На Украине в 2019 году ставленником США был Порошенко, а не Зеленский. Как Штатам удалось переманить к себе Зеленского, почему выборы на Украине не мог выиграть прозападный кандидат и какую ошибку совершила Россия в отношении Порошенко, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политобозреватель МГ "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
— Владимир Владимирович, Зеленский сам по себе настолько неадекватный человек или на него оказывается такое сильное давление? Понятно, что он никогда бы не стал президентом без одобрения США: на Украине только так и можно выиграть выборы.
— Да нет, на Украине по-всякому бывает. Тогда 75% населения Украины проголосовали за Зеленского.
— Они голосовали за сериал "Слуга народа". Видели в актёре Зеленском человека, который обещал остановить войну, наладить жизнь на Украине.
— Конечно. Но это был проект не Штатов, а Коломойского, который не самый большой друг США. Американцы тогда ставили на Порошенко и не скрывали этого. Народ проголосовал за мир, окончание конфликта. Зеленский обещал с экрана:
"Первое, что сделаю: прикажу прекратить огонь и сразу начну переговоры, буду договариваться хоть с чёртом лысым".
Цитирую его дословно. Именно за это народ голосовал.
Зеленский — это проект Коломойского, а американцы воспользовались ситуацией.
Они выступили оппортунистами, причём очень профессионально и быстро его нагнули, надо отдать должное британским спецслужбам, Борису Джонсону и ряду других фирм. В первую очередь они начали давить на Коломойского — надо было его сначала выбить. Несколько визитов Нуланд в Киев многое изменили. Зеленскому дали понять: либо будешь президентом и будешь следовать курсу Штатов, либо у тебя не будет ничего, даже жизни.
— Бывший помощник Кучмы Олег Соскин сказал, что на Украине не может быть пророссийского президента.
— Соскин говорил в разные периоды совершенно противоположные вещи. Я помню недолгий период его жуткой пророссийскости, потом русофобскости. Тут он легко менял лагеря.
На демократических-то выборах всегда прозападные кандидаты проигрывали на Украине. Прозападные президенты были два раза, и оба раза путём переворотов:
Причём Порошенко на это дала добро Россия.
— Не понятно, зачем мы его тогда признали.
— Это вопрос к тогдашнему послу России Зурабову. У него были очень тесные связи с Порошенко, о чём они говорили публично. Пышные вечера в посольстве России при Зурабове организовывал Петр Порошенко. Это говорит о многом, в том числе об идеологии. Я уж не говорю, кто там их вёл и кто выступал, в том числе из России, — вы ужаснётесь.
Так что выиграть демократические выборы на Украине (до войны, разумеется) антироссийскому проамериканскому президенту было невозможно. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, но никто уже и не говорит о демократических выборах в этой стране.
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