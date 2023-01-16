Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии

Белград реально дорожит прочными и растущими связями с Анкарой. У президентов Александра Вучича и Реджепа Тайипа Эрдогана за последние годы сложились тесные и доверительные отношения. Турция активно работает на Балканах, инвестируя в регион значительные средства.

Со времён Османской империи Балканы остаются для Турции манящим пространством. И хотя османское владычество здесь давно в прошлом, присутствие былой цивилизации ощущается во всём:

сербский язык насыщен турецкими словами,

кухня,

национальная одежда,

кофемания,

музыка,

исламская культура, которая здесь прочно укоренилась наряду с крепкими христианскими традициями.

Турция знает регион, как свои пять пальцев, и не оставляет Балканы вне своего политического, экономическго и культурного внимания.

Благодаря Турции Сербия получает самый дешёвый газ в Европе. Из России вестимо.

Эрдоган был с госвизитом в Сербии в 2019 году, Вучич навещал Турцию в 2022 году. С 2017 года действует взаимная Декларация об учреждении Высшего совета по сотрудничеству. Турция среди двадцатки самых активных инвесторов в экономику Сербии:

банки,

дороги,

инфрастуктура,

строительство,

создание новых рабочих мест.

Всё это далеко не самый полный список турецкого присутствия здесь.

В последние месяцы благостная атмосфера двусторонних связей и диалога омрачилась известиями о намерениях Анкары поставить в Косово знаменитые беспилотники "Байрактар". Белград не на шутку встревожен такими перспективами.

Президент Александр Вучич был вынужден заявить, "для нас это непростая и нехорошая новость".

"Когда Турция говорит, что "байрактары" достанутся Приштине, это без сомнений повлияет на наши отношения, хотя мы очень уважаем президента Эрдогана". В Белграде убеждены, что "Турция не имеет права сделать это".

Директор сербского Центра по изучению глобализации Деян Милетич заявил, "как можно провести параллели, когда Турция продаёт "байрактары" Украине и одновременно пытается быть посредником в мирных переговорах".

Турция до 2021 года вложила в Сербию около 221 млн евро. Взаимный товарооборот Сербии и Турции приближается к 2 млрд евро.

Понятно, что для крохотной Сербии отношения и сотрудничество с Турцией весьма важны. И пусть Анкара делает некие жесты в адрес мусульманского Косово, а также демонстрирует поддержку бошнякам в Боснии.

Глобальная политика — весьма мутная и непредскаемая вещь. В ней нет ни хороших, ни плохих, там есть только конкретные интересы. Эту формулу изобрели в Великобритании, и она, увы, остаётся пока универсальной.

В Белграде это прекрасно понимают, но всё же пытаются играть и лавировать.