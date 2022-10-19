По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем

Нельзя сказать, что введение военного положения в четырёх "новых" российских регионах стало неожиданностью. Но почему-то снова многие удивились.

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Оно и так уже было на этих территориях, ещё до референдумов о вхождении в состав РФ, пояснил президент, так что сегодняшний указ всего лишь приводит ситуацию в соответствие с действующим российским законодательством.

О том, что грядёт битва за Херсон, которая может стать генеральным сражением и переломным моментом всей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, тоже за последнюю неделю не рассказал только ленивый. Всё к этому шло, и информацию о подготовке к сражению транслировали и украинская, и российская стороны.

Восьмого октября командующим СВО был назначен генерал армии Сергей Суровикин , имеющий в войсках говорящее прозвище "генерал Армагеддон".

, имеющий в войсках говорящее прозвище "генерал Армагеддон". С 10 октября начались планомерные удары по объектам связи, военного управления и энергетической инфраструктуры Украины.

Во вторник, 18 октября, была объявлена плановая эвакуация жителей Херсона. Напомню, то же самое происходило и в ЛДНР накануне начала СВО.

Сегодня же Владимир Путин заявил о создании координационного совета, главой которого назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Совет будет заниматься вопросами обеспечения СВО.

Таким образом, оформилась структура: генерал Суровикин отвечает за фронт, премьер Мишустин — за тыл. Уровень доверия к обоим высок, и это вселяет надежду, что всё у нас получится.

Великая, но трудная судьба

Сейчас эксперты пророчат Херсону стать "вторым Сталинградом" для ВСУ. Судьба великая, но трудная. После сражений Сталинградской битвы город пришлось строить заново.

Но, поскольку именно от Сталинграда наша армия в феврале 1943-го погнала фашистов обратно на запад, — оно того стоило.

Ровно так же сейчас готовится к обороне Херсон: в городе и вокруг него строятся оборонительные укрепления, устраиваются минные поля, устанавливаются заграждения, затрудняющие проезд и маневрирование бронетехники. Марш ВСУ на Херсон точно не станет лёгкой увеселительной прогулкой. У наших Вооружённых сил есть ещё много сюрпризов для незваных гостей, и один неприятней другого.

Понятно, что в результате ожесточённых боевых действий город может оказаться разрушенным. Ничего, отстроим, не впервой.

Херсон нужен Байдену прямо сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский торопит своего главкома ВСУ Валерия Залужного с "взятием Херсона". Несмотря на то, что начинается самая промозглая и слякотная погода, когда не то что пехота и танки вязнут в непролазной грязи, но даже космические спутники разведки и связи становятся подслеповаты и глуховаты из-за плотной низкой облачности.

А Зеленского, в свою очередь, поторапливает Джо Байден. Президенту США Херсон нужен прямо сейчас.

Потому что уже в ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых демократы рискуют утратить большинство в верхней палате. Военная победа на Украине может стать ответом на такой, например, скучный вопрос избирателей: "зачем мы тратим столько денег на Украину, когда у нас своих проблем полно?" Ведь победителей, как принято считать, не судят.

Запаса времени у ВСУ нет. Российские бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации, уже начали прибывать на передовую. В это же время в украинском тылу продолжается планомерное выведение из строя объектов снабжения и логистики украинской армии. Единственное, на что может рассчитывать Зеленский — взять Херсон, завалив город и подступы пушечным мясом. Впрочем, он всегда так делает. А Байдену тем более не жаль украинцев — они дешёвые, и их пока ещё много.

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