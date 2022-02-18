Политолог рассказал, каких беспилотников не хватает России

Израиль заблокировал передачу своего оружия Украине третьими странами. Как это связано с российско-израильскими отношениями и как решение может повлиять на исход конфликта на Украине, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Нужны беспилотники

— Олег Николаевич, мы знаем, что советское и американское оружие можно встретить по всему миру. Наши старые самолёты отдавали Румынии, потом Болгарии, ещё кому-то, но мы в этом не участвовали. Сейчас Израиль заблокировал передачу оружия своего производства Украине третьими странами. То есть, если Израиль продал каким-то странам оружие, то они не могут передать его Киеву. Это связано с тем, что Эстония, Латвия, Литва собираются передать Украине оружие американского производства. Американцы сказали: конечно, давайте. Но вот Израиль не хочет портить отношения с Россией. Насколько такое решение повлияет на нынешнюю ситуацию?

— В контрактах на поставку вооружений достаточно часто встречается положение о том, что страна-покупатель вооружения не может его свободно перепродавать в третьи руки, то есть она должна уведомить продавца.

Во-первых, это делается, чтобы избежать международных санкций. Допустим, Северная Корея у нас под санкциями, туда нельзя поставлять вооружение. Или, допустим, Югославия при Милошевиче была под ООНовскими санкциями, и если американцы продают своё оружие румынам, то через десять посредников оно оказывается в Югославии на войне.

Во-вторых, по политическим мотивам: допустим, новейший американский истребитель хотят изучить китайцы или мы сами. То есть США продали самолёты Таиланду, а Таиланд один истребитель продал Китаю. А Китай всё разберёт и сделает ещё лучше.

Здесь Израиль, видимо, не хочет оказываться на острие конфликта. Но есть один важный вид вооружений — это ударные беспилотники, ударные дроны, которые, как показала последняя Карабахская война 2020 года, вызывают сильную асимметрию сторон на тактическом уровне. То есть у азербайджанцев были турецкие ударные беспилотники "Байрактары", а у армян ничего не было. И самое главное: когда летают самолёты с живыми лётчиками бомбить позиции врага, то самолёт могут сбить, лётчик может погибнуть, а здесь сидит в бункере оператор с джойстиком и с чашкой кофе в другой руке и дроном управляет. Эта асимметрия на тактическом уровне важна и для России, поскольку, по экспертным оценкам, Россия сильно отстаёт в плане именно ударных беспилотников.

То есть производство разведывательных, мониторинговых дронов у нас развивается. Ударные вроде тоже есть, но многие военные эксперты говорят, что Россия сильно отстаёт в этой сфере.

И если гипотетически представить сценарий украинско-российской войны, то Украине сейчас Турция продаёт беспилотники "Байрактары" и даже хочет наладить их производство по лицензии на Украине. А у противоположной стороны нет ударных беспилотников. Получается асимметричный конфликт, когда у одной из сторон нет целого класса вооружений. Не будешь же сбивать ударные беспилотники "Байрактары" атомными бомбами — не тот уровень.

России необходимо резко ликвидировать наше отставание в ударных беспилотниках. А поскольку их производство у нас развивается крайне медленно, то самый простой способ здесь — смирить гордыню и импортировать зарубежные беспилотники в Россию: турецкие, израильские, китайские. Понятно, что американцы нам не будут продавать беспилотники. Есть четыре страны, которые продают ударные беспилотники:

Турция,

Израиль,

Китай,

США.

Допустим, Россия купила израильские беспилотники — это одно, а если они окажутся потом у ополченцев — это будет не очень хорошо выглядеть. Но так или иначе у Украины есть турецкие беспилотники, а у нас были бы израильские беспилотники.

А где кнопка?

— Здесь есть одна сложность. Например, Эрдоган купил наши С-400, и в США очень возмущались: мол, член НАТО покупает вооружение в России. Но в аналогичных американских системах проблема была в том, что они в какой-то момент могут просто отключиться лёгким нажатием кнопочки где-нибудь в Канзасе. То есть эта многомиллиардная система сразу становится бесполезной, и Эрдоган это понимал. У нас тоже, конечно, есть свои кнопочки, но, видимо, с Россией сотрудничать надёжнее. Что касается беспилотников, они ведь тоже могут внезапно отключиться в любой момент. Поэтому тут нужно очень хорошо понимать, у кого их покупать и надолго ли сохранятся добрые отношения. С Турцией у нас нестабильные отношения: то мы дружим во всех сферах, то вдруг перестаём покупать у них помидоры и так далее.

— Динамичные отношения. Возможно, сейчас Эрдогану удастся привезти Путина и Зеленского в Анкару, посадить их вместе и что-то подписать.

Видимо, Эрдоган всё-таки хочет получить Нобелевскую премию мира.

Дескать, американцы не смогли, Франция с Германией не смогли, Лукашенко не смог, а Эрдоган смог.