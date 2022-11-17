Российской пропаганде пора прекратить кормить народ мифами, похожими на байки

Каждый народ создаёт свою историческую мифологию, причём процесс этот идёт постоянно и носит объективный характер. Исторические мифы, порой, очень своеобразно преломляют реальность. Иногда они основаны на правде, но зачастую являются лишь тешащими национальное сознание героическими сказками.

Зачем странам нужны исторические мифы

Очевидно, что мифология нужна народу для того, чтобы ощутить свою самодостаточность и претендовать на определённое, только ему предназначенное место в судьбах цивилизации.

Исторические мифы возникают и в современную эпоху, становясь основой идеологии того или иного государства. Некоторые из них сплачивают народ, особенно в годину жестоких испытаний. Однако, есть и такие сказания, которые используются властями предержащими для оболванивая населения и превращения его в послушное стадо, готовое отправиться на любую авантюру. Создаются такие мифы, как правило, идеологами, историками, художниками.

В качестве примера того, как рождается положительный миф, можно привести фильм Эйзенштейна "Александр Невский", снятый незадолго до нападения на СССР фашистской Германии, а отрицательными примерами служат многочисленные инсинуации о древних украх и их выдающемся вкладе в человеческую культуру.

Увы, в нынешней России тоже создано значительное количество мифов, основанных не на глубоком понимании действительности (или хотя бы попытке такого понимания), а из потребности властей "окормлять" народ, вести его в светлое потребительское общество и решать собственные проблемы. При этом, в нашей стране до сих пор нет государственной идеологии, что прописано в Конституции, хотя чего проще сформулировать её в трех словах: "Патриотизм. Суверенитет. Справедливость". Эти прекрасные слова то и дело произносит наш Президент, но по какой-то неведомой причине они не стали официальным ориентиром для многочисленного и могущественного клана российских олигархов и чиновников.

Разочарование российского общества

Когда началась спецоперация на Украине, большинство россиян ожидало быстрой победы над агрессивным соседом, избравшим в качестве идеологии самый откровенный фашизм и создавшим в кратчайшие сроки соответствующую историческую мифологию, в которой главными героями объявлены Мазепа, Бандера, Шухевич и иже с ними.

Долгое время, но особенно с 2014 года, Украина преподносилась нашими пропагандистами как "несостоявшееся государство", некий заблудший брат, которого следует направить на путь истинный.

При этом, никакого сомнения в том, что наши вооружённые силы легко справятся с наследниками дивизии СС "Галичина" и "лесных братьев" у нас не возникало. Ещё бы!

По всей России

гремели бравые парады,

проводились бесчисленные выставки вооружения,

военные конкурсы,

смотры,

учения.

Народу постоянно внушалась мысль о том, что наша армия самая передовая в мире, обладающая всесокрушающим оружием. Даже храм Вооружённых сил удалось построить в немыслимо короткие сроки!

Каково же было разочарование всего нашего общества, граничащее с потрясением, когда СВО из победного блицкрига превратилась в затянувшуюся кровавую мясорубку с неопределённым финалом. Наши доблестные армия и флот начали терпеть поражение за поражением.

Гибель крейсера "Москва".

Оставление острова Змеиный.

Бесплодное прорубание украинских укрепление под Донецком.

Отход наших войск из-под Киева.

Поспешное отступление на Харьковщине.

Подрыв Крымского моста.

Массированное нападение дронов на Севастополь.

Сдача Херсона.

Вот вехи этой странной, то ли Российско-украинской, то ли гражданской войны, уже унесшей жизни десятков тысяч людей.

Наступило время задать прямой и нелицеприятный вопрос: почему всё так происходит?

Вероятно, всё дело в том, что действия нашего военно-политического руководства при планировании и проведения СВО основывались (и до сих пор основываются!) не на объективном анализе ситуации, а на тех самых мифах, о которых речь шла в начале статьи.

Я перечислю лишь главные мифы, созданные пропагандой, которые не позволяют нашим начальникам и вождям смотреть правде в глаза.

Первый миф российской пропаганды

Русские и украинцы — это единый народ.

Вариант: русские и украинцы — "братские народы".

Правда состоит в том, что украинцы, как народ, сформировались давным-давно (вероятно, в ХVI веке), создав свою культуру и национальный язык. В период распада Российской империи Украина, по примеру Финляндии, вполне могла состояться как независимое государство. Причём, её идеологией тоже явился бы национализм. Между прочим, родившись в Одессе, значительную часть мировой литературы я прочитал именно на украинском языке, убедившись в том, что это вполне развитый язык, а никакой не диалект русского.

Печальная для нас реальность состоит в том, что украинцы к русским относятся ничуть не лучше, чем поляки, чехи или прибалты. Другое дело, что среди граждан Украины некоторая часть населения (думается, процентов 15) сохранила русскую идентичность. Однако, это именно русские, а никакие не украинцы!

Второй миф российской пропаганды

Это предположение о том, что Украина является "квази-государством", обречённым на распад и исчезновение.

Конечно, в свете происходящих трагических событий нам бы очень хотелось так думать. Однако, именно Россия долгое время только тем и занималась, что создавала себе исторического конкурента, присоединяя к Украине всё новые, самые плодородные на планете (!) земли.

Наши стенания насчёт того, что на Украине идёт ускоренный процесс деиндустриализации, парируются планом властей "незалежной" превратить свою страну в "великую сельскохозяйственную державу". А ведь это нашим соседям в известной степени удалось! Иначе зачем было заключать с Украиной так называемую "продовольственную" сделку, предполагающую вывоз её зерна за границу?

Думаю, следует признать очевидную реальность: в 1991 году Россия упустила возможность вернуть себе отданные большевиками Украине Крым и Донбасс.

Теперь восстановление исторической справедливости, какой она, к сожалению, представляется только нам, требует гигантских военных и экономических усилий. Эта справедливость предполагает возвращение в состав Российской Федерации, кроме Донбасса и Крыма,

Харьковской,

Николаевской,

Одессой областей.

Однако, Украина как государство, безусловно, сохранится и станет частью западной цивилизации.

Третий миф российской пропаганды

Он требует особого разговора, поскольку это наше самое заветное, тщательно оберегаемое от критики героическое сказание.

Речь идёт о "несокрушимой и легендарной" армии, "в боях познавшей радость побед".

Действительно, вся наша история — это бесконечная череда войн, а поскольку Россия до сих пор существует, в этом главная и величайшая заслуга наших вооружённых сил.

Однако, давайте снова, как бы это ни было тяжело и неприятно, посмотрим в глаза правде. В ХХ веке Россия проиграла большинство войн:

Японскую,

Первую мировую,

Польскую,

Афганскую,

Холодную,

Первую чеченскую.

Победы же в Финской и Великой Отечественной (как, впрочем, и в конфликтах у озера Хасан и на Халхин-Голе) доставались нам ценой огромных потерь.

Между прочим, до конца Великой Отечественной войны немцы сохраняли технологическое преимущество над Красной армией (вспомним "королевские тигры", реактивные Ме-262, субмарины ХХI серии, фаустпатроны, штурмовые винтовки). Очевидно, что и современная российская армия, использующая в СВО в основном модернизированное советское оружие, технологически не превосходит украинскую, оснащаемую коллективным Западом.

Как выяснилось, ВСУ, как минимум, не уступают нашим вооружённым силам в подготовке, мотивации и боевом духе личного состава, а в оперативно-тактическом руководстве, возможно, даже превосходят. То есть, мы имеем дело с сильным, коварным и безжалостным противником, проникнутым чрезвычайно эффективной для мобилизации и концентрации экономических возможностей нацистской идеологией.

Поэтому необходимо отбросить в сторону всякие гуманистические сантименты и воевать так, чтобы противник был полностью разгромлен и уничтожен.

Четвёртый миф российской пропаганды

Он ведёт свою историю из советских времён.

Это миф о якобы "загнивающем Западе".

Почему-то в нашем общественном сознании считается, что время доминирования Запада неотвратимо близится к концу. Возможно, это на самом деле и так, однако кто назовёт точную дату, когда США и их сателлиты смирятся с участью исторических неудачников?

Реальность состоит в том, что Запад всё ещё чрезвычайно силён, располагает огромными экономическими, человеческими и военными ресурсами и вовсе не собирается уступать кому бы то ни было своё место под солнцем. Так что его крушения нам придётся ожидать слишком долго, а если оно и произойдёт, то не в одночасье.

Следовательно, России необходимо готовиться к долгой и наряжённой борьбе с противником, не склонным заключать какие-либо честные соглашения о разделе сфер влияния, поскольку он претендует на глобальное доминирование и рассчитывает продлить своё безбедное существование за счёт ресурсов Сибири, которые мечтает прибрать к своим рукам.

Очевидно также, что Запад будет стремиться извлечь наибольшую выгоду из нынешней российско-украинской войны и не позволит нашей стране одержать в ней решительную победу. Кроме того, надо отбросить всякие беспочвенные упования на то, что США и их сателлиты якобы не способны развернуть масштабное военное производство, перестанут снабжать Зе и его компанию деньгами или вдруг свернут вербовку наёмников для ВСУ.

Пятый миф российской пропаганды

Это представление о том, что за постсоветский период в России удалось построить эффективную социально-экономическую систему, и наша страна последовательно отстаивает традиционные нравственные ценности.

К величайшему сожалению, в нашем Отечестве установился чудовищно неэффективный чиновничье-олигархический капитализм, при котором о социальной справедливости остаётся лишь мечтать. Да и с традиционными ценностями, несмотря на правильные речи Президента, тоже всё обстоит далеко не благополучно, поскольку фактически мы живём в обществе потребления и ориентируемся на западные веяния. Об этом свидетельствует весьма плачевное состояние нашей культуры и образования.

Таким образом, если развенчать вредоносные мифы и оценивать сложившуюся ситуацию с полным осознанием складывающейся реальности, то перспективы для России вырисовываются следующие.

Перспективы России

Украинцев не удастся вернуть в лоно "Русского мира". В силу своего национального самосознания они пополнят ряды русофобствующих народов. Нам необходимо вычленить из населения Украины наших соотечественников, что облегчается тем, что большинство из них живут на востоке и юге "незалежной", и включить их в число граждан РФ. Украина как государство сохранится, превратившись в крайне агрессивного и неприятного соседа. Следовательно, наша задача — лишить её сколько-нибудь значительного экономического потенциала, то есть отрезать от Чёрного моря и сократить территорию на 50-60 процентов. К сожалению, в свете происходящих на фронте событий этот план представляется крайне маловероятным. Победа в войне для нас возможна только при условии перевода на военные рельсы значительной части экономики и доведения численного состава действующей армии до миллиона. То есть, надо уже сейчас готовить население к следующей волне мобилизации. К сожалению, трудно прогнозировать, сколько продлится война на Украине, однако можно точно предсказать, что её успешное окончание потребует значительных человеческих жертв. Нужно прямо сказать: прольются ещё реки крови. В любой войне побеждает тот, кто сражается по-настоящему. Пока же такой стороной является Украина. Запад постарается максимально ослабить Россию, поэтому до последнего будет поставлять Украине различные виды вооружений, снабжать её финансами, оказывать на Россию всестороннее экономическое и политическое давление. Мы не должны поддаваться этому давлению, сохраняя психологическую устойчивость и чётко понимая, что война завершится не капитуляцией противника, а заключением соглашения. Поэтому важнейшая задача — добиться того, чтобы это соглашение было достигнуто с максимальным учётом наших интересов. Россия нуждается в ясной и чёткой идеологии, а её социально-экономическая система нуждается в коренных преобразованиях. Причём, наш вариант развития необязательно должен соответствовать западным образцам.

Для приемлемого для РФ исхода нынешнего противостояния с Западом, безусловно, необходимо сплочение всего народа, которому власть должна говорить нелицеприятную, пусть и горькую правду, а не кормить его псевдогероическим мифами, весьма похожими на ура-патриотические байки.