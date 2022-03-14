Эксперт: 50% влияния на Киев оказывает Британия, 30% — США, 20% — Турция

Почему для Англии важно разрушить экономику Германии и ЕС, что связывает главу британской MI6 с президентом Турции Эрдоганом, как английский проект "Великий Туран” угрожает территориальной целостности России и безопасности постсоветского пространства, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой лидер "Славянской гвардии” Владимир Рогов.

В Англии всё плохо

— Владимир, как вы оцениваете события на Украине? Кому было выгодно довести ситуацию до вооружённого разрешения конфликта?

— Когда Господь Бог хочет наказать, он лишает ума. Вот именно это наказание и произошло на постукраинском пространстве, формально подконтрольном Зеленскому. Мы прекрасно понимаем, что это агент британских спецслужб. Он сам этим хвастался, когда встречался с главой MI6. Представьте себе, глава формально независимого государства приезжает в Лондон и вдруг чудным образом встречается с главой спецслужб. Во-первых, с главами спецслужб встречаются их коллеги. А во-вторых, это не может происходить в здании данной спецслужбы.

Раздувают истерию вокруг Украины именно британцы. Наконец-то в официальной речи министра иностранных дел Российской Федерации начало звучать выражение "англосаксы". Потому что говорить "консолидированный Запад" не совсем корректно: у разных частей Запада разные позиции.

И часть национальных элит пытается избежать самоубийства, к которому их толкают именно англосаксы. Прежде всего Британия, и затем США, потому что США тоже неоднородны. Британская элита более консолидированная, потому что там в тартарары летит уровень жизни. Если раньше там была сытая довольная жизнь, беспечная за счёт наворованных за сотни лет из колоний ресурсов и за счёт того, что туда бегут экономические преступники со всего мира, привозящие миллиарды "честно украденных" долларов, то сейчас даже эти колоссальные награбленные ресурсы не позволяют поддерживать уровень жизни. Даже в наши СМИ попадает информация об этом:

очереди за бензином,

нет бензина на заправках,

резко выросли цены то на одно, то на другое,

дефицит продуктов.

Такое ощущение, что читаешь новости Советского Союза последней пары лет существования, когда на прилавки что-то выбросили. Плюс резко растёт этническая преступность. Мухаммед — самое популярное имя среди новорождённых последние 6-7 лет.

Британия когда-то к своему названию добавила слово "велико". Представляете, если сейчас мы заставим всех говорить Великороссия, Great Russia. Все закричат о шовинизме.

— Но это было давно, когда появилось Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Там же ещё Шотландия и Уэльс.

— Шотландия голосует на референдуме за выход. Их загоняют, не дают возможности. А Шотландия хочет быть в ЕС. Британия, выходя из ЕС, думала, что заложит мину под Евросоюз. Оказалось наоборот. То есть резко начали сбегать финансовые структуры, которые сидели в Лондон-Сити, потому что европейское законодательство и его льготы уже туда не распространяются.

Я общаюсь с людьми, которые в Лондоне живут долгие годы. Они говорят, что если ты не супербогатый человек в определённом пригороде Лондона, то всё очень грустно. И расслоение сейчас усиливается.

По уровню безопасности, обеспечения жизни, комфорта Британия сегодня напоминает восточные страны ЕС.

Если три месяца на заправках нет бензина или он намного дороже, чем был вчера, если на прилавках перебои с продуктами питания, то это сказывается на комфорте средней семьи. Я не говорю о богатых семьях, у которых всё нормально. Они формируют повестку внешнеполитическую, но они же не являются средним звеном. Это как спросить у жителей Рублёво-Успенского шоссе с домами в 500 метров, сколько стоит дарницкий хлеб в "Дикси".

Кому выгодно?

— На Украине больше всего гадит именно англичанка. Известное выражение. Потому что в случае конфликта на постукраинском пространстве главным выгодополучателем становится именно Британия. Идёт удар по поставкам углеводородов из России в Германию. Это удар по промышленному комплексу Германии, высокотехнологичным предприятиям нефтехимической отрасли, автопроизводителям, машиностроению — всему тому, что даёт Германии максимальную долю добавочной стоимости в большом переделе продукции. Это продукция не первого-второго передела, а пятого-десятого, когда добавочная стоимость прибавляется по несколько раз и одна тонна продукции у металлургов даёт 100 долларов прибыли, а одна тонна продукции у производителя даёт уже 100 тысяч прибыли.

— Интересно. Я даже не воспринимала Британию как самостоятельного игрока в данном случае.

— Безусловно, это самостоятельный игрок. Мало того, у неё есть в активе Турция с проектом "Великого Турана", и нездоровая пассионарность Эрдогана это чётко показывает. Достаточно посмотреть на недружественные шаги Турции на постсоветском пространстве, попытки склеить "Великий Туран". Азербайджан сейчас всё больше теряет свою субъектность. Потому что 80-милионная Турция, которая в несколько раз больше Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и прочих стран, на которые положила глаз, сегодня эту повестку формирует очень чётко.

Отработав в Азербайджане, на войне в Карабахе, Турция внимательно смотрит на Татарстан, Башкирию, другие российские регионы, в которых проживают граждане России, имеющие тюркское происхождение.

Но эти люди — часть России и русского мира. Тем не менее в неокрепшие, необразованные умы эта зараза входит сильнее, чем в своё время зараза ваххабизма.

Обратите внимание, главой MI6 является человек, который был послом в Турции. У него хорошие отношения с Эрдоганом. Смотрите, как часто происходят согласованные действия именно Лондона, Анкары и Киева. Киев становится ассоциированным членом Организации тюркских государств. Извините, где тюркские государства и где Украина. Казаки всё время воевали с Османской империей, а теперь их потомки, которые потерялись в истории и потеряли ум окончательно, заявляют, что "Украине це османщина".

— Но в информационном пространстве в основном Байден. О Британии как-то не слышно.

— Конечно, США тоже что-то решают. Но 50% влияния на киевские власти оказывает Британия, 30% — США и 20% — Турция. Конфликт на Украине необходим в первую очередь британцам и в значительной степени американцам. Потому что сегодня формируется рынок углеводородов — именно танкерного сжиженного газа. Если "Северный поток-2" не запускается, то англосаксы убивают двух зайцев:

экономическая мощь ЕС в лице Германии,

разрушение взаимоотношений России и Германии.

Но конфликт на Украине не ведёт к Третьей мировой, потому что наши западные противники прекрасно понимают: если даже они ударят, не дай бог, по нам, они получат невосполнимые потери, которые поставят под вопрос их существование.

— Давайте закончим на том, что всё-таки мы за мир.

— А мир может наступить только после нашей победы.