Расстрелян на больничной койке: крестьяне не оценили стремления Че Гевары

Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года в Аргентине. Те, кто знал его в молодости, говорили о нём: "Доктор Эрнесто Гевара поразил меня с первых же бесед своим умом, серьёзностью, своими взглядами и знанием марксизма… Выходец из буржуазной семьи, он, имея на руках диплом врача, мог легко сделать карьеру у себя на родине. Но он стремился работать в самых отсталых районах, даже бесплатно, чтобы лечить простых людей. Эрнесто с негодованием говорил, исходя из виденного в своих путешествиях по разным странам Южной Америки, об антисанитарных условиях и нищете, в которых живут наши народы".

"Революцию может сделать даже один человек"

В отличие о классических революционеров, он не отрицал возможность сделать радикальные изменения в стране только группой революционеров.

"Не нужно ждать, пока общество созреет для революции, — достаточно готовности самих революционеров", - говорил Че Гевара.

Шхуна "Гранма" появилась у берегов Кубы в декабре 1956 года. Группу Фиделя Кастро из 82 человек, которые планировали свергнуть олигархический режим Батисты, уже поджидали 35 тысяч солдат, танки, 15 судов береговой охраны, 10 военных кораблей, а также самолёты местных ВВС. Исход был ясен. Но оставшиеся в живых революционеры ушли в горы. Соратник Че Гевары Кастро сказал тогда:

"Враг нанёс нам поражение, но не сумел нас уничтожить. Мы будем сражаться и выиграем эту войну".

Кубинские крестьяне дружелюбно приняли участников отряда, пополняя ряды сопротивления. Под новый 1959 год революция победила. Но Че Гевара на этом не успокоился. Хотя, поначалу были трудовые будни.

Он работает в должности начальника департамента промышленности Национального института аграрной реформы с сохранением военного поста руководителя департамента обучения министерства вооружённых сил. Позже он уже был директором национального банка Кубы. Побывал он и в роли министра промышленности. Что, впрочем, не помешало ему вставить американским контрас на Плайя-Хирон.

Вероятно, будучи в центре аппаратной работы, он, как и многие революционеры до и после, пришёл к выводу, что после революции работу делают не революционеры, а бюрократы.

"Именно они и есть — контрреволюционеры", — считал Че.

Практически все видели культовый снимок, сделанный фотографом Альберто Кордой в 1960 году, который теперь можно лицезреть на майках и сувенирных бокалах. Репортёр ежедневной кубинской газеты сделал его на митинге о жертвах теракта в порту Гаваны, где агенты ЦРУ взорвали грузовое судно La Coubre. Погибло больше 100 человек. Здесь фотограф и увидел знаменитого команданте Эрнесто Че Гевару. Приехавший в 1967 году в гости к Корде Джанджакомо Фельтринелли — итальянский издатель — оценил портрет Че. На нём он впоследствии заработал миллионы. Той же осенью Че Гевара был убит.

Расстрелян на больничной койке

Неутомимый борец с несправедливостью, Че в ноябре 1966 года появляется Боливии, где, как он надеялся, сможет привести к власти "справедливости" ещё одну латиноамериканскую страну, которая уже давно сидела на банановых и наркодолларах США. Но реалии были другие, да и крестьяне, на которых надеялся опереться Че, были другие. Не как на Кубе. Более тёмные и забитые.

Здесь стоит вспомнить фильм швейцарского режиссёра Ришара Дэндо, который был приурочен к 30-летию со дня гибели (9 октября) кубинского революционера, который всегда относился с ненавистью к тем, кто унижал себе подобных во всём мире. В основе фильма была, конечно, книга Че Гевары "Боливийский дневник", который можно сопоставить с дневником чешского антифашиста "Репортаж с пётлей на шее" Юлиуса Фучика, который был обезглавлен в нацистском Берлине в 1944 году.

После смерти Че Гевары местные крестьяне говорили, что они ничего о нём не знали. Даже сегодняшние времена нередко мало чем отличаются от конца 1960-х. Забитые крестьяне слушали официальную пропаганду по армейскому радио, находившемуся под контролем американских спецслужб из ЦРУ. Понятно, что по сообщениям последних — Че Гевара был бандитом (Любопытно, в нынешних российских школах читают повесть Александра Пушкина "Дубровский"?).

Только после прошествия нескольких лет местные крестьяне изменили своё мнение, узнав подробности о его смерти. Оказывается, Че Гевара был министром, а по профессии — врачом. Увы, нужны годы, чтобы понять, что "бандит", по американским понятиям, жертвовал собой, чтобы им стало лучше жить. Чем не легендарный Зорро?

Смерть же легендарного комманданте, раненного, но ещё живого, напоминает гибель многих патриотов, которых фашисты в годы Второй мировой войны вешали прямо с больничной койки. Че Гевара тоже был убит на больничной постели.

Современники сравнивали борьбу Че с путём Христа на долгое шествие к месту казни. Режиссер Дэндо отмечал:

"Че, будучи в сельской местности, очень сильно страдал. Не было лекарств против астмы, и ехал он верхом на осле… Че воспринял смерть, как элемент своей борьбы. Если я умру, то и тогда буду примером для других".