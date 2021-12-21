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Автор Любовь Степушова

Молдавия сделала попытку убрать Россию из Приднестровья

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Молдавия уверена, что скоро ликвидирует "сепаратизм" Приднестровья и триумфально вступит в ЕС. Для этого всего лишь надо заставить Россию "слить" непризнанную республику.

Молдавия сделала попытку убрать Россию из Приднестровья

Российский посол в Молдавии — персона нон грата

В этом году Кишинёв призвал зарубежные страны отказаться от отправки наблюдателей на президентские выборы 12 декабря в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), а также воздержаться от заявлений и контактов с Тирасполем и освещения выборов в СМИ. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова.

Российским наблюдателям отказали во въезде в республику. А когда выборы состоялись, обструкции был подвергнут посол России в Молдавии Олег Васнецов за присутствие на инаугурации избранного президента ПМР Вадима Красносельского.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕ) Николай Попеску охарактеризовал визит Олега Васнецова в Тирасполь как "недружественный".

Председатель комиссии по помилованию администрации президента Молдавии Ион Гузун пошёл дальше. Он предложил объявить Васнецова персоной нон грата, так как он ослушался требований МИДЕ не легитимизировать выборы в Приднестровье.

Однако в пресс-службе президента Майи Санду заявили, что это личное мнение чиновника, а не официальная позиция министерства.

Россия имеет право общаться с ПМР как гарант мира

Как пишет Adevarul, власти Приднестровья посчитали необоснованными обвинения Молдавии в адрес посла Васнецова, так как "Россия является абсолютно законным посредником и гарантом в переговорном процессе".

Раскритиковал позицию правительства Молдавии и экс-президент Игорь Додон, который призвал Кишинёв отказаться от деструктивной позиции в отношении Приднестровья и возобновить диалог с его руководством. Кстати, он тоже присутствовал на инаугурации, и против него могли бы возбудить дело о связи с "сепаратистами", но тоже испугались.

По словам Додона, власти Молдавии снова упустили возможность достойно представить себя жителям Приднестровья, а также партнёрам в Российской Федерации.

"Недопуск на территорию нашей страны российских журналистов и общественных деятелей, демонстративный отказ от встречи с официальной делегацией Государственной Думы России, препятствия для голосования для жителей России — всё это не способствует повышению авторитета нынешнего правительства Молдавии для жителей Приднестровья и ведёт к ещё большему кризису молдавско-российских отношений", — написал Додон в своём Telegram-канале.

Политик призвал власти Молдавии "прекратить делать возмутительные заявления и предпринимать ошибочные шаги, которые могут повернуть процесс приднестровского урегулирования вспять на десятилетия".

Двойная мораль Кишинёва

Telegram-канал "Молдавский пистон" вспомнил о встречах Красносельского с западными послами: Великобритании — Стивеном Фишером, Литвы — Кястутисом Кудзманасом, Латвии — Улдисом Микутсом.

"В октябре была встреча с заместителем помощника госсекретаря США Робин Данниган. На встрече присутствовала и временная поверенная в делах США в Молдове Лора Руби и советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Анна Морголис. Может, и их признаем персонами нон грата. Можно так поступить со всеми послами. Или #хорошиелюди хотят избавиться только от российских представителей", — указывают авторы канала.

Европейского триумфа у Санду не получится

Желания Кишинёва потоптаться в "посудной лавке" упираются в два препятствия.

  1. Первое связано с тем, что, по данным IDIS Viitorul, почти 60% граждан Молдавии уверены, что их страна должна поддерживать стратегическое партнёрство, прежде всего с Российской Федерацией. Румынии отдали предпочтение 40,5%, на третьем месте — страны Евросоюза (38,9%).
  2. Вторая причина — зависимость от поставок сравнительно дешёвого, по европейским меркам, природного газа из России. Недавно был заключён контракт на пять лет с ценой 450 долларов за тысячу кубометров, причём, как указывалось, по "выгодной для Молдавии формуле".

Русские своих не бросают

Российская Федерация помогает Приднестровью пенсионным обеспечением — это одна из форм прямой помощи жителям этого региона, которая предлагается как гражданам России, так и жителям с гражданством Молдавии в качестве дополнения к их пенсиям.

А также газом, продаваемым со скидкой. Молдаване на правом берегу Днестра узнали, что в декабре они заплатят 11,08 лея за кубометр газа, а жители левого берега Днестра — в десять раз меньше. На российском газе в ПМР работают предприятия, которые дают конкурентную продукцию, а также Молдавская ГРЭС, позволяя Тирасполю продавать электроэнергию в Молдавию по европейским ценам, с большой для себя маржой. Россия предоставила ПМР гуманитарную помощь вакциной "Спутник".

Российские миротворцы из ПМР не уйдут, пока обе стороны молдавского конфликта не договорятся о федерации или конфедерации. При попытке блокады ПМР будет дан жёсткий ответ и Молдавии, и Украине.

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Не станет ли Приднестровье вторым Карабахом?
Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия игорь додон приднестровье николай попеску вадим красносельский
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