Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Folha: Бразилия из страха противится расширению БРИКС — вопреки мнению России и Китай

2:36
Мир

Бразилия выступает против присоединения к БРИКС новых государств, утверждает бразильское издание Folha. Причина якобы в том, что это государство боится потерять влияние в блоке в случае значительного его расширения.

Folha: Бразилия из страха противится расширению БРИКС — вопреки мнению России и Китай
Фото: syl.ru

При этом издание утверждает, что за расширение выступают Россия, Китай и ЮАР. Они, стало быть, не опасаются потери влияния?

При этом ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва ранее говорил, что поддерживает присоединение к БРИКС таких государств, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Аргентина.

По словам источников в правительстве Лулы, Китай считает возможной интеграцию практически всех, кто проявил интерес к вступлению в БРИКС — как в качестве полноправного, так и на правах ассоциированного члена. Пекин поддерживают Россия и ЮАР, утверждают собеседники Folha (перевод "ИноСМИ").

В Бразилии же заявляют, что необходимо обсудить критерии, согласно которым будет происходить любая реформа БРИКС. По их мнению, при выборе стран-кандидатов необходимо соблюдать такие требования, как географический баланс, численность населения и объём экономики.

По мнению бразильских дипломатов и чиновников, БРИКС в силу своей ограниченности (по составу участников) придаёт Бразилии значительный вес и влияние, которых она не находит на других международных форумах. И неконтролируемый рост участников блока якобы может ослабить влияние Бразилии.

Отметим, накануне саммита БРИКС — а он пройдёт через две недели — материалов о якобы существующих в блоке разногласиях появляется и будет появляться ещё довольно много.

Например, что помимо Бразилии против расширения БРИКС якобы выступает Индия. Но согласно тому же материалу Folha, Индия в этом вопросе занимает куда более гибкую позицию. И Бразилия, дескать, может оказаться в изоляции.

Между тем, глава МИД ЮАР Наледи Пандор уверяет, что у всех стран, входящих в блок, есть свои мнения по поводу расширения. И принимать решение предстоит главам государств БРИКС.

Напомним, о желании присоединиться к блоку заявляли Саудовская Аравия, Индонезия, ОАЭ, Турция, Египет и ряд других государств, всего два десятка. Собственно, вопрос о расширении БРИКС является одной из главных интриг саммита, который пройдёт в Йоханнесбурге.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы брикс бразилия
Новости
Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 намечен на 2024 год
Психолог Наталья Наумова назвала причины страха беременности
В Башкирии спасли тонувшего ребенка
В Астрахани растёт число жертв при взрыве газа в жилом доме
Волатильность биткоина упала до уровня 2016 года
В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
Экс-агент ЦРУ Джонсон: генералы США заявили об угрозе российского подводного флота
Вучич: Украина потеряет все, если признает независимость Косова
Джеффри Янг о Киеве: "Мы защищаем худшее нацистское правительство в мире"
"Софтлайн" стал публичным АО
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 17-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно Михаил Плисюк Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок
В Екатеринбурге в клуб не пустили мужчину, назвавшегося участником СВО
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
Последние материалы
"Софтлайн" стал публичным АО
Врач Березовский: употребление кофе при сидячем образе жизни увеличивает риск тромбоза
Протестующие в Ереване попытались перекрыть проспект у кабмина Армении
Врач-психотерапевт: рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей
В России разработали приложение для оценки спелости арбузов
Голос Леонида Володарского знают миллионы благодаря дважды сломанному носу
Граждан РФ предупредили об опасности покупки автомобиля за рубежом
Кардиолог Хорошев предупредил гипертоников о сгущении крови в жару
Школьница из Астрахани разработала рекомендации для сохранения слуха у детей
Учёные обнаружили новые высокоэнергетические лучи Солнца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников