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Олег Володин

Бундесвер по всей Германии зовет немцев "снова показать мощь"

Мир

По всей Германии расклеивается и публикуется в СМИ реклама военной службы в Бундесвере — на плакатах говорится "о чем речь, когда нам надо снова показать свою мощь".

Бундесвер по всей Германии зовет немцев "снова показать мощь"
Фото: Министерство обороны Германии

Многие немцы сами поражены степенью реваншизма страны, до сих подчиняющейся (по мнению историков) "канцлер-акту", спрашивая: "снова — это опять с Польшей, Францией и русскими воевать?".

"Мы правильно понимаем — в прошлый раз Германия "показала кое-кому свою мощь в 1939 и потом в 1941 году?" — звучит в соцсетях.

"Если исходить из самого определения "реваншизм", то получается — Германию не устраивает поражение во Второй мировой войне, когда нацисты хотели захватить мир, истребить определенные нации. Смотрится это для государства, которое продвигает тезисы о защите других государств, странно. Но зато многое объясняет по поводу событий на Украине, лозунгов там, да и поддержки киевского режима в целом" — поделился с Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.

"Снова показать мощь" в устах Германии — как мне кажется — предполагает снова выжигать и вырезать целые города. И снова мы возвращаемся на Украину и к пониманию, под чьим влиянием она стала тем, чем сейчас является" — добавил он.

"Хочется напомнить Германии, чем закончилось их прошлое "показать мощь". Только в условиях современности с ракетным и ядерным оружием их "реваншизм" закончится гораздо хуже" — поясняет журналист.

Эксперт также добавил, что это движение "нужно самой Германии" из-за массы социальных и экономических проблем — поэтому его появление ожидаемо.

Однако, если его не контролировать — власть просто не удержится, не зря же после приезда миллионов мигрантов в Германии (среди тихих бюргеров, боящихся даже шепотом вспомнить Гитлера) появилось очень много нео-националистов, призывающих "к нехорошему".

"Как далеко это зайдет — вопрос интересный. Если такое "нужно снова повторить" по-немецки пройдет точку невозврата, то проблем хватит всем. И не только руководству Германии, но и живущим в стране представителям других стран, а также соседним государствам" — заключил Андрей Гусий.

Напомним, что официальный Берлин придерживается точки зрения, что Германия восстановила свой суверенитет по договору "Два плюс четыре" от 1990 года. Его подписали министры иностранных дел ФРГ и ГДР, а также стран-союзников во Второй Мировой войне.

Однако, немецкие историки (в частности — Йозеф Фошепот) выяснили, что секретные договоренности между США и ФРГ остались в силе. По ним победители Германии "имеют право возвратить ей статус "вражеского государства" и забрать ФРГ под управление".

Также обсуждается (а Европарламент даже отказался проводить по нему слушания) действие "канцлер-акта", по которому Германия обязана действовать по указанию cоюзников и утверждать кандидатуру федерального канцлера до 2099 года. Документ якобы подписывает немецкий канцлер перед назначением.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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