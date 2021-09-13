Белоруссия создаст России проблемы

Россия и Белоруссия намерены и дальше углублять процесс взаимной интеграции. По сути, РФ берёт на борт экономику Белоруссии, тем самым отдаляя процесс выхода из кризиса собственных граждан.

То есть денежно-кредитная политика (ДКП) и дальше будет унифицироваться. Хотя для экономики России это лишняя нагрузка. На сегодняшний день РФ и РБ показывают самые низкие темпы роста ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Но переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли успешно — главы государств одобрили 28 союзных программ, способствующих дальнейшему углублению интеграции.

В эту "интеграцию" входят:

сближение макроэкономической, аграрной и промышленной политики,

гармонизация ДКП,

выравнивание налогового и таможенного законодательства,

интеграция платёжных систем,

создание одинаковых по доступу рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии,

введение единых правил доступа к госзаказу и госзакупкам,

общий подход к социальной сфере.

При этом общей валюты пока не будет.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил отдельно, что суверенитету стран ничто не угрожает.

Но и прямых выгод от такого сотрудничества не так уж и много, и этот факт не ускользнул от внимания экспертов.

Как пояснил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, сведение всей ДКП к манипулированию ключевой ставкой и тем более использование ключевой ставки для борьбы с инфляцией путём её повышения сдерживают экономический рост.

Проблема в том, что РБ при переходе на ДКП российского типа тут же потеряла все темпы роста экономики. Но в целом странам действительно необходима гармонизация валютного регулирования и валютного контроля, как минимум.

Хотя совершенно не очевидно, за счёт чего власти намерены добиваться улучшения благосостояния не только 9,3 млн граждан Белоруссии, но и всего населения РФ, которое живёт в условиях падения доходов уже семь лет. Даже при этом Россия всё время дотировала Белоруссию.

Интеграция может быть проблематичной в ряде направлений, так как Белоруссия более либерально настроена в отношении криптовалют, а в России они попросту полулегальны.

"В теории гармонизация денежно-кредитной политики подразумевает под собой большой комплекс вопросов, связанных как с эмиссией, управлением процентной ставкой, так и с регулированием банковской системы", — напоминает преподаватель школы бизнеса "Синергия" Даниил Петухов.

Но ситуацию держит на плаву тот факт, что Союзное государство России и Белоруссии — это не экономический, а политический союз. Экономика в таких случаях остаётся вторичной, а выиграет потребитель, получивший более качественные и дешёвые товары.

Основной риск России заключается в возможности завязнуть в финансовой подпитке белорусской экономики во имя "равенства возможностей".

Цена вопроса для России при унификации социальных стандартов будет выше, чем для Белоруссии.

И эта ситуация происходит не впервые — Лукашенко умело выдирает для РБ максимальные выгоды, не задаваясь стратегией дальше, чем на текущий момент.

Это не новость для Кремля, но определённые проблемы Белоруссия России ещё создаст.

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