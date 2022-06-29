Asia Times: Белый дом недооценил Россию, и теперь у Байдена две неразрешимых проблемы

С началом российской спецоперации на Украине мир разделился на два лагеря в отношении США. Одни сплотились вокруг Вашингтона и следуют его курсом, "поддерживая" Киев. Другие же считают американских политиков "зачинщиками" и обвиняют в грянувшем экономическом кризисе.

Справедливости ради, стоит отметить, что и союзники США в последнее время начинают понимать: их гегемон не во всём прав. Более того, жёсткие заявления, порой, звучат уже даже из самого Вашингтона. И тем удивительнее на этом фоне выглядит публикация в самом крупном новостном издании Азии — Asia Times.

Базирующееся в Гонконге СМИ предложило посочувствовать Джо Байдену, который "столкнулся с двойной катастрофой с начала конфликта на Украине: рецессия в его собственной стране и два стратегических унижения за год".

"Заставит ли это американского президента изменить курс?", — задаётся вопросом Asia Times.

Из-за чего это всё

Как утверждают аналитики издания, корень проблем в том, что Белый дом "недооценил эту войну". И теперь всеми силами — в том числе, и воинственной риторикой — старается "замаскировать затруднительное положение, в котором он оказался".

По версии Asia Times, в результате событий на Украине Байден сталкивается с двумя серьёзными проблемами:

экономически его страна и большая часть остального мира движутся к кризису — начинается "идеальный шторм" в мировой экономике; после разгрома в Афганистане прошлым летом — это его второе военное унижение.

Экономика тонет

"Идеальный шторм" в мировой экономике

В результате западных санкций мировая торговля была серьёзно нарушена, особенно в области энергетики и продовольствия. Это вызывает сильную инфляцию, каковой Штаты не знали со времен кризиса 1970-х годов. Высокая инфляция также означает снижение покупательной способности населения.

В первом квартале экономика США уже сократилась на 1,4 % в годовом исчислении. Это предвещает серьёзные проблемы.

И Байдену, безусловно, это припомнят на промежуточных выборах в ноябре.

Санкции цели не достигли

Экономические санкции были направлены на то, чтобы ударить по России. Но она после 2014 года закалилась и оказалась к ограничениям малочувствительна.

По данным Asia Times, США недооценили устойчивость российской экономики.

В результате повышения цен Россия заработала рекордные 97 миллиардов долларов на экспорте нефти и газа за первые 100 дней спецоперации. Рубль достиг самого высокого уровня за последние семь лет.

Плюс подавляющее большинство стран мира не желает следовать санкционной политике Запада.

Asia Times отмечает, что такие страны, как Китай и Индия, которые отказались присоединиться к санкциям G7 против России, теперь покупают российскую нефть со скидкой от 30 до 40 долларов за баррель, в то время как потребители в Европе и США платят полную цену.

"Военная гордыня"

Согласно Asia Times, именно США подталкивали Украину к войне. Издание ссылается на попытку канцлера Германии Олафа Шольца избежать войны за пять дней до вторжения. Но по настоянию Вашингтона Зеленский отклонил предложение Шольца.

Об этом, напомню, 1 апреля написала The Wall Street Journal:

"Господин Шольц предпринял последнюю отчаянную попытку урегулирования между Москвой и Киевом. 19 февраля он сказал Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкого соглашения о европейской безопасности между Западом и Россией".

Гарантами, как обещал Шольц, выступили бы российский и американский президенты. Но Зеленский упёрся: украинцы, дескать, хотят в НАТО, а Путину у него вообще веры нет. И тут украинского лидера поддержали Вашингтон и Лондон: дали свои гарантии и активизировали поставки оружия Украине.

"Администрация Байдена хотела поставить Россию на колени в военном отношении с помощью этой войны, — пишет Asia Times, констатируя, что это была вторая ошибка — недооценили возможности российских военных.

По мнению азиатского СМИ, "компромисс в Украине со значительными территориальными уступками России — единственный возможный способ положить конец войне". Но для Вашингтона это стало бы вторым, после Афганистана, унижением.

Придётся действовать чужими руками

Чем дольше тянется украинский кризис, тем больше экономических проблем, и тем сложнее становится положение Байдена. Не исключено, что поэтому он будет поощрять европейских лидеров принуждать Украину к переговорам с Москвой, чтобы ему не пришлось делать "грязную работу'.

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