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Автор Екатерина Широкова

Псаки об уходе из Белого дома: "Высплюсь и буду смотреть сериалы"

Мир

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос журналистов о том, действительно ли она покидает должность в администрации и уходит работать на телевидение, однако пошутила, что точно намерена выспаться.

"Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — отшутилась Псаки на брифинге.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в американских СМИ появилась информация об увольнении Псаки с должности пресс-секретаря Белого дома до 13 мая. Согласно сообщениям, на её место назначили теперь уже экс-заместителя Псаки Карин Жан-Пьер.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
джен псаки
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