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Автор Василий Амирджанов

Афганистан станет образцом суверенной демократии

Мир

События в Афганистане и реакция на них России открыли ещё одну грань суверенной демократии в выборе друзей и врагов.

Афганистан станет образцом суверенной демократии

Скажи мне, кто твой враг…

Выступая на церемонии вручения государственных наград силовикам, президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в желании "несколько лет пожить нормальной жизнью":

"Я ведь её (нормальную жизнь — ред.) и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймёт, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда".

Белорусский лидер подчеркнул, что роль Всебелорусского народного собрания он видит в том, чтобы отойти на запасные позиции и не мешать молодёжи строить государство:

"И если кто-то дрогнет, мужики (обращается к силовикам — ред.), мы с этих позиций должны подключиться".

Вероятно, речь не идёт о тех молодых людях, которые огребли от силовиков во время протестных акций и во дворах спальных районов, где лютовали омоновцы.

Как это и принято в странах так называемой суверенной демократии всю вину за протесты в стране Александр Григорьевич возложил на западные страны. Возмущение белорусов вполне конкретными действиями властей глава государства назвал попыткой извне осуществить цветную революцию.

Лукашенко добавил, что иноземцы прибегали к различным способам достижения цели, "вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооружённого мятежа". Когда и где президент Белоруссии заметил вооружённый мятеж, теракты и тем более ритуальные убийства, так и осталось тайной.

По мнению президента Белоруссии, силовикам удалось-таки отстоять суверенитет республики и её независимость, а по ходу, оказывается, ещё и защитить ранее входившие в состав СССР страны. По мнению Александра Лукашенко, общественно-политическая ситуация в Белоруссии нормализовалась, но до сих пор где-то ещё окопались оппозиционно настроенные граждане, которые осознанно выступили против действий властей, за что их и следует наказывать:

"Если уже после этих операций, которые вы (силовики — ред.) провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята — враги".

Суверенная демократия, видимо, лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет подавить инакомыслие, стараясь имитировать наличие плюрализма мнений, свободы слова и прав человека.

Скажи мне, кто твой друг…

В то время как Александр Лукашенко прессовал белорусскую оппозицию, умело сочетая свой собственный креатив и многочисленные наработки союзной России, на мировой арене засияла новая звезда суверенной демократии — талибский Афганистан.

Попутчик президента Белоруссии Александра Лукашенко в движении по "особому" пути президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, объяснил всё про ситуацию в Афганистане:

"Движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещённая в РФ) сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства".

Иными словами, надо дать возможность террористам укрепить свою власть в стране. Как заметил президент России, талибы "уже заявили о прекращении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий… Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь".

На фоне давки в кабульском аэропорту и многочисленных призывов афганцев о помощи, российский лидер повторил традиционное назидание Западу, которое не раз озвучивалось главой государства при разговоре о внутриполитических событиях в России и Белоруссии.

Путин призвал западные державы прекратить "безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности".

И правда, ну как можно запретить террористам забивать женщин камнями, когда речь идёт о суверенитете страны и о духовных скрепах? В конце концов, можно же регламентировать допустимую гуманную форму камней и утвердить её в ООН.

"Талибан"* же строит демократию по своим лекалам и не надо раскачивать поклажу осла со стингером и отрубленными головами врагов, "очумевших, обезумевших, заблудших", как высказался про своих политических оппонентов Александр Лукашенко.

Концентрированная форма

Российская картина общественного согласия выглядит более или менее презентабельно, благодаря серии запретительных законов, принятых Госдумой, и решительным действиям силовиков. Это позволило президенту России Владимиру Путину по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщить об исчерпании ещё в XX веке лимита в стране на революции. Примерно, как и рисует общественно-политический пейзаж в Белоруссии его коллега Александр Лукашенко.

Российский лидер заверил германского канцлера, которая просила освободить из тюрьмы Алексея Навального, что власти делают всё, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой. Вероятно, как и результаты выборов:

"В России политическая система развивается, все граждане имеют право высказывать своё мнение, но делать это надо в рамках закона".

Вот и захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* обещало впредь забивать женщин камнями и применять другие формы и методы "наведения порядка", упрочения суверенитета и стабильности только по решению суда.

Главный лайфхак суверенной демократии прост и эффективен: издать нужные законы и выносить приговоры, чтобы, как говорит Александр Лукашенко, наказывать врагов. Причём с соблюдением внешних формальностей, как говорит Владимир Путин — "в рамках закона".

Понятие "суверенная демократия" по своему содержанию напоминает словосочетания "безалкогольная водка" или "халяльная свинина". В каком-то смысле, талибы*, которых российские дипломаты стали недавно называть "вменяемыми" и "нормальными мужиками" — концентрированная форма так называемой суверенной демократии, в которой Генриху Гейне светила бы в лучшем случае статья, а худшем — плаха за его "экстремистское" наблюдение:

"Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма".

* организация, запрещенная на территории РФ

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Куратор: Любовь Степушова
Темы талибы талибан демократия афганистан
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