Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома

В пятницу, 13 мая, новым пресс-секретарем Белого дома после ухода Джен Псаки станет Карин Жан-Пьер. Дважды первая на этой должности — как негритянка и лесбиянка. Что о ней известно и чего следует ожидать от очередного "голоса" Америки?

"Ху из" Жан-Пьер

Бывшая руководительница избирательного штаба кандидата в вице-президенты от Демократической партии США Камалы Харрис во время президентской кампании 2020 года, 44-летняя уроженка острова Мартиника с 2021 года была первым заместителем пресс-секретаря Белого дома. Это чернокожее детище в декабре 2008 года, по мнению издания Haitian Times, было признано одним из шести "гаитянских ньюсмейкеров года". Неуклюжее словечко "делатель новостей, или ньюсмейкер", подразумевает публичного человека. В старом цирке его бы назвали "гвоздь программы".

1 июня 2019 года Жан-Пьер была ведущей форума MoveOn с участием тогдашнего кандидата в президенты Камалы Харрис. Неожиданно на сцену выскочил активист по защите прав животных и, бросившись на Харрис, выхватил из её рук микрофон. Жан-Пьер стала стеной между "зелёным" и Харрис, пока охрана не стащила мужчину с подиума.

Карин свободно говорит на английском, французском и гаитянском креольском языках. С 2014 года читает лекции о международных и общественных отношениях в Колумбийском университете. Свою принадлежность к сексуальным меньшинствам ушлая преподавательница объявила, согласно иллюстрированному журналу Fast Company, только в 2021 году.

Касательно своей работы в администрации Барака Обамы в качестве сделавшей каминг-аут лесбиянки, она сказала:

"Замечательно, что я была не единственной, а одной из многих лесбиянок. Президент Обама не нанимал ЛГБТ-сотрудников, он нанимал опытных людей, которые оказались членами ЛГБТ-сообщества. Служить и работать на президента Обаму, где вы можете быть открытым геем, было удивительной честью. Невероятно быть частью администрации, которая уделяет приоритетное внимание проблемам ЛГБТ".

Семья Карин Жан-Пьер

Карин проживает в Вашингтоне, округ Колумбия с тележурналисткой CNN Сюзанной Мальво (Suzanne Malveaux) и её приёмной дочерью по имени Солейль (Soleil). 55-летняя Мальво, будучи многолетней корреспонденткой Белого дома, брала интервью у нескольких президентов США:

Джорджа Буша-старшего ,

, Джорджа Буша-младшего ,

, Барака Обамы,

первой леди Лауры Буш.

Во время лондонского гей-парада в июне 2015 года взгляд Сьюзи упал на пародийный флаг ИГИЛ*, на котором арабскую вязь цинично заменили фаллоимитаторами и анальными пробками. Мальво ошибочно приняла подделку за настоящий флаг ИГИЛ*. В результате чудный гей-парад оказался испорченным "нервирующими" символами, а дамочка провела семиминутное интервью в прямом эфире с "экспертом по терроризму".

* Признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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