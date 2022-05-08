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Автор Любовь Степушова

Битва за Донбасс вышла в финальную стадию

Мир » Бывший СССР

Битва за Донбасс выходит в финальную стадию. Победа в информационной войне сыграет против Украины и Запада.

Битва за Донбасс вышла в финальную стадию

ВСУ выбиты из Попасной с помощью "музыкантов" из "оркестра"

Российская армия и Народная милиция ЛНР 7 мая выбили ВСУ из ключевого города на донбасском участке фронта — города Попасная.

Заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов отметил, что ключевая роль во взятии города принадлежит "музыкантам" из "оркестра" имени немецкого композитора, которые с 2014-го года помогают ЛНР в борьбе с украинским геноцидом русского населения.

Поражение в Попасной подтвердила украинская сторона — пока ещё глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились ранее", — цитирует Гайдая Телеграм-канал "Наблюдатель".

Попасная — ключ к контролю над Донбассом

Потеря Попасной может стоить Украине битвы за Донбасс, пишет другой украинский Телеграм-канал "Легитимный".

По его наблюдениям, город находится на возвышенности — примерно 260 метров над уровнем моря, что позволяет контролировать Лисичанск с севера, Светлодарск — с юга, а Бахмут — на западном направлении.

"Контроль над городом позволяет простреливать и просматривать обширную площадь во всех направлениях более чем на 30 км (прицельная дальность артиллерии). Поэтому, город имеет стратегическое значение", — пишут авторы канала.

По их словам, с занятием этого населённого пункта, станет невозможным обеспечение ВСУ на Светлодарской дуге и в агломерации Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, и откроет путь наступлению ВС РФ и Народной милиции ЛНР на крупный транспортный узел в городе Бахмут.

Бахмут, в свою очередь, является ключом к взятию под контроль шоссе М-03 — главного пути на Славянск с юга.

Военный эксперт обозреватель "КП" Виктор Баранец отметил, что переход Попасной под контроль военных России и сил ЛНР даёт возможность замкнуть "котел" вокруг всей украинской группировки в Донбассе — одна часть российских войск и армии ЛНР идёт в наступление с южной части, а вторая — от города Изюм к Славянску.

"Ловушка захлопнется, что равносильно поражению украинских военных в этом регионе", — отметил эксперт.

Западные СМИ обеспечивают информационные победы Киеву

На фоне этого западные политики зачастили на Украину, чтобы поднять моральный дух бандеровцев. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Ирпень, а первая леди США Джилл Байден приехала на
Западную Украину, чтобы навестить первую леди Украины Елену Зеленскую и продемонстрировать поддержку США в День матери.

Так же была организована он-лайн встреча Владимира Зеленского с лидерами G7, чтобы обсудить новые меры по санкционированию Москвы. Это всё возможно, как и победы в информационной войне, но реальная история делается на поле битвы.

Как сказал в интервью итальянской газете La Repubblica вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, Россия не остановится, пока не достигнет польской границы.

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Куратор: Любовь Степушова
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