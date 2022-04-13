В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых"

9 мая в Мариуполе надо провести парад Победы Народной милиции ДНР, а всех захваченных в плен нацистов провести по улицам в "параде побеждённых".

Это будет сильнейшим информационным ударом по бандеровцам и по замалчиванию массовой сдачи в плен солдат ВСУ и "Азова"* .

Парад Победы намечается в Мариуполе

О том, что парад Победы намечается, сообщают украинские СМИ со ссылкой на "советника мэра" Мариуполя Петра Андрющенко. Организацией парада, по его словам, должен заняться уже новый мэр города Константин Иващенко.

"Судя по всему массиву данных, россияне планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", — написал Андрющенко, которого цитирует УНИАН.

Между тем о массовой сдаче в плен во вторник, 12 апреля, двух батальонов своих военнослужащих украинские СМИ молчат. Более того, украинские СМИ и чиновники до сих пор утверждают, что эта история — фейк.

Спикер Владимира Зеленского Алексей Арестович даже сообщил, что окружённые в Мариуполе остатки 36-й бригады морской пехоты якобы вырвались из блокады на "Азовмаше", соединились с полком "Азов"* и "значительно укрепили район обороны ВСУ".

Массовая сдача в плен — 1026 человек, прошла в районе Металлургического комбината имени Ильича. Среди сдавшихся162 офицера, а также 47 военнослужащих-женщин, сообщило Минобороны РФ.

Наёмников надо поставить в первых рядах парада побеждённых

Вместе с украинскими нацистами в плен сдались и иностранные наёмники. Об этом заявил британский наёмник Эйден Эйслин, активно ведущий свой блог под псевдонимом Cossackgrundi. Он уточнил, что был вынужден это сделать, так как у морпехов 36-й бригады ВСУ, в составе которой он служит, не осталось еды и боеприпасов.

Российский военкор Александр Сладков также подтверждает пленение наёмника в Мариуполе.

"Британца я вчера видел, даже фоткал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина…" — написал Александр Сладков в своём блоге.

Вероятно, после допросов выяснится, что есть и другие наёмники, их тоже надо показательно провести на параде в Мариуполе — в первых рядах.

Генерал СВР Леонид Решетников в своём Telegram-канале сообщил, что в городе к моменту начала его окружения российскими войсками "находились 53 офицера французской военной разведки DGSE", а также германской военной разведки BND.

Российские военные докладывали, что радиоперехваты зафиксировали переговоры на пяти иностранных языках.

Зеленский почувствовал катастрофическую зраду

Сразу же после сдачи в плен нацистов в украинских СМИ появилась новость о поимке лидера и спонсора партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которого Владимир Зеленский надеется обменять на верхушку батальона "Азов"* и подразделений ВСУ.

"Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени", — заявил президент Украины.

Отношение к обмену высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", — написал Медведев в Telegram.

Согласимся. Лучше провести нацистов по главной площади Мариуполя, как фашистов по улицам Москвы после разгрома под Сталинградом — в 1944 году. Именно тот прогон был назван "парадом побеждённых". Этим Россия даст понять, что нацизм будет уничтожен, так как именно в Мариуполе, гнезде "Азова"*, "в честь освобождения от кремлёвских наёмников" ежегодно проводились военные парады и массовые праздничные мероприятия бандеровской власти.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

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