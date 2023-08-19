Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что экономика РФ чрезмерно мала относительно экономик "настоящих" игроков геополитической арены. В интервью, которое европолитик дал испанской El Pais, он сообщил, что РФ представляет собой скорее "бензоколонку, владелец которой имеет атомную бомбу".
Еврокомиссар сравнил отношения ЕС и Китая с отношениями ЕС с Россией. В первом случае, по мнению Борреля, речь идет о "настоящем геополитическом игроке", с которым в данный период есть противоречия.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой. Очевидно, что мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов", — сказал он.
Комментируя эти различия, Боррель привел и собственную аналогию.
"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — отметил Боррель.
Еврокомиссар высказался и о вопросе поддержки Украины. По его словам, отказ от военной помощи Киеву не станет шагом на пути к миру. Тем не менее, по словам Борреля, ЕС делает все возможное для достижения мирных переговоров. Он также подчеркнул, что без конфликта на Украине процесс вступления Киева в ЕС занял бы "годы". Такая перспектива, однако, по мнению еврокомиссара, может стать "серьезной проблемой".
"Если бы она вступила завтра, она бы стала единственным получателем средств. Все остальные станут инвесторами в страну", — цитирует Борреля РБК.
Авторство сравнения России с бензоколонкой принадлежит не Боррелю. Впервые такую аналогию в 2014 году провел сенатор-республиканец Джон Маккейн, комментируя CNN события на востоке Украины.
"Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Это клептократия, это коррупция, это страна, чья экономика на самом деле зависит только от нефти и газа. Поэтому важно ввести экономические санкции, предоставить определенную военную поддержку украинцам. По крайней мере, чтобы они смогли защищать себя", — говорил он тогда.
В 2020 году аналогичное заявление сделал и другой американский сенатор, бывший кандидат на пост президента Митт Ромни. Ромни комментировал участившиеся кибератаки на госучреждения США, в которых американская сторона подозревала "российский след".
"Но я также думаю, что он признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Россия — это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил (покойный сенатор. — Ред.) Джон Маккейн (Маккейн скончался в 2018 году. — Ред.). У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", — заявил политик.
Комментируя заявление Борреля, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Борреля "политическим" карликом.
"Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель — карлик политический", — написал сенатор в своем телеграм-канале.
В свою очередь, глава комитета Совфеда в своем аккаунте в соцсетях подчеркнул, что эти слова Борреля свидетельствуют, что он является "интеллектуальным пигмеем".
"Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой. Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей. Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато!" — заявил политик.
В нижней же палате парламента обвинили Борреля в отсутствии логического мышления. Такую оценку главе евродипломатии дал член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.
"Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, который Запад обрушил на нее, — это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное", — сказал он в интервью РИА Новости.
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