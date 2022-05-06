Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос журналистов о том, действительно ли она покидает должность в администрации и уходит работать на телевидение, однако пошутила, что точно намерена выспаться.
"Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — отшутилась Псаки на брифинге.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в американских СМИ появилась информация об увольнении Псаки с должности пресс-секретаря Белого дома до 13 мая. Согласно сообщениям, на её место назначили теперь уже экс-заместителя Псаки Карин Жан-Пьер.
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