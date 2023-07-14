Эксперт: США скоро начнут СВО в Мексике

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В США конгресс просит президента ввести войска в Мексику для борьбы с наркотрафиком. Что на самом деле стоит за желанием Штатов начать специальную военную операцию на территории соседней страны и почему это вторжение станет для США бомбой замедленного действия, рассказал бывший советник генсека ООН и член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Фото: almode.ru

— Игорь Викторович, с января конгресс США просит Байдена нанести удар по наркокартелям в Мексике, предполагается даже ввод войск на территорию Мексики. Почему именно сейчас Штаты озаботились проблемой наркотрафика?

— Во-первых, в Америке наркомания приобретает характер национального бедствия.

Во-вторых, начинается предвыборная кампания, Байдену нужна "маленькая победоносная война". Мексика для Штатов — это как для нас Украина. Специальная военная операция на территории сопредельной страны, по-моему, становится международным трендом.

За республиканцев голосуют в основном белые, за демократов — национальные и сексуальные меньшинства. Так как экономическую политику демократов поддерживают лишь 16% населения, приходится делать упор на внешнюю политику. Из-за вторжения Штаты потеряют часть избирателей мексиканского происхождения, будут акции протеста против введения войск, но в то же время они считают, что сумеют захватить часть республиканского электората такими решительными действия на международной арене.

Однако когда в Колумбии американцы пытались наводить порядок аналогичным образом, то Пабло Эскобар просто устроил террористическую войну, и Колумбия на несколько лет превратилась в Бейрут.

Американцев вместо быстрой победы ждёт террористическая война в джунглях больших городов, она будет перенесена и на территорию США. Потому что в южных штатах мексиканцы являются преобладающим большинством: Калифорния, Техас, Колорадо, Аризона. Эти штаты раньше принадлежали Мексике. Они живут наркотрафиком, и отобрать у них золотую жилу не получится.

Антиамериканские настроения очень сильны во всей Латинской Америке, и они ещё больше усилятся от этой наглой агрессии. Думаю, Аргентина, Мексика потянутся в БРИКС.

— Латиноамериканская пресса пишет, что это просто повод, чтобы сместить "левый" режим Лопеса Обрадора. В Перу американцы направили контингент, чтобы защитить хунту, которая свергла предыдущего "левого" президента. Следующей будет Мексика, потом Штаты что-то выдумают, чтобы сместить Мадуро, потом Ортегу, потом в Бразилию придут и так далее. Вы согласны с этим?

— "Неоконы" вообще пытаются везде устанавливать свой мировой порядок и именно вооружённой силой. Сколько людей погибнет, их не волнует. Они уже пытались его устанавливать:

в Сирии,

Ираке,

Ливии,

Афганистане.

Но везде это закончилось плачевно для Штатов, потому что американская армия имеет очень низкий порог чувствительности к боли, они не умеют терпеть и нести потери. В любом случае это приведет к многотысячным жертвам, в том числе среди мирного населения. И мексиканская армия будет оказывать сопротивление. Начнется террористическая война.

У Байдена остаётся козырь в рукаве — это дать американское гражданство всем нелегалам, которые находятся в США. Потому что в первом поколении мигранты голосуют за демократов, а уже во втором поколении — за республиканцев.

Они надеются на такой временный эффект, но если начнется военная операция в Мексике, то это очень сильно подорвёт позиции демократов среди мексиканской общины. А в ряде штатов, особенно в Калифорнии, Техасе, очень склонны к сепаратизму.

Так что демократы играют в опасную игру. Они могут заложить под США бомбу, которая рано или поздно взорвётся.