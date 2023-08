Your browser does not support the audio element.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что экономика РФ чрезмерно мала относительно экономик "настоящих" игроков геополитической арены. В интервью, которое европолитик дал испанской El Pais, он сообщил, что РФ представляет собой скорее "бензоколонку, владелец которой имеет атомную бомбу".

Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.