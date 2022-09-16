Станет ли Крым курортом для НАТО

Украине Крым не нужен — всё равно продали бы

Накануне спецоперации на Украине по улице шли два паренька из московской школы. Один другому говорит: "Какие-то Дэнэре, Лэнэре…Зачем это нам".

Вероятно, наконец-то в школе на уроке напомнили о трагедии русского Донбасса, где уже в последние почти десять лет гибли их ровесники, женщины и старики. Не знаю, объяснили ли им, почему это происходит.

И уж, конечно, им было сложно понять или объяснить, что такое Крым для России. Предки отдыхали там во времена СССР, не парясь, что он принадлежит по приказу Хрущёва такой республике как УССР. А после развала Советского Союза их родители, сообразуясь с бюджетом, могли уже ехать не в Крым, а в Турцию. А об Ушакове или Нахимове им вообще не говорили.

И знают ли они, что Крым вновь стал русским, и почему.

"Чумацкий шлях" не выдержал испытание временем

После развала СССР власти Украины с удивлением узнали, что им принадлежит черноморская жемчужина — Крым. Что с ней делать, они не ведали. Там, как и в России, началась переделка и перестрелка собственности в мегаполисе. До окраин руки не доходили.

Вот и отмечали праздники независимости Украины на периферии "со слезами на глазах". Это касалось и Крыма. В частности, издавались помпезные гроссбухи а-ля "Украина… столько лет независимости". От Симферополя начинал гудеть под горилку и гопак фестиваль искусств "Чумацкий шлях". Правда, сами жители полуострова всё это воспринимали с мрачной ухмылкой.

Получив независимость, Киев также пустил в "независимость" и Крым, где со сверхзвуковой скоростью начал падать выпуск промышленной продукции, а рабочие перепрофилировались, осваивая профессии "челноков". Хорошо, что тогда границы с Россией были открыты, свободно можно было ехать до Китая.

Аграрии также теряли в весе: уменьшалось производство мяса, молока, яиц. Уничтожался скот из-за нехватки кормов, гибла птица. Электроэнергия давала перебои.

А рэкет и прочие радости криминального нашествия Украину и Россию объединили, как в лучшие годы совместного бытия.

Уже тогда крымчане начинали наниматься батраками к арендаторам-корейцам, крымские учителя регулярно бастовали из-за нищенской зарплаты. И прочее, и прочее.

Крым — это и здравница, и житница. Но в независимой Украине дань с курортников собирали чёрт знает кто, то бишь коммерческие структуры, которые ни с кем не хотели делиться доходами. Вот и начинали жители Крыма понимать на своём желудке, что такое жить ниже минимального потребительского уровня.

А тут ещё какой-то бандеровский "майдан". И мечты о двойном с Россией гражданстве и возможность изучать русский язык пошли прахом. Благие пожелания киевского руководства о превращении Крыма в офшорную зону так и остались благими. Море, солнце, хорошее питание. Украинским руководителям и тамошним депутам было, где отдохнуть. Бывшие санатории советских бонз и бунгало уважаемых людей были к их услугам. Вот и накапливался заряд, который потом войдёт в историю, как воссоединение Крыма с Россией, и прославит "вежливых людей", которых десятки лет очень ждали на черноморском полуострове.

Станет ли Крым курортом для НАТО

Всё-таки нужен ли Украине Крым? Да, всё равно. Главное, что он нужен НАТО. Та же Одесса, где уже разместились натовские подразделения всех мастей и родов войск, красноречивый пример. И я их понимаю. Солнце, девочки, и всё такое. Но вот русские всё изгадили…

Одесса — не Ялта. Вот и обходятся пока американцы военной базой для морской пехоты, куда собирают всех натовских инструкторов для обучения и оснащения своим вооружением офицеров ВСУ.

А ведь ещё до фашистского "майдана" были попытки НАТО влезть на Украину. Речь идёт о Феодосии, когда там появились американцы, которые должны были руководить строительством ангаров и казарм на Старокиевском полигоне. Но тогда не получилось. Морская пехота США покинула Крым, а американо-украинские учения "Си-Бриз-2006" закончились, так и не начавшись.

Позже здесь появились "вежливые люди" из России. Да и руководство Украины после этого вдруг вспомнило, что у Киева, оказывается, по разделу СССР должен быть Крым. Ясно, что посыл странам НАТО был один (или посыл НАТО Киеву?) — не называть Крым "российским" или "спорной территорией".

Так что, Крым по-прежнему остаётся в центре внимания не только России и Украины, но даже тех игроков, которые к нему, на первый взгляд, никакого отношения не имеют. Разве, только Турция.

Слова бывшего сотрудника ЦРУ Раймонда Макговерна тому подтверждение:

"Если бы Крым не присоединился к России, там бы появились военные базы НАТО".

И эта история началась даже не в нынешнем и не в прошлом десятилетии, а с момента падения Берлинской стены.

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