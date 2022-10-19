Нельзя сказать, что введение военного положения в четырёх "новых" российских регионах стало неожиданностью. Но почему-то снова многие удивились.
В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Оно и так уже было на этих территориях, ещё до референдумов о вхождении в состав РФ, пояснил президент, так что сегодняшний указ всего лишь приводит ситуацию в соответствие с действующим российским законодательством.
О том, что грядёт битва за Херсон, которая может стать генеральным сражением и переломным моментом всей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, тоже за последнюю неделю не рассказал только ленивый. Всё к этому шло, и информацию о подготовке к сражению транслировали и украинская, и российская стороны.
Таким образом, оформилась структура: генерал Суровикин отвечает за фронт, премьер Мишустин — за тыл. Уровень доверия к обоим высок, и это вселяет надежду, что всё у нас получится.
Сейчас эксперты пророчат Херсону стать "вторым Сталинградом" для ВСУ. Судьба великая, но трудная. После сражений Сталинградской битвы город пришлось строить заново.
Но, поскольку именно от Сталинграда наша армия в феврале 1943-го погнала фашистов обратно на запад, — оно того стоило.
Ровно так же сейчас готовится к обороне Херсон: в городе и вокруг него строятся оборонительные укрепления, устраиваются минные поля, устанавливаются заграждения, затрудняющие проезд и маневрирование бронетехники. Марш ВСУ на Херсон точно не станет лёгкой увеселительной прогулкой. У наших Вооружённых сил есть ещё много сюрпризов для незваных гостей, и один неприятней другого.
Понятно, что в результате ожесточённых боевых действий город может оказаться разрушенным. Ничего, отстроим, не впервой.
Президент Украины Владимир Зеленский торопит своего главкома ВСУ Валерия Залужного с "взятием Херсона". Несмотря на то, что начинается самая промозглая и слякотная погода, когда не то что пехота и танки вязнут в непролазной грязи, но даже космические спутники разведки и связи становятся подслеповаты и глуховаты из-за плотной низкой облачности.
А Зеленского, в свою очередь, поторапливает Джо Байден. Президенту США Херсон нужен прямо сейчас.
Потому что уже в ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых демократы рискуют утратить большинство в верхней палате. Военная победа на Украине может стать ответом на такой, например, скучный вопрос избирателей: "зачем мы тратим столько денег на Украину, когда у нас своих проблем полно?" Ведь победителей, как принято считать, не судят.
Запаса времени у ВСУ нет. Российские бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации, уже начали прибывать на передовую. В это же время в украинском тылу продолжается планомерное выведение из строя объектов снабжения и логистики украинской армии. Единственное, на что может рассчитывать Зеленский — взять Херсон, завалив город и подступы пушечным мясом. Впрочем, он всегда так делает. А Байдену тем более не жаль украинцев — они дешёвые, и их пока ещё много.
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