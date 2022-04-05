Испанский аналитик о ситуации в Донбассе: Западу правду не рассказывают

Испанский адвокат и политолог Рубен Гисберт, побывавший в Донбассе и рассказывающий о том, что он там увидел, утверждает, что ему пришлось уехать оттуда из-за угроз, поступающих от "неизвестных лиц", называвших его "российским шпионом".

По словам Гисберта, в интернете "кто-то" распространяет его фотографии с требованием "определить его местонахождение на территории Украины". Кроме того, его личные данные и адрес тоже есть на ряде сайтов, поэтому существует угроза не только для него самого, но и для его семьи и близких.

Все эти угрозы посыпались на испанца после того, как он опубликовал серию репортажей, в которых рассказал о событиях, свидетелем которых он был лично или о которых ему рассказывали жители Мариуполя.

Никакой политики - только факты

Гисберт подчеркнул, что не поддерживает ни Россию, ни Украину. И его приезд в зону боевых действий — всего лишь желание понять — что делается с оружием, которое его страна поставляет Киеву.

"Если это оружие используется для убийства гражданских лиц, потому что они думают определенным образом, это геноцид. И поэтому моя страна будет соучастницей геноцида", — заявил он, добавив, что требует организовать международную миссию по наблюдению, чтобы "проверить, что происходит в городе Мариуполе".

Испанский аналитик отметил, что он не смог войти в этот город, но в торговом центре недалеко от Мариуполя он взял интервью у "многих людей", которые смогли "выйти оттуда".

Они-то и рассказали ему о зверствах, которые происходят, "от стрельбы по мирным жителям, пытающимся покинуть город, до убийства людей в улица". Причём, как подчёркивает Гисберт, его собеседники "в один голос" называют виновными в зверствах боевиков батальона Азов*.

Что касается освещения событий на Украине в испанских СМИ, то Гисберт указал, что наблюдается "пропаганда войны". На этом фоне он напомнил, что с 2014 года по сегодняшний день велись "неизбирательные и постоянные обстрелы мирных жителей", например, в городе Горловка, но все это "не считается на Западе", потому что там

"... нет желания расследовать и сообщать о происходящем в Мариуполе и на Донбассе с четкой политической целью".

Он подчеркнул, что люди должны знать всю информацию "чтобы понимать, являются ли принимаемые политические меры правильными и адекватными".

*запрещённый в России националистический батальон