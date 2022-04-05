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Автор Любовь Степушова

Украина поддержала своих пленных солдат: будут бороться в подполье, "как деды"

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине поддержали сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ. Там считают, что они умрут за бандеровскую Украину, уйдя в подполье или "влившись в новую систему".

Украина поддержала своих пленных солдат: будут бороться в подполье, "как деды"

Сдались, не желая умирать за Зеленского

267 морпехов из 503-го батальона из 36-й обрмп ВМСУ сдались в плен российским вооружённым силам в Мариуполе (кадыровцам), сообщили в понедельник, 4 апреля, социальные сети.  У российских блогеров это было воспринято как их нежелание умирать за Зеленского.

"У них тупо кончились боеприпасы"

А на Украине распространяется другая точка зрения — решение солдат принимается как вынужденное, и на них рассчитывают в подпольной и партизанской борьбе против "оккупантов".

"На видео, судя по всему, морпехи батальона морской пехоты, которые держались в Мариуполе. У них тупо кончились боеприпасы… Никто не скажет, что они не сделали всё, что в их силах, и даже больше… Мы вытащим всех парней. И никто их не сможет оскорбить трусостью. Они держались до конца", — пишет в соцсетях "волонтёр" Александр Карпюк (Serg Marco).

Telegram-канал "Черговий ООС" соглашается, что "в таких ситуациях нет смысла умирать, потому что тогда наша война закончится нашей гибелью, чего быть не должно".

Автор канала предполагает, что война, если придётся, "продолжится и в случае оккупации и поражения".

"Мы должны будем либо уйти в подполье, либо изобразить, что влились в новую систему. Чтобы разрушить её изнутри, как наши деды в прошлом веке. Поэтому не спешите умирать — нам ещё воевать!" — написал "Черговий ООС".

Денацификация Украины — самая сложная задача

Это говорит о том, что денацификация Украины не закончится с освобождением ДНР и ЛНР и левобережной Украины. Надо не только брать Киев и всю западную Украину, но и присутствовать в местных органах власти в течение, как минимум, одного поколения.

Сдавшиеся же в плен и написавшие расписки о неучастии в боевых действиях преступники должны осознавать, что их ждёт совсем другое отношение, если они вновь ввяжутся в террористическую деятельность.

Плюс для нас в этой реакции на Украине должно быть ясно: в подсознании бандеровцы уже готовы к победе ВС России в спецоперации.

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Куратор: Любовь Степушова
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