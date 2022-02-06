Израиль запретил поставлять своё оружие на Украину: "Тут дело касается РФ"

Израиль заблокировал поставки оружия своего производства на Украину. При этом власти сообщили государствам Балтии, что не дают разрешение на аналогичную поддержку Киева. По сообщению израильских представителей, они опасаются, что Незалежная может заполучить противоракетные комплексы Spike.

Речь идёт о сообщении Израиля для трёх стран Балтии:

Эстонии,

Латвии,

Литвы.

"После оглашения странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой информации о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед потенциальным российским вторжением Минобороны Израиля сообщило трём странам Балтии, что их возможный запрос о передаче оружия израильского производства будет отклонён", — цитирует сообщение в украинских СМИ "Интерфакс".

Согласно информации, в странах Балтии данное сообщение пока не подтвердили, как и Минобороны Израиля. Но как уточнили израильские источники, близкие к ситуации, страна намерена вести "деликатную политику", когда дело касается России.

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