Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию

Акция протеста дальнобойщиков и их сторонников против обязательной вакцинации и локдаунов в Канаде стала глобальным явлением.

В Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Франции создаются аналогичные движения.

Война против невакцинированных от "ковида"

Размах движения вызван тем, что власти западных стран превратили свои кампании по вакцинации против Covid-19 в войну против непривитых.

В Канаде (где 90% населения вакцинировано), например, работники, не только увольняются за отказ от прививки, но и теряют страховку по безработице. В Квебеке даже объявлено о плане облагать налогом непривитых взрослых. И совершенно игнорируются корни протеста — люди не против прививок, они против локдаунов, снижения их зарплат и роста безработицы.

Австралия пошла в этой войне ещё дальше Канады, она создала специальные "карантинные комплексы", через которые проходят въезжающие в Австралию люди. В Австралии подозревают, что на самом деле "карантинные лагеря" создаются для того, чтобы туда свозить ковид-диссидентов из местного населения и там их вакцинировать.

Австралия не вылезает из локдаунов, последний введён в конце декабря. Сейчас даже вакцинированные подвергаются ограничениям: без QR-кода уже не выйдешь погулять — можешь очутиться в полицейском участке.

Демонстрации в Канберре в контексте "конвоя свободы" привлекли сторонников различных идеологий, но доминирует движение "суверенного гражданина". Теория движения гласит, что vbhjdst правительства были незаконно кооптированы корпорациями, поэтому "суверенные граждане" или "свободные люди" должны игнорировать их законы, вытеснять политиков и восстанавливать народные республики.

Власти Канады усугубляют ситуацию

Вернёмся к Канаде. Вместо того, чтобы пойти на переговоры с "майданом", правительство усугубляет ситуацию. На 13 день протеста власти Оттавы изымают у протестующих бензин, продукты питания и другие припасы, не имея на это законных полномочий.

Полиция пригрозила им арестом и конфискацией имущества. И предупредила, что любой, кто попытается оказать бастующим материальную поддержку (газ, еда и т. д.), может быть арестован как соучастник "преступления". Штрафы за нарушение общественного порядка увеличены до 1000 долларов за случай. Полиция сообщает, что произвела 22 ареста, выписано более 1300 штрафов.

Тем не менее, компании, занимающиеся эвакуацией грузовиков и работающие по контракту с городом, отказываются эвакуировать "бастующие" грузовики.

Потому что протест уже структурирован, имеет материальную и моральную поддержку. Вице-президент группы "Конвой свободы 2022" Бенджамин Дихтер, заявил на пресс-конференции в среду, что еще одна "массивная колонна" из 1000-1500 грузовиков направляется в Оттаву из Альберты. Дихтер сказал, что боевой дух демонстрантов в центре Оттавы остаётся высоким.

Заказав изображение протестующих в канадских СМИ как расистов и фанатиков, маловероятно, что правительство Джастина Трюдо захочет пойти на компромисс. Что будет дальше, никто не знает, но, скорее всего, речь пойдет о жестоких столкновениях между полицией и протестующими. Тем более, что уже шла речь о привлечении к разгону армии.

Власти Парижа и Брюсселя обещают жёстко остановить конвои

Во Франции первые дальнобойщики в среду уже выехали из мест дислокации, чтобы обездвижить Париж в выходные 12 и 13 февраля, прежде чем отправиться в Брюссель, и там встать 14 февраля. Это движение было запущено тысячами интернет-пользователей в группах Facebook и Telegram и вдохновлено канадским движением "Конвой свободы 2022".

Требования такие же как и в Канаде — отмена ограничений и против обязательной вакцинации, но также протестующие осуждают инфляцию и считают, что необходимо "восстановить свободы, основные права, безусловный доступ к образованию, уважение основных ценностей нашей конституции".

"Реакция государства будет предельно твёрдой", — сказал министр внутренних дел Жеральд Дарманин BFMTV. "Жандармы мобилизованы, мы возьмем на себя ответственность, чтобы не допустить ограничения свободы передвижения", — уточнил он.

Префектура Парижа заявила в четверг, что демонстрантам будет запрещен въезд в столицу с 11 по 14 февраля, сославшись на риск общественных беспорядков.

Префектура предупредила, что автомобилистам, нарушившим запрет на протесты в Париже, грозит два года тюрьмы, штраф в размере 4500 евро и лишение водительских прав. О подобных мерах заявила и мэрия Брюсселя.

Заметим, что во Франции в апреле состояться президентские выборы, которые Эмманюэль Макрон может не выиграть, если не остановит "конвой свободы". Франция — на грани хаоса, и здесь бы не Украиной надо бы президенту заняться, а внутренними проблемами.

"Конвой свободы", который собрался в Оттаве 28 января, начался в ответ на указ федерального правительства, требующий, чтобы канадские водители грузовиков, пересекающие границу США, были полностью вакцинированы. Затем он превратился в протест против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Организаторы заявляют, что не прекратят протест, пока не будут отменены все меры.

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