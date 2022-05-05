13 мая Джен Псаки сложит с себя полномочия пресс-секретаря Белого дома.
Как сообщил президент США Джозеф Байден, заменит Псаки на её посту первый заместитель Карин Жан-Пьер.
По информации Washington Post, Жан-Пьер станет первой открытой представительницей ЛГБТК+ афроамериканского происхождения, которая займёт эту должность. Ранее она возглавляла штаб вице-президента Камалы Харис. До недавнего времени Жан-Пьер была заместителем Псаки.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Псаки согласилась с заявлениями российских политиков, которые отмечали, что в ядерной войне не может быть победителей.
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