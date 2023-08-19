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Петр Ермилин

В ЕС назвали Россию "бензоколонкой с атомной бомбой". Как ответит Москва?

5:05
Мир

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что экономика РФ чрезмерно мала относительно экономик "настоящих" игроков геополитической арены. В интервью, которое европолитик дал испанской El Pais, он сообщил, что РФ представляет собой скорее "бензоколонку, владелец которой имеет атомную бомбу".

В ЕС назвали Россию "бензоколонкой с атомной бомбой". Как ответит Москва?
Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Заявление Борреля

Еврокомиссар сравнил отношения ЕС и Китая с отношениями ЕС с Россией. В первом случае, по мнению Борреля, речь идет о "настоящем геополитическом игроке", с которым в данный период есть противоречия.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой. Очевидно, что мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов", — сказал он.

Комментируя эти различия, Боррель привел и собственную аналогию.

"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — отметил Боррель.

Еврокомиссар высказался и о вопросе поддержки Украины. По его словам, отказ от военной помощи Киеву не станет шагом на пути к миру. Тем не менее, по словам Борреля, ЕС делает все возможное для достижения мирных переговоров. Он также подчеркнул, что без конфликта на Украине процесс вступления Киева в ЕС занял бы "годы". Такая перспектива, однако, по мнению еврокомиссара, может стать "серьезной проблемой".

"Если бы она вступила завтра, она бы стала единственным получателем средств. Все остальные станут инвесторами в страну", — цитирует Борреля РБК.

Не первый раз

Авторство сравнения России с бензоколонкой принадлежит не Боррелю. Впервые такую аналогию в 2014 году провел сенатор-республиканец Джон Маккейн, комментируя CNN события на востоке Украины.

"Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Это клептократия, это коррупция, это страна, чья экономика на самом деле зависит только от нефти и газа. Поэтому важно ввести экономические санкции, предоставить определенную военную поддержку украинцам. По крайней мере, чтобы они смогли защищать себя", — говорил он тогда.

В 2020 году аналогичное заявление сделал и другой американский сенатор, бывший кандидат на пост президента Митт Ромни. Ромни комментировал участившиеся кибератаки на госучреждения США, в которых американская сторона подозревала "российский след".

"Но я также думаю, что он признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Россия — это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил (покойный сенатор. — Ред.) Джон Маккейн (Маккейн скончался в 2018 году. — Ред.). У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", — заявил политик.

Реакция России

Комментируя заявление Борреля, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Борреля "политическим" карликом.

"Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель — карлик политический", — написал сенатор в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава комитета Совфеда в своем аккаунте в соцсетях подчеркнул, что эти слова Борреля свидетельствуют, что он является "интеллектуальным пигмеем".

"Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой. Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей. Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато!" — заявил политик.

В нижней же палате парламента обвинили Борреля в отсутствии логического мышления. Такую оценку главе евродипломатии дал член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.

"Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, который Запад обрушил на нее, — это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное", — сказал он в интервью РИА Новости.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз жозеп боррель григорий карасин владимир джабаров
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