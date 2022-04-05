EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Испанский аналитик о ситуации в Донбассе: Западу правду не рассказывают

Мир

Испанский адвокат и политолог Рубен Гисберт, побывавший в Донбассе и рассказывающий о том, что он там увидел, утверждает, что ему пришлось уехать оттуда из-за угроз, поступающих от "неизвестных лиц", называвших его "российским шпионом".

Испанский аналитик о ситуации в Донбассе: Западу правду не рассказывают

По словам Гисберта, в интернете "кто-то" распространяет его фотографии с требованием "определить его местонахождение на территории Украины". Кроме того, его личные данные и адрес тоже есть на ряде сайтов, поэтому существует угроза не только для него самого, но и для его семьи и близких.

Все эти угрозы посыпались на испанца после того, как он опубликовал серию репортажей, в которых рассказал о событиях, свидетелем которых он был лично или о которых ему рассказывали жители Мариуполя.

Никакой политики - только факты

Гисберт подчеркнул, что не поддерживает ни Россию, ни Украину. И его приезд в зону боевых действий — всего лишь желание понять — что делается с оружием, которое его страна поставляет Киеву.

"Если это оружие используется для убийства гражданских лиц, потому что они думают определенным образом, это геноцид. И поэтому моя страна будет соучастницей геноцида", — заявил он, добавив, что требует организовать международную миссию по наблюдению, чтобы "проверить, что происходит в городе Мариуполе".

Испанский аналитик отметил, что он не смог войти в этот город, но в торговом центре недалеко от Мариуполя он взял интервью у "многих людей", которые смогли "выйти оттуда".

Они-то и рассказали ему о зверствах, которые происходят, "от стрельбы по мирным жителям, пытающимся покинуть город, до убийства людей в улица". Причём, как подчёркивает Гисберт, его собеседники "в один голос" называют виновными в зверствах боевиков батальона Азов*.

Что касается освещения событий на Украине в испанских СМИ, то Гисберт указал, что наблюдается "пропаганда войны". На этом фоне он напомнил, что с 2014 года по сегодняшний день велись "неизбирательные и постоянные обстрелы мирных жителей", например, в городе Горловка, но все это "не считается на Западе", потому что там 

"... нет желания расследовать и сообщать о происходящем в Мариуполе и на Донбассе с четкой политической целью".

Он подчеркнул, что люди должны знать всю информацию "чтобы понимать, являются ли принимаемые политические меры правильными и адекватными".

*запрещённый в России националистический батальон

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс
Sberbank
Новости
Россия потребовала от США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Кулеба: Украина должна "отвоевать мир" на поле боя
Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами
Перечислены антироссийские санкции, которые войдут в пятый пакет ЕС
Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены
Эксперты-экономисты прогнозируют увеличение притока капиталов в Россию
Полянский: AUKUS даёт миру новый виток развития в гонке вооружений
Финансовый эксперт Бабин: доллар может упасть до 80 рублей
Врач: Зеленский был под наркотиками в ходе речи в Буче
Cumhuriyet: Россия "вошла" на Украину, чтобы прорвать "осаду" США и НАТО
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Политика. Новости и аналитика
Россия созывает Совбез ООН из-за "провокации в Буче"
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Экономика и бизнес
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Последние материалы
Испанский аналитик о ситуации в Донбассе: Западу правду не рассказывают
Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами
Перечислены антироссийские санкции, которые войдут в пятый пакет ЕС
Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены
Эксперты-экономисты прогнозируют увеличение притока капиталов в Россию
Полянский: AUKUS даёт миру новый виток развития в гонке вооружений
Финансовый эксперт Бабин: доллар может упасть до 80 рублей
Врач: Зеленский был под наркотиками в ходе речи в Буче
Байден требует суда над Путиным "за военные преступления"
Cumhuriyet: Россия "вошла" на Украину, чтобы прорвать "осаду" США и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников