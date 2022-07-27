Джаралла: Зеленский рискует стать "мёртвым героем"

На фоне продолжающейся на Украине российской специальной военной операции (СВО) главнокомандующий ВСУ (он же — президент Незалежной) продолжает свою трансформацию из талантливого и успешного актёра-комика в "маленького диктатора".

Один за другим с политической сцены страны он убирает своих противников, одновременно "прореживая" ряды олигархов. Делает он это, по мнению многочисленных экспертов, не ради пользы государства, которым ему доверено (кстати, народом) руководить, а исключительно для того, чтобы сосредоточить у себя в руках как можно больше власти.

Одновременно с этим среди окружения Зеленского идёт отдельная борьба за власть и влияние. Как это обычно и бывает в подобных случаях, с применением манипуляций. Например, когда вовремя подсовывают новость о том, что о человеке кто-то плохо отозвался, чтобы спровоцировать его на некоторые действия в отношении конкретного персонажа.

Украинцам в этом "спектакле" отведена роль зрителей. Да что там украинцы — весь мир с любопытством наблюдает, как в этой банке с пауками разыгрывается очередной фарс.

Можно говорить, что на политическом Олимпе Украины что-то намечается? Они "на пороге грандиозного шухера"?

Об этом своим мнением с Pravda.Ru поделился крымский политолог Владимир Джаралла.

"Мёртвый герой"

— Сейчас Украина прошла пик своей суперпопулярности, когда Зеленский сначала в костюмчике, потом в специально подобранном виде — небритый и уставший — появлялся на экранах, и все залы в Европе и США вставали, аплодируя ему. Сейчас это уже неактуально просто потому, что все заняты своими проблемами, которые из-за этой самой Украины и возникли. Поэтому господин Зеленский ищет срочно возможности для того, чтобы вновь поднять свою популярность. Между делом, тихо и незаметно он, по сути, подбирает власть под себя.

Что же касается его дальнейшей судьбы, то уже практически никто не сомневается в том, что он просто играет роль. Очевидно, что читает с телесуфлера или участвует в мероприятиях, которые всегда отрежиссированы. Но дело в том, что у этой роли должен быть финал. И финал лично для него может быть крайне неприятным. Проще говоря, "мёртвый герой".

Дело в том, что объективная картина такова: Украина терпит поражение на поле боя. Одновременно территории вместе с людьми, на них живущими, которые отходят под контроль России и её союзников, интегрируются в Россию. Там, на местах, нет никакого неприятия России. Она воспринимается украинцами как своя страна и своя власть.

Украина начинает уже сейчас кардинально меняться. Говорить об Украине в старых масштабах уже не имеет смысла. При этом, её собственная экономика существует только лишь за счёт постоянных вливаний Запада. Впереди осень и зима. И перспективы выглядят крайне неприятно.

В этих условиях, например, вариант о том, что правительство перейдёт в режим "работа в изгнании" после окончательного поражения, может быть не столь привлекателен, как, например, история с "мёртвым героем".

Проще говоря, не исключено, что режиссёры кровавого спектакля подготовили простенький финал: Зеленский трагически погибает, после чего западный мир получает себе новую экономику.

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