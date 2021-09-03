Имидж ничто: как паны собрались портить жизнь Берлину

Польский историк Войчех Поляк в беседе с порталом wPolityce заявил, что Варшаве не следует быть столь пассивной, надо настойчивее требовать от Берлина военные репарации, ведь отношения двух стран сейчас далеки от идеальных.

Германия "не только нанесла Польше наибольший экономический урон" во время войны, но и продолжила доминировать над соседом после. Из-за этого в Польше исчезли многие отрасли производства. При этом Берлин ради выгодных отношений с Москвой приносит в жертву своих партнеров в Европе, поскольку "Северный поток-2" им важнее, сетует Поляк.

"Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны, прежде всего, для нее самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует", — возмущается историк.

Войчех Поляк призвал власти своей страны и других европейских государств чаще портить Берлину настроение и имидж, требуя компенсаций за нелицеприятное историческое прошлое.

Правда, Польша явно переоценивает свое значение, и ей в данной ситуации не поможет даже такой рычаг воздействия на Евросоюз, как русофобия.

О том, что влияние Польши ослабевает, говорят и последние события: как, например, Путин ведет диалог с Меркель, плюс продвижение проекта "Северный поток-2", а еще дискуссии, которые сегодня идут по поводу будущего Европы, свободной от влияния США. На днях, например, глава МИД Чехии заявил о том, что с Россией ни в коем случае не нужно рвать отношения. Поэтому заметно нарастание истерик в ряде постсоветских стран.

Давим на больную мозоль

Как отмечает политолог, директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин, Польша пока не может привлечь к себе внимание ключевых держав. Поэтому приходится спекулировать на единственной больной теме — то, что Польша стала главной жертвой Второй мировой войны. Долгое время Польша пыталась получить какой-то политический капитал на том, что обвиняла Россию, то есть Советский Союз в оккупации. Теперь очередь дошла и до Германии, поскольку в Польше уже поняли, что любые попытки давления на Россию бесполезны, Россия просто не обращает внимания на Польшу.

"Понятно, что Польша обеспокоена партнерством России и Германии по тому же "Северному потоку", поскольку сама Польша при этом осталась не у дел, она как-то пытается шантажировать Германию, чтобы интересы Польши были учтены. Мне кажется, что Путин своими статьями о начале Второй мировой войны, об истинных причинах в каком-то смысле остудил пыл русофобов, которые пытались опираться на известный казуистический провокационный тезис о том, что Вторую мировую войну начали Советский Союз и Германия", — отмечает эксперт.

В Польше даже националистам начинает надоедать эта старая пластинка, они хотят чего-то нового. Может быть, как раз задумаются о том, что национальные интересы Польши состоят в том, чтобы использовать Россию и ту же Германию в экономических интересах своей страны, а не будут пытаться заигрывать с националистическими режимами Украины и Литвы, от которых Польша только терпит убытки.

Польские националисты надеются урвать кусочки земли от Украины, но заигрывание с бандеровским режимом не приведет к желаемому результату. Поэтому пока Польша в тупике. Значительная часть промышленности находится в руках немецких, американских и британских компаний. И вместо того, чтобы разобраться со своими национальными интересами, они по-прежнему пытаются проигрывать старую песню о главном.

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