Россия пожинает плоды верной тактики в переговорах с Молдавией

Итоги визита вице-премьера Молдавии Николая Попеску в Москву показывают, как выгодно сначала поднять ставки в торгах до максимальных, а затем немного уступить. Это нормальный переговорный процесс, которым Россия ранее не пользовалась.

Газовый контракт — пример конструктивного сотрудничества

Но на этот раз получилось очень хорошо. Попеску в Москве как будто забыл о заявлениях ЕС, переговорщика Андрея Спыну и парламентариев от правящей партии "Действие и солидарность" о том, что Россия оказала давление на Молдавию с использованием "тактики устрашения" в переговорах по заключению нового газового контракта.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства назвал атмосферу переговоров 16-17 ноября "тёплой", а визит успешным.

По словам Попеску, продление контракта на поставку российского газа в Молдавию стало примером конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) обратил внимание, что после продления контракта с "Газпромом" республика не испытывает дефицита газа и удовлетворена условиями поставок. Он также заверил, что Молдавия намерена погашать накопившуюся за потребленное топливо задолженность в ускоренном режиме, сообщает ТАСС.

Пакту Молотова-Риббентропа не разделить граждан Молдавии

В интервью "Эху Москвы" политик указал на то, что хотя пакт Молотова-Рибентроппа привёл к множеству негативных последствий для региона, правительство сосредоточено на будущем и не хочет цепляться за прошлое.

"Это (пакт. — Ред.) трагедия была. Но сейчас мы смотрим в будущее. В этом будущем мы должны строить функциональное государство. Исторические вопросы важны, но для нас очень важно решать проблемы наших граждан, нашего населения. И мы не хотим, чтобы история, которая у нас сложная, разделяла наших граждан. В Молдавии, естественно, много линий раздела — и исторических, и лингвистических, и географических. Нет государств без таких вопросов. Но мы пытаемся их не заострять", — сказал Попеску.

В этой же связи он подчеркнул: правительство Молдавии не пугает то, что "большая часть сограждан в Приднестровье имеет российские паспорта, а большая часть сограждан на правом берегу — румынские".

Миротворцы имеют мандат в Приднестровье

Вице-премьер, отвечая на вопрос, настаивает ли Кишинёв на выводе российских войск из ПМР, разделил российский контингент на миротворцев и тех, кто охраняет военный склад в Колбасном. В отношении вторых он настоял на немедленном выводе, но для миротворцев сделал исключение.

"Но плюс к оперативной группе российских войск (склад) там есть миротворческий контингент. У этого миротворческого контингента есть легальная база, и там происходит взаимодействие, и, конечно, то, что мы хотим, — мы хотим и надеемся видеть решение конфликта таким образом, чтобы Молдавия была реинтегрирована ", — сказал вице-премьер.

В этом смысле "никаких рисков движения в сторону НАТО нет", подчеркнул Попеску.

Молдавия идёт в ЕС как член СНГ и нейтральная страна

Про объединение с Румынией глава МИД Молдавии высказался осторожно. "Хотя мы говорим по-румынски и имеем с Румынией общую историю", "большинство населения Республики Молдовы не желает объединения с Румынией", отметил он.

Попеску также сказал, что Молдавия не является частью Евразийского союза, хотя имеет статус наблюдателя, но является частью СНГ и все переговоры с Москвой идут в рамках СНГ.

"Наше движение в ЕС — мы видим его через нормальные спокойные позитивные неконфликтные отношения с РФ. То есть для нас нет противоречия, потому что его нет. У нас его нет ни в умах нашего населения, ни в нашем правительстве", — отметил Попеску.

Заметим, что недавний опрос, проведённый IMAS, показывает, что граждане Республики Молдовы предпочли бы присоединиться к Европейскому союзу — 50% или к Евразийскому экономическому союзу — 49%.

Поэтому понятна взвешенная позиция Кишинёва и понятно, почему после таких заявлений Николая Попеску Сергей Лавров был крайне позитивен в оценке переговоров, он давно отвык от подобной адекватной позиции.

С Молдавией уже обсуждается вопрос о разблокировке поставок вин и других молдавских продуктов. Кишинёв заявил, что ведёт переговоры о закупке вакцины "Спутник V".

Как применить тактику повышения ставок по отношению к Украине

Между тем желательно бы увидеть, как подобная тактика работает на Украине, которая также разделена, но совершенно не хочет быть адекватной.

А ведь достаточно сказать Киеву, что да, мы закроем ваш транзит нашего газа, потому что нам это не выгодно, и да, мы решим ситуацию с нашими гражданами в Донбассе силовым путём, чтобы они больше не подвергались обстрелам, как тут же после нескольких недель истерики и давления со стороны Запада, последуют:

принятие ситуации,

отказ от конфронтации

и заявление о нейтралитете.

А затем в Москву потянется караван украинских политиков и олигархов выстраивать отношения и начнут реализовываться Минские соглашения.

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