, Игор Црндак заявил, что "для Республики Сербской было бы лучше, если бы Додик покинул свой пост в случае подтверждения выдвинутых против него обвинений". "Таким образом был бы избран новый президент, который мог бы делать своё дело без внешнего давления", — считает этот политик.

В то же время в партии Додика считают, что оппозиция подобными заявлениями пытается "легитимизировать Шмидта".

Сам Милорад Додик настроен весьма решительно, он отвергает все обвинения в свой адрес. Его сторонники считают, что судебное разбирательство необходимо внешним силам, чтобы "избавиться от Додика", а в стране ради этого действует "иностранная агентура". "Вы меня не посадите, даже если осудите", — твёрдо заявляет политик.

Фигура нынешнего президента Республики Сербской давно вызывает отторжение на Западе из-за его несговорчивости и стремления проводить независимый курс в интересах РС. Додик (в отличие от враждебно настроенных к сербам коллег-мусульман и фактически безликих хорватов в БиГ) открыто критикует ЕС и особенно США, считая их виновниками всех неурядиц в этом лоскутном государстве. Если добавить к этому ещё добрые и прагматичные отношения Додика с президентом России, с которым он регулярно встречается, успешно решая многие хозяйственные вопросы, то становятся понятными попытки Запада превратить этого политика в "изгоя". Против президента РС действуют западные санкции, он "нежелательная персона" в Европе и Америке. Но Додик не сдаётся, оставаясь на страже интересов народа Республики Сербской.

В общем, в маленьком энтитете БиГ кипят нешуточные страсти, а сама Республика Сербская продолжает бурлить.