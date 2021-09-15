Николай Межевич: эмиссионный центр Союзного государства должен быть в России

Москва и Минск отложили политическую интеграцию, создаётся экономический базис, основа для военного усиления Союза. Это сильный ответ "юмористам", в том числе на Западе, сказал в интервью Pravda. Ru доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

На слух — хорошо, надо смотреть на реализацию

— Николай Маратович, состоялся очень результативный саммит между президентами России и Белоруссии. Владимир Путин сказал, что они договорились о проведении общей макроэкономической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платёжных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. Путин сказал, что они не занимались политической интеграцией — только экономикой. Пожалуйста, прокомментируйте эти итоги.

— Конечно, два лидера в кулуарах за чашкой чая или кофе говорили и о политике, но в данном случае политика отступила на второе место. Поскольку основный результат очевиден: он экономический. Понятно, что эти 28 документов надо читать внимательно и с карандашом. Потому что формулы гармонизации таможенной политики, согласования косвенных налогов на слух великолепны, но надо смотреть, какие меры под это будут заложены.

На самом деле это гигантский прорыв, потому что из любого учебника, кодекса лучших практик экономической интеграции понятно, что с этого надо начинать.

Шла долгая утомительная работа. Юмористы в Минске, Москве, за рубежом состязались в шутках на тему, почему так часто встречаются два президента, почему каждый раз не подписывается полтора килограмма бумаг. Сегодня у юмористов большой день возврата в нормальное состояние. Бумаги будут подписаны, решения приняты. Дальше будут вопросы реализации того, что подписано.

Сейчас надо говорить о том, что две страны станут успешнее и богаче — и страны, и люди — за счет того, что объединение национальных рынков — это путь к увеличению совокупного богатства, особенно если это делается грамотно, с учётом интересов больших и малых.

С единой валютой надо подождать

— Как ясно из пояснений президентов, единой валюты пока не будет в Союзе.

— Я считаю, что это прекрасно.

— Сейчас раздаются пораженческие высказывания, что опять не договорились ни о чём конкретно, даже о единой валюте.

— Сначала нужно сделать то, о чём было сказано на пресс-конференции: гармонизация в налоговой сфере, работа по унификации косвенных налогов и акцизов. Выстроить единую политику:

таможенную,

промышленную,

сельскохозяйственную.

А потом, отдохнув, можно посмотреть вопросы, связанные с единой валютой. Опыт Европейского союза показывает, что попытки забежать вперёд нерезультативны. Например, Польша в зону евро не вошла. Польские экономические показатели выглядят гораздо лучше, чем литовские. А ведь Литва вошла. Но никаких экономических достижений с этим не связано. Поэтому не надо торопиться с единой валютой.

— Александр Лукашенко хочет, чтобы эмиссионный центр был в Белоруссии. Как вы считаете, где он должен быть?

— Я считаю, что белорусская сторона рано или поздно согласится на то, чтобы единый центр был, если хотите, в Смоленске. Но их не может быть два. Потому что принцип валютной интеграции заключается в том, что эмиссионный центр один. В Европейском союзе он один.

— Было бы логично, чтобы он был в России.

— Естественно. Смоленск — российский город. Но это не так просто: нужно объяснять, уговаривать, нельзя перескакивать через этап. Сначала надо сделать всё то, что подписано было вчера, а потом, в 2022 или 2023 году, будем думать про единую валюту.

Сохранён "белорусский балкон" — это сильный ответ Западу

— Все-таки Владимир Владимирович уступил Лукашенко. Потому что вначале интеграция увязывалась с политической интеграцией. Было 33 карты. Осталось 28. Какой-то прообраз наднациональных органов создаётся?

— Создаётся. А то, что отложили политическую интеграцию, это правильно. Сейчас не очень простая ситуация в Минске. Мы готовимся к выборам. Можно подождать. Главное, решить экономические проблемы, о которых говорили вчера два президента.

— Кредит 630-640 миллионов долларов до 2022 года. Все ожидали гораздо более крупной суммы. Почему такой маленький?

— Леонид Ильич Брежнев в своё время говорил, что "экономика должна быть экономной". Думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко придерживается того же принципа.

— Он всё же попросил остаток кредита, который был выделен на белорусскую АЭС, ему оставить. Это правильно?

— Абсолютно. Просто изменить условия, целевое направление кредита.

— Говорят о едином оборонном пространстве и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре. Что имеется в виду?

— Речь идёт о том, чтобы угрозы, которые адресованы Минску, воспринимались как угрозы против Москвы, и наоборот. Мы должны защищаться вместе.

— Базы наши или комплексы будут там размещены?

— Давайте не будем торопиться. Думаю, что наши группировки на западных границах Союзного государства будут усиливаться. Альтернатив нет, к сожалению.

— По поводу беженцев, которые на границе с Белоруссией сосредоточены, президент наш и белорусский заняли примерно одинаковую позицию: вы сами позвали этих беженцев. Какая разница, откуда они идут?

— Абсолютно верно. Если вы считаете, что Европейский союз может быть убежищем для беженцев и мигрантов, которые идут с южного направления через Балканы или Испанию, то если люди хотят прийти к вам через Белоруссию, почему нет? Будьте последовательны.

— В чём выгода интеграции для России?

— Чем крупнее рынок, тем он более эффективен, больше возможностей зарабатывать деньги внутри себя, а не за счёт международной торговли.

— А с геополитической точки зрения как вы это оцениваете? Это сильный ответ Западу?

— Да, это сильный ответ. Это "белорусский балкон" с точки зрения безопасности. Это очень хорошая вещь, которая защищает нас и не даёт пройти к Москве слишком быстро.