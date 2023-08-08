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Петр Ермилин

США поставили нигерийским мятежникам ультиматум. Как отреагируют повстанцы?

5:48
Мир

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 7 августа побывала в Нигере с "многочасовым" визитом. Политик беседовала с представителями военной хунты, в конце августа захватившей власть в стране и отстранившей от руководства президента Мохамеда Базума. В ходе встречи Нуланд поставила повстанцам ультиматум: либо вы меняете свой курс, либо Вашингтон полностью отказывается от любой поддержки Нигеру. Pravda.Ru рассказывает об этом визите и анализирует с экспертами, какие у него могут быть последствия.

США поставили нигерийским мятежникам ультиматум. Как отреагируют повстанцы?
Фото: РБК

Захват власти в Нигере

26 июля главу Нигера Мохамеда Базума взяла под арест его же собственная охрана, пишет Lenta.ru.

В ночь на 27 июля заговорщики официально объявили об отстранении Базума и переходе власти к "Национальному совету спасения родины", а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических институтов. 

28 июля командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани выступил с первым видеообращением, в котором назвал себя главой "Национального совета по защите родины"  и призвал партнеров Нигера воздержаться от вмешательства в происходящее в стране. Он также объяснил действия мятежников борьбой с "растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством".

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) и большинство стран мира, включая Россию, осудили госпереворот в Нигере.

"Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Москва желает, чтобы Нигер «вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».

В понедельник, 7 августа, "Национальный совет по защите родины" назначил экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна новым премьер-министром Нигера.

Визит Нуланд

7 августа заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд прибыла в Нигер для переговоров. Он рассказала журналистам, что встретилась с генералом Муссой Салау Барму и тремя половниками, с которыми у нее были "чрезвычайно откровенные и временами трудные" обсуждения.

"Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили [...] Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат", — сказала она.

Представитель Госдепа также пожаловалась, что ей удалось встретиться ни с арестованным экс-президентом Мохамедом Базумом (был только телефонный разговор), ни с новым главой страны Абдурахманом Тчиани.

По итогам встречи Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором содержится тот самый "ультиматум" нигерийской хунте.

"Заместитель госсекретаря (Виктория Нуланд. — ред.) встретилась с нигерийским гражданским обществом и отдельно с членами группы, отстаивающей власть в Нигере, чтобы объяснить, что поставлено на карту, если Нигер не будет уважать свой собственный конституционный порядок. Это включает в себя потенциальную потерю сотен миллионов долларов в виде поддержки экономики и безопасности народа Нигера. Учитывая нашу обеспокоенность негативными политическими событиями, Соединенные Штаты решили приостановить определенную помощь правительству Нигера, пока ситуация остается нестабильной. По мере развития ситуации Соединенные Штаты проведут оценку и обновят наше руководство по оказанию помощи, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правовым ограничениям и политическим целям США. 

Визит Нуланд в Африку прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала, что приезд американского дипломата в Африку напомнил ей о ситуации с Украиной.

"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", — заявила дипломат.

Интерес США к Нигеру

О том, почему Нуланд решила отправиться в Нигер, в интервью Pravda.Ru рассказал Сергей Бабкин, доктор политических наук

"Нигер — это единственная страна в зоне Сахеля, где имеются военные базы США, Франции и логистическая база Германии. Весь этот конфликт идет из-за того, что Нигер является крупнейшим поставщиком урана для Франции, 80% электроэнергии которой производят атомные электростанции. Вот, собственно говоря, и всё. Поэтому никто не вспоминал, когда были военные перевороты дважды в Мали, дважды в Буркина-Фасо, потому что Запад не настолько зависим от них, как от Нигера, хотя все эти страны в списке самых бедных стран мира", — объяснил политолог.

Он также объяснил, что американский диплома, вероятно, хотела сохранить существовавший статус-кво.

"Нуланд хотела бы добиться, я думаю, сохранения статус-кво, существовавшего ранее, чтобы, во-первых, сохранилась американская авиабаза, откуда их ударные беспилотники работают по всему Сахелю, ну, соответственно, поддержать своего союзника Францию, потому что без урана из Нигера Франции будет очень плохо", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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