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Автор Александр Шторм

ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир

Мир

Россия имеет свои интересы далеко за пределами Украины, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Одной Украиной дело явно не ограничивается.

ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир

Болтон в материале The Washington Post рассказал об искусной тактике Владимира Путина по подрыву Североатлантического альянса. Свои интересы на Украине Россия практически и не скрывает, отметил он.

Кремль сосредотачивает вдоль общей границы с этой страной войска и технику. Болтон поставил на вид России якобы проведённые "серьёзные кибератаки против компьютерных систем украинского правительства".

Путин, согласно мнению Болтона, внедряет в Донбасс собственных агентов, которые могли бы проводить операции под чужим флагом в качестве предлога для вторжения России. Россия также постоянно использует давнюю риторику, по которой Украина не является легитимным суверенным государством.

Болтон напомнил, что Москва призывает лояльных к ней руководителей стран пересмотреть принципы постсоветского политического порядка в Европе и даже за её пределами. Путин также угрожал ввести войска или ракеты в Венесуэлу и на Кубу.

Поэтому США и НАТО и кричат на весь мир о том, что Путин якобы "готовится напасть на Украину, завершив то, что он начал в 2014 году с Крыма, аннексируя на этот раз всю Украину". Запад пытается задавить Россию экономически, хотя совершенно не очевидно, что этого будет достаточно.

При этом Болтон не уверен, что Россия действительно планирует широкомасштабное наступление на Украину. Может, интересы Путина расположены в радиусе, гораздо более широком, чем Украина?

Настолько высокие ставки рискованны для Путина, но вполне возможно, что он готов рискнуть из-за опасений, что долгосрочные перспективы России слабее, чем сегодняшние.

Возможно, оккупация Украины — последнее, что нужно Путину сейчас, признал Болтон.

Кремль уже мог бы устроить свержение правительства президента Украины Владимира Зеленского. Россия могла бы захватить и удерживать значительную территорию на востоке и юге Украины, за пределами Крыма и Донбасса, без особых опасений начала партизанской войны или антироссийской террористической деятельности впоследствии.

Так что вопрос, что будет в этом случае делать администрация Джозефа Байдена. Даже если захват будет "лишь" частичным, реагировать придётся, Путин вполне способен ждать отсутствия активности Запада даже после его активных действий. Россия может внезапно провозгласить расширенный "союз" с Белоруссией, связав две страны гораздо теснее, чем в настоящее время.

Болтон сообщил, что США и НАТО должны срочно решить, что делать странам "серой зоны", оказавшимся между восточными границами НАТО и западными границами России. США и их союзники должны быстро изменить путинский расчёт издержек и выгод до того, как российские власти начнут их забирать или войска начнут военные действия, резюмировал Болтон.

Стоит добавить, что именно экс-советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предложил разместить на Украине воинский контингент Североатлантического альянса на ротационной основе, дабы предотвратить любую возможность российского вторжения.

Кроме того, Болтон призвал американские власти поставлять Украине больше оружия и боеприпасов. Так что ястреб войны себе не изменяет.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина джон болтон дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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