"Запах Мюнхена": Эстония оскорбила Байдена и нуждается в порке

Пора наказать русофобов в Прибалтике, Польше, Румынии совместными усилиями России и США, считает эксперт Николай Межевич.

Байден решил организовать "круглый стол" Россия-НАТО

Страны Прибалтики, Польша и Румыния раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.

По его словам, одно из правительств в регионе будет "в ярости" и потребует немедленных разъяснений от президента Джо Байдена относительно предлагаемых планов.

В публикации говорится, что "восточный фланг" НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.

По мнению официальных лиц этих государств, переговоры могут дать Владимиру Путину возможность действовать по принципу "разделяй и властвовуй" и привести к разногласиям между союзниками по НАТО.

Ранее Financial Times, сообщила, что президент США Джо Байден пошел на значительную дипломатическую уступку Москве, заявив, что он хочет созвать "круглый стол" между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить недовольство президента России Владимира Путина альянсом .

По словам Байдена, детали встречи на высшем уровне будут прояснены позже на этой неделе.

"По крайней мере четыре союзника по НАТО и Россия могут присутствовать на встрече, чтобы обсудить озабоченность России по поводу будущего НАТО и необходимость выработки компромисса для снижения напряженности в восточном крыле", — сказал Байден.

Эстония оскорбила Байдена, сравнив его с Гитлером

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон , сравнил переговоры Россия-НАТО с Мюнхенской конференцией, на которой гитлеровская Германия навязывала свои условия европейским демократиям, сообщает "Current Camera".

По Мюнхенскому соглашению Великобритания, Франция и Италия уступили тогдашнюю чехословацкую границу в Судетах гитлеровской Германии в 1938 году, поверив обещанию Гитлера не узурпировать новые земли в Европе.

"В нынешней ситуации вы действительно можете почувствовать такой запах Мюнхена, то есть успокоить агрессора в ситуации, когда агрессор фактически проложил для вас трубы", — прокомментировал Михкельсон.

Владимир Путин, описывая сателлитов Вашингтона назвал их "мелкими Табаки", которые "подвывают, чтобы задобрить своего суверена". И вдруг эти Табаки перестали подвывать.

Нужен совместный ответ Эстонии

В комментарии для Pravda. Ru доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, назвал ситуацию "достаточно иетересной".

Эксперт вспомнил, что в 90-е годы и первое десятилетие 20 века коллеги — международники, политологи, эксперты, политики из Прибалтики, говорили ему так: "Ты понимаешь, мы не против вас. Но нас американцы все время прессуют и заставлять быть предельно жесткими по отношению к Россию".

"А сегодня мы видим другое", — продолжил Николай Межевич:

"Не Америка заставляет Эстонию, Латвию, Литву быть зоологически злобными в отношении России, а, наоборот, Эстония, Латвия и Литва пытаются управлять американской политикой".

По словам эксперта в словах эстонского депутата Михельсона о том, что США выходят на новый Мюнхен — это оскорбление президента США.

"То есть политики Эстонии, Латвии и Литвы просто потеряли чувство меры. Думаю, что пора их за это наказать. Лучше всего совместными усилиями", — сказал Николай Межевич.

По его мнению, Вашингтон в состоянии этот "бунт на корабле" подавить, если захочет.

"Они могут оставить без внимания заявления, а могут оставить и без военной поддержки Эстонию, Латвию и Литву. И сразу эти крики прекратятся. Я бы сказал так: политики Эстонии, Латвии и Литвы приползут в Вашингтон на коленях через Атлантический океан, посыпая голову пеплом. Потому что у них альтернативы нет. В Москве их никто не ждет. И обижать Вашингтон может стоить для них очень и очень дорого", — сказал Николай Межевич.

Джо Байден после переговоров с Владимиром Путиным 7 декабря дал понять, что США не рассматривают использование военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине.

Агентство Associated Press, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что США могут оказать на Киев давление для предоставления ЛДНР автономии