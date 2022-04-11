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Автор Антон Куликов

Марк Бернардини: итальянцев пугает агрессия украинцев в отношении русскоязычных

Мир

Итальянский политолог Марк Бернардини рассказал о том, что многие жители его страны меняют отношение к Украине. Происходит это из-за агрессии украинцев в отношении русскоязычных.

Марк Бернардини: итальянцев пугает агрессия украинцев в отношении русскоязычных

По словам политолога, к нему обращаются итальянцы, которые просят предоставить информацию по отдельным эпизодом спецоперации или же о российской позиции в целом. Он объясняет это поведением граждан Украины в Европе.

"Потому что всё то, что происходит, по крайней мере в Италии, относительно угроз против русских — это делают как раз выходцы с Украины. И итальянцам это начинает не нравиться", — сказал Бернардини.

По его словам, итальянцы шокированы призывами к расправе над россиянами и русскоязычными жителями Европы. Марк Бернардини считает, что вместо нуждающихся в помощи людей европейцы видят агрессивных, националистически настроенных маргиналов, которые намерены навязывать свои правила принимающей стране.

"В Неаполе на центральной площади появились плакаты с фотографиями, именами, фамилиями, телефонами и адресами проживающих там русских с призывами их уничтожить. Конечно, это нарушение, но полиция не обращает внимания. Но люди начинают задаваться вопросами", — сказал Бернардини в программе "Место встречи".

Касательно темы русофобии в понедельник высказались официальные представители ещё одного государства Евросоюза. А именно — Германии. В Берлине заявили, что правительство ФРГ осуждает любого рода русофобию.

Об этом сказала первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн. А представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль подчеркнул, что преступления на этой почве есть, "но нет исходных пунктов для свирепствующей или сильно растущей русофобии в Германии", сообщает РИА "Новости".

С осуждением русофобии ранее выступали и канцлер Германии Олаф Шольц, и министр иностранных дел этой страны Анналена Бербок.

При этом в конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх говорил, что еженедельно фиксируется по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ — от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. А организаторы и участники акций в поддержку России сообщали об угрозах, которые им поступали.

Но как видно, власти Германии не считают, что проблема настолько серьёзна, насколько об этом говорят.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы италия германия олаф шольц анналена бербок
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