Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?

Протесты в Оттаве против правительства Трюдо названы организаторами "объятиями медведя". Уж не русского ли?

В Канаде требуют отставки Трюдо

В Оттаве третий день продолжаются многочисленные протесты против обязательной вакцинации и ковид-ограничений. По оценкам полиции, центр блокируют более 1000 легковых и грузовых автомобилей, около 10 тысяч людей окружили здание парламента в субботу. В воскресенье вечером протесты были поддержаны в Монреале и Калгари. Протестующие скандируют: "Трюдо должен уйти!".

Как пишет британская Express, семья премьера Джастина Трюдо бежала из канадской столицы, когда более "50 000 протестующих в состоянии ярости остановили Оттаву". Трюдо назвал протестующих "небольшим маргинальным меньшинством", придерживающимся "неприемлемых взглядов".

Первоначально протест был организован дальнобойщиками, которым на федеральном уровне объявили обязательную вакцинацию. Потом он был поддержан населением.

Один из организаторов фонда GoFundMe Би Джей Дихтер, который в интернете собрал более 8 миллионов долларов для поддержки "конвоя свободы", сказал, что цель состоит в том, чтобы создать "логистический кошмар" для правительства и заставить его отменить обязательную вакцинацию".

По оценкам профсоюза дальнобойщиков, после вступления в силу 15 января закон об обязательной вакцинации "уберет с дорог" около 12 000 канадских частных дальнобойщиков.

"Мы в этом ( протестах) надолго. У нас нет ограничения по времени", — отметил Дихтер.

Он известен как противник "политического ислама", однажды заявил, что радикальные левые в Канаде работают с исламскими группами, чтобы подорвать канадское государство.

А за Украину и Казахстан вы ещё нам ответите

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе в субботу, похвалил канадцев за "храброе сопротивление беззаконным паспортам вакцинации". Учитывая, что звание "агента Путина" с Трампа не снято, недалеко и до выводов о "руке Кремля". Приходится сожалеть, что это не так, хотя… как знать, возможно, это "ответка" за Казахстан. И вот почему.

Как пишет канадская пресса, некоторые демонстранты были замечены с "сепаратистскими" флагами франкоязычных канадцев из Квебека.

Один из блогеров пишет на ресурсе Trucknews, что основным сборщиком средств для протеста была секретарь федеральной "сепаратистской" партии Maverick в Альберте Тамара Лич. Она была активна в партии Wexit Alberta, которая выступала за отделение Альберты от Канады и присоединение к США.

"Сепаратисты" — это как раз тот контингент, с которым, по идее, надо работать российским спецслужбам, чтобы была ответка англосаксам за Украину, Казахстан и далее по списку.

Сanada Unity — ещё один из организаторов протестов, разместила на своем веб-сайте Меморандум о взаимопонимании, который планируется вручить генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Он требует отставки всех членов федерального правительства, формирования нового правительства, состоящего из генерал-губернатора, сената и членов Canada Unity, и отмены всех мер, связанных с COVID-19.

Очень революционные требования.

Грузовики останутся в центре Оттавы до подписания документа, заявили организаторы, назвав свою миссию Bearhug — "объятия медведя". Опять же, уж не русского ли? Было бы красиво.

Власти Канады в растерянности

Полиция Оттавы, судя по всему, исчерпала все свои ресурсы, поскольку на официальном аккаунте Twitter сообщила, что "полицейские ресурсы задействованы полностью и рассредоточены по местам".

"В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел", — добавили полицейские, в том числе по делу об "осквернении Национального военного мемориала" и "угрожающих/незаконных/запугивающих действиях по отношению к полиции/городским работникам и другим лицам".

Но сделать маргиналов из протестующих не получилось. Отмечается, что около 90% дальнобойщиков Канады и почти 79% населения сделали две прививки от COVID-19.

Министр транспорта Омар Альгабра исключил отмену паспортов о вакцинации. Мэр Оттавы Джим Уотсон пока спокоен.

"Вы имеете право протестовать, вы выразили свой протест, пожалуйста, продолжайте", — сказал Уотсон.

Однако растерянность присутствует, как если бы был заявлен пикет из пяти человек, а явилось пять тысяч, и никто не знает, что с этим теперь делать.

Читайте по теме: В Канаде назвали условие, при котором Россия избежит суровых санкций

Россия потребовала у Канады объяснений по поводу помощи неонацистам

Канада "окапывается" на территории Украины

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.