Джен Псаки уходит с должности пресс-секретаря Белого дома

13 мая Джен Псаки сложит с себя полномочия пресс-секретаря Белого дома.

Как сообщил президент США Джозеф Байден, заменит Псаки на её посту первый заместитель Карин Жан-Пьер.

По информации Washington Post, Жан-Пьер станет первой открытой представительницей ЛГБТК+ афроамериканского происхождения, которая займёт эту должность. Ранее она возглавляла штаб вице-президента Камалы Харис. До недавнего времени Жан-Пьер была заместителем Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Псаки согласилась с заявлениями российских политиков, которые отмечали, что в ядерной войне не может быть победителей.