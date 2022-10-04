От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной

Отношения с Россией приоритетны для Украины. Это требование политического руководства страны, которое объективно отражает заинтересованность Украины в экономическом и политическом сотрудничестве с Россией.

Это не шутка и не фейк. Это слова посла Украины в РФ Владимира Фёдорова, сказанные четверть века тому назад.

Переяславная Рада подсела на "грин-карту"

Действительно, сегодня вся внешнеполитическая составляющая между двумя когда-то братскими странами перешла в состояние войны. Вопрос "почему", конечно, в первую очередь, к нашему внешнеполитическому ведомству. И к куче советников, нередко иностранных, которые в первую фазу становления постсоветской России окружали президента Ельцина. Понятно, что с подачи русскоговорящего синклита.

После развала СССР Киев, в первую очередь, получает независимость. Заводит свою конституцию, которая сообщает, что все нации равны, и полная демократия.

В это же время идёт раздел Черноморского флота, в ходе которого тогдашний замминистра обороны, командующий украинским флотом, Владимир Безкоровайный с нашим адмиралом Феликсом Громовым готовят "взаимоприемлемые решения".

Тогда же на прилавках Федерального Собрания РФ в ходе демократизации можно было купить и почитать массу печатных изданий, в том числе и различных диаспор. Украинцы и здесь были впереди планеты всей. Именно они в своём "историческом" обзоре вывели — черноморский флот вышел из "флота киевского князя Олега". Понятно, что украинского князя. Российские избранники это проглотили, с огромным скрипом приняв постановление о дружбе и сотрудничестве с Украиной.

В то же время, Киев весьма благостно строил отношения как с США, так и с Евросоюзом, говоря на высоком уровне о "непростых отношениях с РФ". И их можно понять. Украинские президенты менялись, и американская "грин-карта" всегда грела карман следующего самостийника. А тут ещё и российская труба с нефтегазовым обеспечением подкидывала несколько миллионов на будущий прокорм. Не эти ли вливания также помогли украинским русофобам победить в ходе стояния на "майдане"?

А что мы, мы — ничего. Поездки нашего руководства в США и обратно, очень тёплые отношения и сладкие возлияния с парламентариями Евросоюза, как будто застилали глаза нашей новой элите. Почему? Наверное, надо спрашивать у них, ведь все реалии показывали, что то, что строили российские цари в течение четыреста лет, сейчас рассыпалось на наших глазах.

Не в пятой графе паспорта дело

Уже четверть века назад власти Украины переигрывали бывших своих коллег по Высшей партийной школе СССР, заявляя: "нужно разобрать завалы того наследия, тех проблем, которые нам достались после развала тоталитарного государства СССР".

Даже то, что в течение 70 лет русские и украинцы были связаны людскими судьбами, экономическими интересами, никого ни там, ни здесь не интересовало. Теперь мы, граждане России, это пожинаем.

В Москве когда-то благосклонно отнеслись на заявленную "терпимость" Украины к гражданам других национальностей. И это так. Как в России, так и на Украине в первое десятилетие "независимости" была отменена пятая графа в паспорте — национальность. Тогда на Украине в Верховном Совете 25 процентов депутатов были русские. Что, кстати, (насколько верно?) соответствовало численности русских на Украине.

Тем более, был знак и для российских властей, что посты силовиков и должности нуворишей начинали занимать персонажи типа Авакова и Коломойского. Но наши отечественные "коломойские", пусть даже и на карликовом уровне, не верят в приметы, пытаясь сегодня покинуть пределы России, опускаясь до степей Казахстана. Самые умные это сделали уже четверть века назад. Но в страны НАТО.

Так что, на данный момент, нас с украинцами объединяет немало. И, в первую очередь, экономические сложности, ухудшение жизни населения, которые до сих пор не удалось преодолеть.

Кстати, стоит упомянуть, что Киев уже давно имеет напряги и с Китаем, выбирая тех, кто больше платит. Лидеры Тайваня не раз посещали Украину и даже покатались на советских Су-27. Хотя эти сведения там и отнесли к секретным, но тайваньские пилоты предпочли именно эту машину в качестве "основной боевой". Пекину это не понравилось.

Ну, а о графе в паспорте… На Украине вам просто сменят фамилию. Несколько лет назад там представили полный текст новых правил правописания. Согласно документу, русские фамилии переписали — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. В частности, "Донской" станет писаться как "Донський", Трубецкой — "Трубецький". Пощадили только пока писателя Льва Толстого. В то же время новые украинские нормы правописания узаконили использование феминитивов. Как пример, "поэтка", "членкиня" и "критикесса".

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