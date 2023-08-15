Киев и США подорвались на мифе о "пьяном лапотном медведе"

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Миф о беспомощности России стал той миной замедленного действия, на которой подорвались НАТО с Украиной наперевес. Тридцать лет дезинформации сыграли со всеми злую шутку.

Фото: pixabay.com

Широко растиражированные Западом клише о России в итоге легли в основу его "гениального" плана по устранению геополитического конкурента, пишет автор Телеканала "360".

Американцы сами поверили в то, что у РФ нет никаких реальных достижений ни в науке, ни в космосе, ни в оборонной сфере. В головах экспертов прочно поселился "пьяный от водки медведь на реакторе с балалайкой". Это в конечном итоге вылилось в трагедию.

Публицист Анастасия Миронова вспоминает, что большинство населения Земли, которое сейчас пребывает в активном возрасте, росло под постоянные смешки над Россией. А у европейцев и американцев в отношении России была в моде некоторая снисходительность к "лапотной, серой, холодной стране вечно просящих в долг russkih с разваленными заводами, падающими ракетами и пьяным Eltsin и олигархами с чеченской войной наперевес".

Отличились на этом поприще и российская собственная пресса, телевидение, либеральные политики и сетевые лидеры мнений, постоянно говорящие о том, что Россия "не состоятельна ни в чём". Так что факт, что ядерный арсенал РФ на месте, гиперзвук создан, фильмы в космосе снимаются, а миссия на Луну отправлена, вызвал определённый шок.

Возможно, если бы наша интеллигенция не нагнетала кромешной тоски, в 2022 году все без исключения стороны военного конфликта вели бы себя более сдержанно. А если бы американская аналитика не опустилась на "минус сотый" уровень за последние годы — блок НАТО не спускал бы на войну с Россией свои грандиозные бюджеты, уверена автор.

Современные же американцы узнали, что Россия не просто большая и ядерная держава, в несколько раз больше Украины, а что ракеты у неё далеко не надувные. И рвение с ней воевать выйдет боком в любом случае.

Прямо сейчас "Луна-25" готовится высадиться на Луне. А почему она "двадцать пять"? При минимуме интереса за пять минут поиска в "Гугле" выясняется — было еще 24 станции. Что "Луна-2", а не астронавты США, первая достигла поверхности Луны, а "Луна-3" первой засняла её обратную сторону. И луноходы СССР катались по Луне раньше, чем прозвучало великое "шаг для человечества…".

Итог таков? Западные советники и руководство ВСУ всерьёз считали, что спустя три недели войска Незалежной разгромят Донбасс, якобы "вернут Крым" и вообще возьмут Москву, столицу этого смешного государства, где ядерные боеголовки украли, "Сарматы" заменили надувными и никто не видел тёплого туалета.

Так что "медведь с реактором" оказался не с бутылкой водки (хотя какой русский не любит немного выпить), а с ракетно-ядерным щитом, блестящей (во всех смыслах) Москвой, мощным ВПК и народом, отказывающимся "сносить власть" за выключение Apple Pay и уход "Макдоналдса".