Баширов: увольнение Псаки — важный сигнал для части американцев

Увольнение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки — это сигнал для ЛГБТ-сообщества и темнокожих американцев. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов.

Эксперт напомнил, что 2 ноября должны пройти выборы в Конгресс США, и у демократов есть риск потерять большинство в обеих палатах, что грозит многими переменами и рисками лично для президента Джозефа Байдена и его партии.

"Плюс Псаки часто говорит невпопад, а на фоне вечно морозящего глупости Байдена — это совсем плохо. Давеча, например, Байден назвал жену руководителя Мексики "госпожа президент", а не "первая леди" и потерял часть голосов испаноговорящих американцев", — добавил аналитик.

Ранее стало известно, что Джен Псаки покинет Белый дом 13 мая. Новым пресс-секретарём президента США станет представительница ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер.