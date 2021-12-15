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Автор Усам Оздемиров

России отступать некуда: гарантии безопасности — это вопрос выживания

Мир

Политический бомонд Запада, кажется, живёт в своём параллельном мире, мало соприкасаясь с суровой реальностью. Он глух к доводам разума и законным аргументам оппонентов, так как одержим одной, но пламенной страстью "сдерживания России". Наша дипломатия перед лицом западной неадекватности вынуждена переходить к методам шоковой терапии.

 

Бесцеремонное бряцание оружием у наших границ военными НАТО, грозящее перерасти в реальную войну, побудило президента Владимира Путина поднять тему предоставления России серьёзных гарантий безопасности. Речь идёт о том, чтобы в диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками выработать конкретные договорённости, исключающие любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.

Выступая на заседании глав дипломатий ОБСЕ в Стокгольме, глава МИД Сергей Лавров назвал решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о зелёном свете для вступления Украины и Грузии в данный альянс "миной в самое основание конструкции европейской безопасности". Политические обязательства членов ОБСЕ по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех закреплены в таких основополагающих документах, как Хельсинский Заключительный акт и Хартия европейской безопасности. Однако страны НАТО до сих пор категорически отвергали предложения России кодифицировать политические декларации, сделав принцип неделимости безопасности юридически обязывающим.

На Западе, видимо, считают, что им удастся избежать любых угроз для безопасности "под колпаком" у НАТО. Отсюда неуёмное стремление расширяться в восточном направлении и игнорирование законных интересов безопасности России. Вопреки данным Москве устным обещаниям, в постсоветскую эпоху прошло пять волн расширения блока НАТО, который поглотил ещё 14 стран Европы. Всё более агрессивное поведение военного альянса у наших западных границ ставит российскую сторону перед очевидностью:

дальше отступать некуда — позади Москва.

Санкции — меньшее из зол

Вашингтон, Капитолий
Вашингтон, Капитолий

"Партия войны" в Вашингтоне подталкивает Киев к силовому решению вопроса Донбасса, рассчитывая подзаработать себе политические очки на горячем конфликте с множеством человеческих жертв. Вмешательство России в таком случае неминуемо, а западная пропаганда сумеет преподнести эту тему публике под нужным соусом. Естественное желание страны защитить население Донбасса и принудить Украину к миру изобразят как ничем неспровоцированную агрессию "имперской" России со всеми вытекающими санкционными последствиями. Но сегодня мы уже в ситуации, когда западные санкции — это меньшее из зол, поскольку окружение страны силами НАТО несёт в себе гораздо большие риски.

Недавно американский сенатор-республиканец Роджер Уикер пообещал, что США вступят в войну против России на стороне Украины, и пригрозил нам превентивным нанесением ядерного удара. Приходится констатировать, что в ряды западных политиков затесалось немало фриков с безумными идеями. Странно, что такие люди заседают в сенате, а не находятся в смирительных рубашках в соответствующем лечебном заведении.

Натовцы пока не воспринимают всерьёз предупреждения Москвы о "красных линиях". На нас смотрят сквозь призму итогов холодной войны, в которой, как они полагают, Россия проиграла, и "снизойти" до равноправного отношения к побеждённым им как-то не с руки. Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Запад будет и дальше наглеть и вести себя по-хамски, пока мы будем позволять это делать и не купируем такое поведение своей жёсткой реакцией.

Дипломатичный, рациональный подход Москвы во внешних отношениях Вашингтон психологически воспринимает как слабость. В последнее время нас постоянно проверяют на прочность, и если мы не будем вести себя жёстче, возрастёт уверенность Запада в своей победе, а вместе с ней и вероятность войны. Никто не хочет повторения Карибского кризиса, но полноценный широкомасштабный диалог с США по безопасности начался именно после этих событий, считает Блохин. Справедливости ради стоит отметить, что язык российской дипломатии в отношении западных "партнёров" становится всё более прямым и жёстким.

"Если НАТО будет по-прежнему уходить от разговора на эту тему или на тему договорённостей, идей, которые выдвинул президент России Владимир Путин, — заявил Сергей Лавров, — конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность, наш суверенитет и территориальная целостность".

По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, в американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего кроме шантажа, угроз и санкций. Москва видит своей задачей отодвинуть угрозу от своих рубежей. Сегодня люди осознают, что ситуация глубокого кризиса в Евроатлантике и потенциального конфликта дальше продолжаться не может. Россия будет требовать от Запада "не обещания, не какие-то словеса", а правовые гарантии договорного типа. Отсутствие прогресса по политико-дипломатической линии приведёт к тому, что "наш ответ будет военным и военно-техническим".

Слёт "ястребов" в Ливерпуле

G7
G7

По итогам встречи лидеров России и США в режиме видеоконференции была достигнута договорённость о создании структуры, которая будет работать над формулированием предложений, связанных с гарантиями безопасности для России. Документ, содержащий идеи неделимой безопасности и её правовых гарантий, будет подготовлен российской стороной и передан Соединённым Штатам до конца недели. Зная по опыту свойство "глубинного государства" по ту сторону Атлантики сводить на нет любые здравые инициативы, особого оптимизма испытывать не приходится.

В недавнем интервью изданию The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен продемонстрировал лишний раз свою неспособность идти на компромиссы в вопросе расширения НАТО. Принятие соседних с Россией стран во враждебный ей военный альянс "ястреб" Блинкен называет одним из "основополагающих принципов функционирования международной системы". Во внешней политике, с точки зрения Блинкена, США не могут отказываться от лидерства, иначе "это место займёт кто-то другой". Благо, вывод войск из Афганистана "высвобождает колоссальные ресурсы и позволяет сосредоточить внимание на других вызовах" (звучит как плохо скрытая угроза).

Министры иностранных дел стран G7, собравшиеся на днях в Ливерпуле, не скупились на грозные предостережения и ультиматумы в адрес Москвы в связи с "обещанным" военным вторжением российских войск на Украину, в неизбежности которого они сами себя убедили. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, "прославившаяся" ездой на танке у российских границ в Эстонии, предложила ударить по "агрессивным планам" Москвы снижением зависимости "свободного мира" от российского газа и энергии. Главы дипломатий стран "Большой семёрки" пообещали "серьёзные последствия", если Россия не выполнит их требования по деэскалации на границе с Украиной.

Политики на Западе намеренно сводят всю тему напряжённости в отношениях с Россией к ситуации с Украиной, искусственно загоняя её в тупик. Украинский конфликт удастся решить лишь в связке со многими другими вопросами, и прежде всего — с нахождением России достойного места в европейской системе безопасности. На Западе должны понять и принять, что НАТО не может бесконечно расширяться в ущерб интересам других стран: необходим пересмотр всей системы отношений в сфере безопасности Европы, сложившейся после холодной войны.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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