Авторы Telegram-канала "Суеверная Демократия" обратили внимание на странную, даже мистическую закономерность: политики, которые "поручкались" с президентом Украины, прекращают политическую карьеру.
С лёгкой руки блогеров феномен в интернете назвали "проклятием прикосновения Зеленского".
Первыми "жертвами" стали британский премьер Борис Джонсон, почти уже экс-глава болгарского правительства Кирил Петков, премьер-министры Италии Марио Драги и Эстонии Кая Каллас. И убитый выстрелом в спину Синдзо Абэ.
"Таким темпами с украинским президентом скоро будут общаться только через непроницаемую перегородку", — предположили админы "Суверенной демократии".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.