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Любовь Степушова

Эксперт: Тайвань хочет объединиться с Китаем

4:25
Мир » Азия » Дальний Восток

После окончания гражданской войны в 1949 году Тайвань объявил о независимости от Китая. В январе 2024 года на острове состоятся президентские выборы. Повлияют ли они на политику Тайваня, как одна из политических партий острова налаживает отношения с Пекином и правда ли, что Тайвань хочет войти в состав КНР, Pravda.Ru рассказал китаист Николай Котляров.

Эксперт: Тайвань хочет объединиться с Китаем
Фото: https://www.quora.com/

— Николай Николаевич, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты будут налаживать отношения с Китаем, которые сейчас очень непростые, в том числе из-за Тайваня. О каких сложностях в этой ситуации идет речь?

— Развитие китайско-американских отношений в настоящее время проходит в условиях обострения противоречий по "тайваньской проблеме". Предыдущий визит госсекретаря в Пекин был только в 2018 году. Поэтому нынешний визит американского госсекретаря — это восстановление обменов на высоком уровне, желание прояснить позиции сторон по тем вопросам, где есть противоречия.

Сегодня самой острой темой является вопрос Тайваня. Кстати, при Трампе самой острой темой были торгово-экономические противоречия, гигантский дефицит США в торговле с Китаем. Сейчас он достигает 540 миллиардов долларов:

  • 150 миллиардов — импорт Китая,
  • 690 — экспорт Китая.

Это очень болезненно для США. Китайцы говорят: "Продавайте нам больше современных технологий". Американцы не хотят воспитывать себе конкурента, говорят: "Сокращайте экспорт своих товаров".

Сейчас болезненная точка — Тайвань. Это история существует с 1949 года, с момента окончания гражданской войны, бегства режима Чан Кайши на Тайвань, победы коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор объединение родины — центральная задача континентального Китая.

Сейчас происходит обострение отношений между США и Китаем по вопросу Тайваня. Связано с тем, что на Тайване две ведущие политические силы. Первая — это либерально-демократическая, проамериканская партия, и нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь — представительница этой партии. Вторая политическая сила — это прокитайская партия "Гоминьдан" ("го" — государство, "минь" — народ, "дан" — партия, то есть народно-государственная партия Китая), и один из её лидеров, бывший президент Тайваня Ма Инцзю, тоже будет баллотироваться на выборах.

Выборы пройдут в январе 2024 года. У него большие шансы на победу, партия "Гоминьдан" выиграла муниципальные выборы осенью. Деятельность партии в значительной степени направлена на объединение с родиной.

У Ма Инцзю был в апреле визит в Китай, это первый визит на континент бывшего или нынешнего президента Тайваня. Он посетил святые места, могилу предков, мавзолей первого председателя Китая Сунь Ятсена и сказал: "Мы все китайцы, и на Тайване, и здесь, мы все наследники великого императора Шихуанди, мы должны мирно объединяться, найти решение проблем".

— То есть, может быть, никакой войны Китая и Тайваня не будет? Придёт к власти Гоминьдан, и будет мирное объединение?

— Если Китай не спровоцируют, он не будет решать эти вопросы военным путем, для него очень важно именно мирное воссоединение с Тайванем. Пекин предоставлял Тайваню огромные экономические льготы. Тайвань занимает 5-6-е место в торговле с Китаем. У маленького острова с населением 25 миллионов человек товарооборот с Китаем больше, чем у Германии и Францией вместе взятых.

— Говорят, такая борьба за Тайвань из-за того, что там производят чипы-полупроводники. Как только Америка перенесет эти заводы к себе, она сразу отдаст Китаю Тайвань.

— Там есть ещё очень серьёзный военно-стратегический аспект. Тайвань — это как раз часть внутриполитической зоны сдерживания вокруг Китая, которую американцы выстраивают с участием группы "Квадро", Индии, Японии.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы цай инвэнь дональд трамп энтони блинкен
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