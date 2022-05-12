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Автор Любовь Степушова

Боевики "Азова"* мольбами о помощи дискредитируют НАТО и Киев

Мир » Бывший СССР » Украина

Боевики "Азова"*, засевшие на территории завода "Азовсталь", своими репортажами и призывами о помощи дискредитируют украинский режим и НАТО.

Боевики "Азова"* мольбами о помощи дискредитируют НАТО и Киев

Нацисты из "Азова"* стали звёздами интернета

Трудно представить, чтобы защитники Брестской крепости, с которыми кощунственно сравнивают фашистов "Азова"*, женились бы при обороне крепости, а вот у азовцев* это нормально. В украинских пабликах рассказывают историю, как женщина-боевик овдовела через три дня после замужества за "побратимом".

"Мне осталась твоя фамилия, твоя любящая семья и воспоминания о счастливом времени вместе", — приводит пресс-служба НГУ слова внезапно овдовевшей женщины.

И никого не волнует вопрос, что вдова скоро сама отправится вслед за мужем.

На основе фото- и видеорепортажей из подземелья, на которых нацисты всё больше похожи на бомжей, в украинских пабликах муссируются версии о боевом настрое ВСУ и скором взятии Москвы, а из азовских* убийц делают "икону", мол, настоящие украинцы — не сдались.

Кто они — "настоящие украинцы"?

Но на самом деле этих "настоящих украинцев" описал побывавший на Украине французский медик-волонтёр Адриен Боке.

"Я работал с ними рядом, давал им лекарства. Они прямо при мне говорили, что если им попадётся еврей или негр, то они их уничтожат, и при этом гоготали", — сказал волонтёр в интервью. Он добавил, что с русскими пленными азовцы* очень жестоко обращались.

"Каждый раз, когда их выбрасывали из минивэнов, на которых привозили, их допрашивали, кто из них офицеры. Каждому стреляли из "калашникова" в колени", — сказал Боке.

Конечно, "настоящие украинцы" понимают, что, сдавшись в плен, они подпишут себе приговор — высшую меру наказания, которая в донбасских республиках — расстрел. Поэтому они хотят уйти в так называемой эвакуации на Запад, но не получается, потому что Москва, Донецк и Луганск не согласны отпускать убийц.

Бандеровский режим своих бросает

Нацисты в своих роликах много жалуются на отсутствие поддержки и попыток их освобождения, также они утверждают, что "есть приказ держать оборону". Об этом сказал азовец* Илья Самойленко на пресс-конференции иностранным журналистам онлайн из "Азовстали".

Но что любопытно, украинская чиновница Ирина Верещук считает, что "защитники" "Азовстали" сами "сдаваться в плен не хотят".

"Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн" (эвакуацию. — Прим. ред.). Это реальность, но от русских это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает различные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", — написала Верещук в соцсети.

При этом пресс-атташе Зеленского Алексей Арестович пожаловался, что получает угрозы от родственников нацистов, которые обвиняют власть в отсутствии желания спасать боевиков, окружённых в Мариуполе.

То есть кивают друг на друга, дискредитируя режим.

Поэтому, устраивая митинг под стенами офиса ООН в Женеве с требованием спасти боевиков с "Азовстали", Киев делает ровно то, что надо для информационной победы, но никак не для освобождения своих "героев".

Мёртвые "герои" будут молчать

Ни Киеву, ни НАТО не выгодно, чтобы боевики сдались в плен, так как это протестный потенциал и говорящие головы, в том числе среди иностранных наёмников.

Это также материал для военного трибунала над украинским режимом, на котором не только Боке, но и жители Мариуполя расскажут о преступлениях против гражданского населения. Как "настоящие украинцы" не только грабили квартиры, выгоняя хозяев на улицу, но и вели огонь по пытающимся спастись женщинам и старикам, по домам, в которых были люди.

Как только судебный процесс состоится, Зеленскому и Байдену надо будет либо признаваться в пособничестве нацистам, либо открещиваться от них, а им это не надо, так как это дискредитирует "самые демократичные режимы в мире".

Тогда натовским странам придётся снимать украинские флаги со своих административных зданий и объяснять населению, почему они помогали нацистам, что привело к страданиям собственных граждан.

Именно поэтому твёрдую линию Москвы только на сдачу в плен боевиков "Азова"* надо только приветствовать.

* "Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Защита режима: "Азов" едет в Одессу
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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