Мистический феномен, связанный с Зеленским, обнаружили блогеры

Авторы Telegram-канала "Суеверная Демократия" обратили внимание на странную, даже мистическую закономерность: политики, которые "поручкались" с президентом Украины, прекращают политическую карьеру.

С лёгкой руки блогеров феномен в интернете назвали "проклятием прикосновения Зеленского".

Первыми "жертвами" стали британский премьер Борис Джонсон, почти уже экс-глава болгарского правительства Кирил Петков, премьер-министры Италии Марио Драги и Эстонии Кая Каллас. И убитый выстрелом в спину Синдзо Абэ.

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"Таким темпами с украинским президентом скоро будут общаться только через непроницаемую перегородку", — предположили админы "Суверенной демократии".