Евродепутат от Хорватии: Евросоюз стал бесправным вассалом Вашингтона

Хорватский политик, депутат Европарламента Мислав Колакушич резко раскритиковал внешнюю и оборонную политику ЕС, заявив, что Европейский союз стал вассалом Вашингтона.

По словам Колакушича, "сегодня политику ЕС в области внешней политики, обороны и безопасности можно описать только одним предложением":

"Европейский Союз стал 51-м штатом Соединённых Штатов, но без права голоса".

К слову, ранее евродепутат от Хорватии неоднократно критиковал политику ЕС в отношении России, заявляя, что сокращение жизненно важного для Европы импорта российских энергоресурсов и увеличение Брюсселем оборонных расходов вкупе с несколькими раундами санкций против РФ являются всего-навсего покрытием расходов Белого дома на противостояние с Кремлём. То есть, для самого ЕС никакой практической выгоды во всём этом нет.

"Это невероятная ложь и лицемерие в том, что санкции против России и запрет на импорт российской нефти и газа, являются санкциями против России. Санкции направлены против 500 миллионов граждан Европейского Союза и миллионов граждан остальной Европы, — заявлял он в мае. — Мы должны запретить импорт нефти и газа из Соединённых Штатов, которые за последние несколько десятилетий были вовлечены в большее количество военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе и, возможно, в мире".

На этот раз Колакушич в своей критике политики, проводимой еврочиновниками, пошёл ещё дальше, и риторика его стала резкой. Он назвал ведущих политиков в Европе и за её пределами "социопатами и психопатами" (припомнив "до кучи" их действия во время ковид-пандемии).

Евродепутат также осудил политику блока в области зелёной энергетики:

"Объявлять двуокись углерода и ископаемое топливо врагами граждан Европейского Союза — полное безумие, как и принуждение европейцев ездить на велосипеде, как это делали китайцы 30 лет назад".

"А ведь их предупреждали…"

В "союзники" себе Колакушич призвал историческую фигуру — президента Франции Шарля де Голля, который после Второй мировой войны выступал против членства Европы в НАТО, называя Североатлантический альянс "машиной, призванной замаскировать удушение Америкой Европы", и в 1966 году отозвал Францию из интегрированного командования НАТО, чтобы восстановить "полное осуществление суверенитета" Франции.

Кстати, совсем недавно нынешний президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости того, чтобы Европа стремилась к "стратегической автономии", и ставил под сомнение полезность альянса НАТО. Однако, в ходе украинского конфликта Макрон публично назвал военный блок во главе с США "незаменимым" и поддержал санкции ЕС против Москвы.

Напомним, что президент России Владимир Путин обвинил европейских лидеров в совершении экономического "самоубийства" и заявил, что они действуют против собственных интересов "под давлением своего американского сюзерена".

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