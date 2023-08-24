Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы

18:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Два с лишним месяца назад началось "долгожданное" и широко разрекламированное наступление украинской армии на позиции ВС России. Всё это время всевозможные каналы распространения информации выдают постоянные видеосюжеты об этом нашумевшем "прорыве" ВСУ, и каждый очередной видеоролик вызывает у экспертов и обычных пользователей интернета навязчивый вопрос: почему украинцы не берегут своих солдат?

Фото: edition.cnn.com

Почему их бесконечно бросают волнами в "мясные штурмы", после которых по полям и лесополосам остаются пылающая бронетехника и огромное количество "двухсотых" бойцов ВСУ? Почему по украинским городам идёт настоящая охота на "пушечное мясо"? Причём, судя по видеокадрам с очередными пленными бойцами ВСУ, в это "мясо" зачисляют не обязательно молодых и здоровых мужиков, а всё чаще мы видим изможденные лица наспех подготовленных "штурмовиков" в возрасте 45-55 лет. А если прибавить к этому бесчисленные видеокадры с массовыми захоронениями в украинских городах, где над тысячами свежих могил с фотографиями людей в форме реют сине-желтые флаги, и новости о том, что очередная мобилизация на Украине, под которую попадает до 80% мужиков, продлится до середины ноября, то возникает стойкое ощущение, что киевский режим объявил войну не столько России, сколько собственному мужскому населению.

Некрологи и "замолчавшие" симки

Сколько же потеряла Украина за время этой кровавой бойни, в которой, судя по всему, ни командованию, ни руководству страны нет дела до человеческих жизней? Настоящие цифры потерь от киевского режима по понятным причинам мы не услышим никогда. Ждать объективности от западных экспертов не имеет смысла, хотя и они дают достаточно мрачную статистику.

Впрочем благодаря нынешней информационной открытости в мире сформировалась вполне работающая система получения данных из открытых источников, так называемый OSINT, который позволяет вычислить цифру потерь на основе косвенной статистики. Например, независимые украинские журналисты постоянно мониторят местные СМИ и соцсети, на которых появляются военные некрологи. По их данным, за последние полтора года таких некрологов опубликовано 284 тысяч, и эта цифра постоянно увеличивается.

Динамика появления некрологов очень чётко коррелируется с обстановкой на передовой. Например, в ноябре 2022 года число некрологов побило рекорд — 1100 в день, потом было затишье, в среднем публиковалось 400 новых некрологов в день. Сейчас, когда началось так называемое "контрнаступление", меньше тысячи в день уже не бывает. При этом надо понимать, что число некрологов может легко вырасти в два-три раза за счёт тех, кто числится пропавшим без вести, либо тело не может быть идентифицировано, поэтому родственников о смерти военнослужащего не уведомляют, чтобы не платить положенные в этих случаях деньги. Такая практика на Украине очень распространена.

Ещё один любопытный источник цифры потерь обнаружил российский эксперт Эльдар Муртазин, главный редактор специализированного портала Mobile Research Group. Он изучил отчётность украинских сотовых операторов, которые зафиксировали 1,1 млн "замолчавших" SIM-карт, что косвенно может указывать на количество летальных исходов украинской стороны. Муртазин приводит данные одного из украинских операторов, по которым еженедельно на востоке страны "замолкают" 5,5 тысячи SIM-карт. И это только у одного оператора.

По мнению военного эксперта, бывшего разведчика и офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, безвозвратные боевые потери вооружённых сил Украины за период спецоперации РФ по защите Донбасса составляют около 400 тысяч человек. Если считать ещё больных и госпитализированных, то цифра доходит до 800 тысяч.

То есть, суммируя эти данные, можно смело предположить, что уровень людских потерь на Украине либо приблизился, либо уже перекрыл цифру в полмиллиона человек.

Согласитесь, для страны, в которой, по некоторым оценкам, населения осталось не более 25 миллионов человек, это просто чудовищные потери. И тем не менее нет ни одного признака того, что руководство Украины как-то озабочено этим и пытается сохранить своих солдат. Наоборот, всё чаще мы слышим заверения украинского президента в том, что сражаться с Россией он намерен до последнего украинца. И вот тут мы приходим к следующему вопросу: а не является ли такая стратегия вполне осознанной?

Убойный план

Некоторые наблюдатели и эксперты уже не раз высказывали мысль о том, что Зеленский действительно осознанно не считается с человеческими потерями по двум соображениям.

Во-первых, чем больше молодых мужчин не вернётся в свои дома, тем больше будет расти ненависть к России у осиротевших родственников и близких, и эта ненависть будет ещё долгие годы разделять наши народы даже после окончания конфликта. По второй версии, в самые горячие точки линии боевого соприкосновения также сознательно гонят призывников из юго-восточных регионов Украины, то есть в основном русскоговорящих. Призванных же из западных, чисто бандеровских, областей стараются держать больше во второй линии и в резерве, поскольку это более "чистые" носители политического украинства, чем не слишком надёжные жители Новороссии и юго-востока. Видимо, в Киеве считают, что чем больше погибнет русских жителей Украины, тем лучше для её агрессивного русофобского режима. В защиту этой версии говорит тот факт, что в многочисленных видеороликах, снятых украинскими солдатами, мы почти не слышим настоящую украинскую речь — либо это общепринятый на востоке страны "суржик", либо чисто русская речь, с щедрыми матерными вкраплениями.

Но есть и третья версия, о которой политкорректно не принято говорить вслух. Не исключено, что столь кровожадное отношение к собственному народу у Зеленского связано с какими-то очень личными аргументами.

Но для начала, давайте попробуем разобраться в самой личности человека, который волей судеб стал вершителем судеб миллионов жителей Украины. Владимир Зеленский родился в 1978 году в городе Кривой Рог (Украинская ССР) в интеллигентной еврейской семье: папа — учёный-математик, мама — инженер. Дед — герой войны, дослужившийся до командира стрелковой роты. То есть классическая советская семья, в которой отродясь не было никакого украинского национализма, да и в доме никогда не использовали украинский язык, поскольку в интеллигентных семьях УССР это негласно считалось моветоном.

Собственно, и сам Зеленский стал "украинским патриотом" исключительно накануне своих президентских выборов в 2019 году — тогда он спешно выучил южнорусский диалект русского языка, который с некоторых пор стал считаться украинским. А ведь ещё совсем недавно, во время своей кавээновской и актёрской карьеры, Зеленский всячески демонстрировал в России, что он — свой парень, с удовольствием ездил на выступления в РФ, зрителем которых бывал даже Владимир Путин — есть исторические кадры, как наш президент аплодирует будущему президенту Украины во время выступления его команды КВН в Москве. Зеленский снимался и продюсировал в фильмах, которые не без успеха шли в нашей стране, а в своих интермедиях довольно тонко глумился над некоторыми чертами украинского национального характера. То есть он выглядел как современный образованный молодой человек с хорошим чувством юмора и довольно тёплым отношением ко всему русскому. Ну а потом этого человека словно подменили, и он превратился в то, что мы сегодня без особого восторга наблюдаем.

Что же такого случилось с бывшим советским мальчиком и успешным комиком? И тут самое время вспомнить ещё о кое-каких деталях его, как сегодня говорят, бэкграунда. Для начала вспомним, что Кривой Рог — это центр так называемой "черты оседлости”, а по сути — единственный регион Российской империи, где было позволено жить евреям. Именно этот регион сотрясали жестокие еврейские погромы в начале XX века.

По некоторым данным, от этих погромов пострадали близкие родственники Владимира Зеленского. Да и помимо родственников в городе было полно его соплеменников, на чьей памяти остались ужасы погромов в "черте оседлости". Судя по всему, эта тема неоднократно, но негромко обсуждалась в семье будущего украинского президента. Можно предположить, что рассказы пожилых родственников как-то повлияли на формирование его мировоззрения и характера. Ведь не случайно ещё в школьные годы юный Зеленский занимался греко-римской борьбой и тяжёлой атлетикой — по-видимому, главным детским страхом после рассказов родни было оказаться неготовым к схватке с потенциальными обидчиками евреев, а таких персонажей на Украине всегда хватало.

Непростые отношения

Вообще, история взаимоотношений между украинцами и евреями на территории Малороссии — довольно тяжёлая и малоприятная. Советская, да и современная, российская историография как-то скороговоркой выдаёт некоторые факты, от которых становится просто не по себе. В школах и вузах не изучают походы героя украинской истории Богдана Хмельницкого в 1648–1654 годах против "ляхов и жидов". Тогда войска Хмельницкого проходились огнём и мечом по еврейским местечкам, оставляя после себя горы трупов и разграбленные дома. По минимальным оценкам, только в течение полутора лет в 1648–1649-м количество замученных евреев превысило 100 тысяч.

Некоторые исследователи говорят о более страшных цифрах: казацкое восстание Богдана Хмельницкого обошлось еврейству Украины в 250 тысяч жертв. По данным израильского ученого Иосифа Хейфица, в тот период было вырезано 700 еврейских общин.

"Это была истребительная война украинского казачества против еврейских арендаторов и торговцев, — пишет Хейфиц, — когда вырезались или угонялись в татарский плен целые еврейские общины и на правобережной, и на левобережной Украине. Славный освободительный путь украинского народа в XVII веке устлан трупами не врагов воинов, а мирных еврейских стариков, женщин и детей".

В XVIII веке во время так называемого гайдамацкого движения также шло массовое истребление евреев, называются разные цифры — от 50 до 600 тысяч погибших. Надо отметить, что лютая ненависть украинцев к местным евреям возникла не на пустом месте. Так сложилось, что евреи в Малороссии курировали две весьма важные отрасли тогдашней экономики — как правило, именно они содержали шинки (деревенские кабаки) и занимались так называемым лихварством, проще говоря, давали деньги в рост за грабительские проценты. Понятно, что и жили они не в пример лучше среднего украинского крестьянина. Естественно, социальная и национальная ненависть к евреям — кабатчикам и ростовщикам — периодически выплёскивалась в форме диких погромов.

О тех "славных" временах украинской истории сохранились даже живописные свидетельства. В Национальном художественном музее Украины есть очень любопытная картина в виде лубка кистей неизвестного автора XIX века — "Казак Мамай". На ней щирый хлопец с аутентичными казацкими усами меланхолично играет на бандуре на фоне повешенного на дереве вверх ногами человека с характерными пейсами. К казаку подводят ещё одного связанного человека с характерной еврейской внешностью. В аннотации к картине говорится, что на ней изображены гайдамаки, поймавшие двух лихварей (ростовщиков). Украинский текст на полотне гласит следующее: "Змилуйся, пане Мамаю, ні копійочки грошей не маю!” А бандурист отвечает несчастному: "Мені твоїх грошей не треба, за таких, як ти, платять спасенієм з неба!” Думаю, перевод здесь не требуется.

Кстати, либеральные публицисты и историки любили ещё в 80-90-е годы прошлого века поговорить о "русских погромах" против евреев в царской России, которые организовывали черносотенцы. Однако масштаб действий печально известной "Чёрной сотни" в Центральной России, не идёт ни в какое сравнение с теми зверствами, которые творили с евреями местные "активисты" на Украине и в Молдавии. Помнится, когда вышел нашумевший труд любимца либеральной публики Александра Солженицына "200 лет вместе", в нём приводились страшные, но архивно доказанные данные о размахе погромов в Одессе, Кишинёве, Киеве и других южных городах империи. После выхода этой книги в либеральном лагере началась форменная истерика: на глазах рушилась привычная концепция о русском народе-погромщике, которая долгие годы пестовалась в этой среде. В адрес их кумира Солженицына тогда раздавались вопли возмущения и разочарования…

Увы, история — тётка вредная и злопамятная. Никак из неё не сотрешь факты о еврейских погромах на Украине в XIX веке. Не забыть тамошним евреям побоищ, вспыхнувших в 1905-м, когда по всей Украине и Бессарабии прошли 910 (!) погромов). А уж что творили с евреями "освободители Украины" после обретения ею независимости в 1917 году… По всем губерниям Малороссии лютовали как регулярные белогвардейские части, так и петлюровцы и всевозможные банды самостийных атаманов. Всю Гражданскую войну еврейское население Украины активно вырезали, грабили и насиловали до тех пор, пока Красная Армия не принесла многострадальным местечкам мир и спокойствие.

Правда и это спокойствие было обретено ненадолго: в 1941 году начался самый страшный акт трагедии еврейского народа. Именно на Украине было уничтожено наибольшее количество евреев из числа советских граждан — примерно половина всех жертв Холокоста. Только в киевском Бабьем Яре, согласно отчёту зондеркоманды-4А, был расстрелян 33 771 еврей. А всего, по оценке украинских исследователей, в Бабьем Яре погибло около 150 тысяч евреев, включая жителей других украинских городов и беженцев.

Общее количество убитых украинских евреев (с учётом убитых в плену и эвакуации на территории оккупированной России) исследователи оценивают в 1,5-1,6 млн человек, то есть каждая четвёртая жертва Холокоста проживала на территории современной Украины.

И самый главный нюанс — во всех карательных операциях против евреев главной движущей силой были вовсе не эсэсовцы, а местные украинские националисты.

Естественно, в контексте такого исторического анамнеза очень трудно предположить особую любовь украинских евреев к своим мучителям. Но именно это мы сегодня наблюдаем — президент-еврей Зеленский и его команда, в которой также полно его соплеменников, вдруг прониклись неслыханной страстью ко всему украинскому. Правда эта страсть выражается в тотальном разграблении страны, жестоких репрессиях против политических противников и введением удушающей цензуры. Ну, а главное — еврейская администрация современной Украины хладнокровно гонит на убой сотни тысяч украинских граждан, обещая им всё новые и новые волны мобилизации.

Мы видим, как человек, прекрасно знающий, как издевались бандеровские каратели над еврейским населением Львова, Киева и других украинских городов, вдруг стал клясться в верности бандеровским идеалам. Что это — внезапное сумасшествие и потеря памяти? Или наоборот — настолько обостренное злопамятство, которое заставило Зеленского пойти на все ухищрения и унижения, чтобы получить власть над уничтожителями его народа и сотворить свою, по-гоголевски, страшную месть?

Очень не хотелось бы впадать в конспирологию, но с учётом всех приведённых фактов поневоле кристаллизуется ощущение, что массовое уничтожение украинского народа её президентом-инородцем, — это вовсе не отсутствие у него полководческих и стратегических талантов, а вполне возможно, и есть основная стратегия: убить как можно больше представителей того этноса, который, по его мнению, в неоплатном долгу за прошлые свои злодеяния. Попробуйте убедить меня в обратном…