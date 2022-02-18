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Автор Инна Новикова

Политолог рассказал, каких беспилотников не хватает России

Мир

Израиль заблокировал передачу своего оружия Украине третьими странами. Как это связано с российско-израильскими отношениями и как решение может повлиять на исход конфликта на Украине, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Политолог рассказал, каких беспилотников не хватает России

Нужны беспилотники

— Олег Николаевич, мы знаем, что советское и американское оружие можно встретить по всему миру. Наши старые самолёты отдавали Румынии, потом Болгарии, ещё кому-то, но мы в этом не участвовали. Сейчас Израиль заблокировал передачу оружия своего производства Украине третьими странами. То есть, если Израиль продал каким-то странам оружие, то они не могут передать его Киеву. Это связано с тем, что Эстония, Латвия, Литва собираются передать Украине оружие американского производства. Американцы сказали: конечно, давайте. Но вот Израиль не хочет портить отношения с Россией. Насколько такое решение повлияет на нынешнюю ситуацию?

— В контрактах на поставку вооружений достаточно часто встречается положение о том, что страна-покупатель вооружения не может его свободно перепродавать в третьи руки, то есть она должна уведомить продавца.

Во-первых, это делается, чтобы избежать международных санкций. Допустим, Северная Корея у нас под санкциями, туда нельзя поставлять вооружение. Или, допустим, Югославия при Милошевиче была под ООНовскими санкциями, и если американцы продают своё оружие румынам, то через десять посредников оно оказывается в Югославии на войне.

Во-вторых, по политическим мотивам: допустим, новейший американский истребитель хотят изучить китайцы или мы сами. То есть США продали самолёты Таиланду, а Таиланд один истребитель продал Китаю. А Китай всё разберёт и сделает ещё лучше.

Здесь Израиль, видимо, не хочет оказываться на острие конфликта. Но есть один важный вид вооружений — это ударные беспилотники, ударные дроны, которые, как показала последняя Карабахская война 2020 года, вызывают сильную асимметрию сторон на тактическом уровне. То есть у азербайджанцев были турецкие ударные беспилотники "Байрактары", а у армян ничего не было. И самое главное: когда летают самолёты с живыми лётчиками бомбить позиции врага, то самолёт могут сбить, лётчик может погибнуть, а здесь сидит в бункере оператор с джойстиком и с чашкой кофе в другой руке и дроном управляет. Эта асимметрия на тактическом уровне важна и для России, поскольку, по экспертным оценкам, Россия сильно отстаёт в плане именно ударных беспилотников.

То есть производство разведывательных, мониторинговых дронов у нас развивается. Ударные вроде тоже есть, но многие военные эксперты говорят, что Россия сильно отстаёт в этой сфере.

И если гипотетически представить сценарий украинско-российской войны, то Украине сейчас Турция продаёт беспилотники "Байрактары" и даже хочет наладить их производство по лицензии на Украине. А у противоположной стороны нет ударных беспилотников. Получается асимметричный конфликт, когда у одной из сторон нет целого класса вооружений. Не будешь же сбивать ударные беспилотники "Байрактары" атомными бомбами — не тот уровень.

России необходимо резко ликвидировать наше отставание в ударных беспилотниках. А поскольку их производство у нас развивается крайне медленно, то самый простой способ здесь — смирить гордыню и импортировать зарубежные беспилотники в Россию: турецкие, израильские, китайские. Понятно, что американцы нам не будут продавать беспилотники. Есть четыре страны, которые продают ударные беспилотники:

  • Турция,
  • Израиль,
  • Китай,
  • США.

Допустим, Россия купила израильские беспилотники — это одно, а если они окажутся потом у ополченцев — это будет не очень хорошо выглядеть. Но так или иначе у Украины есть турецкие беспилотники, а у нас были бы израильские беспилотники.

А где кнопка?

— Здесь есть одна сложность. Например, Эрдоган купил наши С-400, и в США очень возмущались: мол, член НАТО покупает вооружение в России. Но в аналогичных американских системах проблема была в том, что они в какой-то момент могут просто отключиться лёгким нажатием кнопочки где-нибудь в Канзасе. То есть эта многомиллиардная система сразу становится бесполезной, и Эрдоган это понимал. У нас тоже, конечно, есть свои кнопочки, но, видимо, с Россией сотрудничать надёжнее. Что касается беспилотников, они ведь тоже могут внезапно отключиться в любой момент. Поэтому тут нужно очень хорошо понимать, у кого их покупать и надолго ли сохранятся добрые отношения. С Турцией у нас нестабильные отношения: то мы дружим во всех сферах, то вдруг перестаём покупать у них помидоры и так далее.

— Динамичные отношения. Возможно, сейчас Эрдогану удастся привезти Путина и Зеленского в Анкару, посадить их вместе и что-то подписать.

Видимо, Эрдоган всё-таки хочет получить Нобелевскую премию мира.

Дескать, американцы не смогли, Франция с Германией не смогли, Лукашенко не смог, а Эрдоган смог.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
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