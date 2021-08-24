Королева мертвого Нью-Йорка: почему стоит опасаться нового губернатора

62-летняя Кэтлин Хокул стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. Ранее она занимала должность вице-губернатора штата при администрации Эндрю Куомо, который был вынужден 10 августа подать в отставку из-за обвинений в домогательствах.

В понедельник Хокул уже объявила о первых назначениях — что примечательно, ключевые должности в системе исполнительной власти Нью-Йорка займут женщины.

Кэтлин Хоул является членом Демократической партии, в политике она с 80-х годов. В начале своей карьеры она не добилась особых успехов, лишь в 2011 году смогла избраться в палату представителей США, что и послужило ее стартовой площадкой. В 2015 году она поднялась еще на одну ступеньку — заняла должность вице-губернатора Нью-Йорка. За последние годы Кэтлин боролась против наркотиков и сексизма, поддерживала нелегальных мигрантов, хотя бы тем, что выступала за предоставление им водительских прав. Неудивительно, что ярый борец за права женщин на своей странице в Twitter написала, что рада отставке своего любвеобильного экс-шефа.

"Я хочу сказать жителям Нью-Йорка, что я готова к этой задаче", — заявила она после принесения присяги, отметив, что очень гордится новым назначением и сделает все, чтобы не подвести жителей штата.

Ничуть не удивился назначению Хоул политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ведь очевидно, что при демократах существует тренд на усиление роли женщин в политике.

Но чем реально сможет помочь Кэтлин жителям Нью-Йорка? Уж никак не своими либеральными взглядами она победит коронавирус, который проверяет всех на прочность, и это главный вызов, с которым точно столкнутся граждане Нью-Йорка этой осенью. Люди массово покидают Нью-Йорк, и мало кто из них приедет обратно, потому что возвращаться некуда. Финансовый центр Штатов мертв. Город-призрак, город-мечта, и чтобы его спасти - явно недостаточно быть просто феминисткой.

Отставка в Нью-Йорке — репетиция большого "парада"

Многие в американском истеблишменте предполагают, что отставка Куомо и назначение Кэтлин является репетицией большого "парада", поскольку Байдена хотят убрать и посадить на его место Камалу Харрис. Напомним, что Эндрю Куомо вынудили "уйти" из-за обвинений в харассменте. 11 женщин подтвердили, что Куомо дотрагивался до них и комментировал их внешность. Интересно, Байдену тоже предъявят что-то подобное? Ведь сейчас в США так легко попасть в немилость и даже стать всеобщим изгоем, случайно улыбнувшись или сделав комплимент коллеге.

"Не сомневаюсь, что Камалу Харрис демократы будут пытаться лоббировать на пост президента, ведь Байден в силу своего возраста и состояния здоровья вряд ли может пойти на второй срок. Понятно, что демократы делают ставку на женский фактор, они изначально хотели видеть вице-президентом женщину и обязательно цветную. Считается, что пост вице-президента Байден как-то предлагал жене Обамы — Мишель. Но та отказалась. Поэтому нашли достойную альтернативу в лице Камалы Харрис", — отмечает Константин Блохин.

Что ж, Чудо-женщины захватили не только кинематограф и сердца наивных зрителей, они теперь пришли в политику и будут пытаться с высоты своих полномочий спасать людей, причем даже тогда, когда их никто об этом не просит.

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