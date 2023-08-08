Folha: Бразилия из страха противится расширению БРИКС — вопреки мнению России и Китай

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Бразилия выступает против присоединения к БРИКС новых государств, утверждает бразильское издание Folha. Причина якобы в том, что это государство боится потерять влияние в блоке в случае значительного его расширения.

Фото: syl.ru

При этом издание утверждает, что за расширение выступают Россия, Китай и ЮАР. Они, стало быть, не опасаются потери влияния?

При этом ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва ранее говорил, что поддерживает присоединение к БРИКС таких государств, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Аргентина.

По словам источников в правительстве Лулы, Китай считает возможной интеграцию практически всех, кто проявил интерес к вступлению в БРИКС — как в качестве полноправного, так и на правах ассоциированного члена. Пекин поддерживают Россия и ЮАР, утверждают собеседники Folha (перевод "ИноСМИ").

В Бразилии же заявляют, что необходимо обсудить критерии, согласно которым будет происходить любая реформа БРИКС. По их мнению, при выборе стран-кандидатов необходимо соблюдать такие требования, как географический баланс, численность населения и объём экономики.

По мнению бразильских дипломатов и чиновников, БРИКС в силу своей ограниченности (по составу участников) придаёт Бразилии значительный вес и влияние, которых она не находит на других международных форумах. И неконтролируемый рост участников блока якобы может ослабить влияние Бразилии.

Отметим, накануне саммита БРИКС — а он пройдёт через две недели — материалов о якобы существующих в блоке разногласиях появляется и будет появляться ещё довольно много.

Например, что помимо Бразилии против расширения БРИКС якобы выступает Индия. Но согласно тому же материалу Folha, Индия в этом вопросе занимает куда более гибкую позицию. И Бразилия, дескать, может оказаться в изоляции.

Между тем, глава МИД ЮАР Наледи Пандор уверяет, что у всех стран, входящих в блок, есть свои мнения по поводу расширения. И принимать решение предстоит главам государств БРИКС.

Напомним, о желании присоединиться к блоку заявляли Саудовская Аравия, Индонезия, ОАЭ, Турция, Египет и ряд других государств, всего два десятка. Собственно, вопрос о расширении БРИКС является одной из главных интриг саммита, который пройдёт в Йоханнесбурге.