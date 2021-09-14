Эксперт: к 2024 году произойдёт политическая и финансовая интеграция России и Белоруссии

Чего нам стоит ждать от интеграции России и Белоруссии, кому выгодно Союзное государство, а также зачем CNN рассекретили роль США и Украины в деле "вагнеровцев", рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, философ, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Олег Анатольевич Матвейчев.

Интеграция началась

— Олег Анатольевич, по итогам встречи нашего президента и президента Белоруссии были согласованы 28 дорожных карт для Союзного государства, в том числе газовая карта. У нас теперь будут единые союзные цены на газ. Не случится ли так, что мы, как обычно, проявим огромную щедрость, а потом окажется, что с политическими вопросами всё не так, как мы думали вначале?

— Встреча Путина и Лукашенко является уникальной. Степень интеграции России и Белоруссии будет после 28 соглашений такой, какой нет даже между штатами США. Между Россией и Белоруссией теперь не будет:

таможенных пошлин,

роуминга.

Самое главное, будет единое военное пространство: наши ракеты, ПВО, военные базы могут стоять возле Бреста в 700 км от Берлина. Это серьёзная угроза для Европы, и они в ближайшее время начнут критику этой интеграции.

Год назад мы спасли Лукашенко от неминуемого Майдана, и Лукашенко подписал все тайные договорённости, какие только можно. Естественно, он не мог на следующий день заявить, что "мы объединяемся с Россией", потому что разгорячённые головы, которые ещё ходили на минские проспекты, могли заново выйти. Нужно было всё это успокоить, показать репортажи с бывшими журналистами Nexta, как это всё режиссировалось, какой был Майдан, как за этим стояли американцы, чтобы охладить пыл даже радикалов в Белоруссии. А через год сказал, что начнутся интеграционные процессы.

К 2024 году, к президентским выборам в России, произойдёт политическая интеграция, будет единая финансовая система.

Лукашенко обложен санкциями, Запад его не примет. Поэтому они его загнали в угол. Мы его здесь с распростёртыми объятьями приняли. Это огромная республика, 10 миллионов человек, экономически развитая, у неё самые большие темпы роста из всех постсоветских республик. Экономика здоровая, 4% безработицы. Всего 60% долга по отношению к ВВП — у европейских стран в среднем выше 100% долга по отношению к ВВП. У Белоруссии огромный сектор частный. Под госсектором всего лишь 40% предприятий. Развитый IT-сектор дает 3,5% ВВП. Мощное сельское хозяйство. Они первое место в мире занимают по большегрузным автомобилям. У них живёт за чертой бедности каждый 20-й, а в России — каждый 8-й. Плюс географическое значение военное. Поэтому это гигантская победа Путина.

— Вы сказали, что его загнали в угол. Насколько может быть крепким союз, когда он не совсем добровольный?

— В конце концов, это делается для блага народов наших, а не для ублажения Лукашенко. Поэтому он уже объявил, что больше не пойдёт на президентские выборы. Видимо, он будет аккуратно готовить к тому, чтобы делать единые политические органы и своё политическое будущее продолжить в совместных органах власти России и Белоруссии.

Странное совпадение

— На самом деле ничего не происходит случайно. Одномоментно практически с такими важнейшими договоренностями CNN, которую нельзя заподозрить в симпатии ни к России, ни к Белоруссии, начинает говорить о том, что, оказывается, США оказали помощь Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии. Там просто нанимали людей под благовидным предлогом и потом их представляли как участников боевых действий. Каким образом одновременно два таких события произошли?

— Здесь применяется психологический приём, когда люди, чтобы скрыть одну вину, признаются в вине поменьше. И таким образом отвлекают внимание от гораздо большей вины.

Операция с "вагнеровцами" была нужна, чтобы рассорить Россию и Белоруссию.

Она была проведена во время президентских выборов в Белоруссии, когда люди там выходили на так называемый Майдан. Рассказывать о том, что это случайность, что на самом деле они "вагнеровцев" везли на территорию Украины, чтобы осудить, это способ сейчас заявить, что они не занимались ссорой России и Белоруссии. Дескать, хотели поймать террористов. Жили террористы на территории России, их выманили случайно через Белоруссию, а могли, например, через Турцию. Только через Турцию они почему-то их не выманивали. Таким образом они говорят: мы готовили операцию, но она сорвалась даже, может быть, по вине белорусов, которые их арестовали, и получилось, что у нас не получилось, а вообще мы занимались благородным делом.

На самом деле они просто прикрывают то, что хотели создать международную провокацию, задержать на территории Белоруссии этих людей. Возможно, потом с отдачей на Украину. И убить двух зайцев: и их осудить, и ещё Белоруссию с Украиной поссорить. И то, что у них всё провалилось, это потому, что российские спецслужбы очень быстро сориентировались, предоставили Лукашенко факты за неделю, потому что за эту неделю он успел наговорить всяких гадостей, что он теперь с Китаем дружит, Гордону интервью даёт. Но через неделю, когда ему была представлена нашими спецслужбами информация:

с телефонами,

паролями,

явками,

кто что делал, как его подставили на весь мир, конечно, он был в бешенстве. Мы эту ситуацию перевернули полностью в свою пользу.

Поэтому они сейчас пытаются это превратить в маленькую ошибку: они не провокаторы, а хотели сделать хорошее дело, но злые люди (российские и белорусские спецслужбы) им не дали. Вот суть репортажа CNN.