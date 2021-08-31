Зачем России сотрудничать с новым Афганистаном?

Официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид дал развёрнутое интервью российским СМИ. В нём он подробно рассказал не только о текущей ситуации в стране, но и о планах своей организации, как действующей власти, по развитию отношений со странами мира. В том числе с Россией.

Насколько это хорошо — работать с "Талибаном"? И что Россия будет делать, если наши соседи в Азии начнут пропускать беженцев из Афганистана, ведь неизвестно, кто с ними придёт и с какими намерениями? Стоит ли "открываться" новому Афганистану?

Об этом в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Читайте начало интервью:

Александр Перенджиев: "ШОС выиграла у НАТО схватку за Афганистан"



— Нам придётся разбираться с внутренней структурой "Талибана". Его можно условно разделить на две части: умеренная и радикальная.

Лично я думаю, что радикально настроенных там меньше. Но есть другая "заноза": при США в Афганистане сформировался так называемый афганский ИГИЛ*. И он сейчас никуда не делся. Потом ещё из Сирии и Ирака ИГИЛовцев перемещали, буквально перед выводом американских войск, в Афганистан.

И если эти ячейки даже не будут атаковать наши границы, они всё равно начнут, в конечном итоге, воевать с умеренными талибами.

Власть всё равно будут делить. Просто они сейчас скрылись, как хамелеоны, спрятались под флаг "Талибана".

Но нам — хотим мы этого или нет — придётся заняться обустройством своих границ в Азии.

Запад в непонятках

— А что будет делать Запад? Если талибы — отчасти антиНАТОвский проект, то будет ли коллективный Запад цепляться за Афганистан? Лондон, например, уже организует какое-то собственное сопротивление "Талибану" и пытается оставить кабульский аэропорт в действии после 31 августа.

Если Соединённые Штаты как-то уходят, то Великобритания не собирается за ними следовать. Что там будет НАТО делать? Будет ли воду мутить?

— Воду мутить точно будет, ища антиталибанские силы внутри Афганистана. В первую очередь потому, что они не ожидали, что "Талибан" оказался не проамериканским, не прозападным. Он оказался как минимум пропакистанским, а, скорее всего, и прокитайским. Только пока в завуалированной форме.

Поэтому понятное дело, что Запад в некотором замешательстве. Там же даже были заявления главы МИДа Европейского союза типа того, что "мы теперь вынуждены будем бороться в Афганистане с Китаем и Россией".

Они вдруг поняли, что начинается серьёзное не только геополитическое, а геоэкономическое противоборство. То есть в данном случае не только вооружённые столкновения, но именно то, что было озвучено по поводу природных ресурсов, их освоения, различных экономических проектов. Понятное дело, что будут попытки им мешать, как, например, мешали "Северному потоку-2".

— То есть санкции? Ждут Афганистан санкции?

— Ждут и санкции, может быть, какая-то ещё система противодействия экономическая.

— Потому что Борис Джонсон сказал, дескать, мы ещё посмотрим, что там "Талибан" будет из себя представлять. Пока какую-то карту дорожную выработали, но…

— Пока они вырабатывают дорожную карту, мы вырабатываем стратегию действий.

Будущее Афганистана

— Да. Очень похоже, что страны ШОС окажутся в Афганистане, будут делать по советскому опыту из Афганистана какую-то промышленно-аграрную страну или аграрно-промышленную.

— Да. Скорее всего, мы не будем вмешиваться военным путём. В принципе, это и не нужно будет. А вот увлечённо реализовывать какие-то экономические проекты — это будет здорово.

Самое главное сейчас — снять Афганистан с "наркоиглы". Помочь в этом талибам, благо они уже такую помощь попросили.

— У талибов в Афганистане есть противники. Они пока в Панджшерском ущелье. Что это за сила и насколько она способна повлиять на ситуацию в стране?

— У меня сложилось ещё такое ощущение, что это из серии:

мира вы не получите, мы будем все равно гражданскую войну потихонечку разжигать и подогревать.

Я думаю, что не закончится только Панджшерским ущельем. Скорее всего, в Афганистане — как у нас в гражданскую войну были и красные, и белые, и махновцы, и петлюровцы — попытаются создать неразбериху.

— Китайская Global Times пишет, что американцы будут пытаться сделать так, чтобы война не прекращалась, чтобы Афганистан сделать нестабильным — ну хочется им так.

— Именно. И здесь как раз встает вопрос, пока дискуссионный: надо ли России выступать как площадка переговорного процесса между этими силами.

Кто-то говорит, что не надо, кто-то говорит: давайте. У меня лично складывается мнение, что мы будем этой площадкой. Но на сегодняшний день, может быть, и, правда, не надо торопиться.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.