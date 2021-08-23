События в Афганистане и реакция на них России открыли ещё одну грань суверенной демократии в выборе друзей и врагов.
Выступая на церемонии вручения государственных наград силовикам, президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в желании "несколько лет пожить нормальной жизнью":
"Я ведь её (нормальную жизнь — ред.) и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймёт, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда".
Белорусский лидер подчеркнул, что роль Всебелорусского народного собрания он видит в том, чтобы отойти на запасные позиции и не мешать молодёжи строить государство:
"И если кто-то дрогнет, мужики (обращается к силовикам — ред.), мы с этих позиций должны подключиться".
Вероятно, речь не идёт о тех молодых людях, которые огребли от силовиков во время протестных акций и во дворах спальных районов, где лютовали омоновцы.
Как это и принято в странах так называемой суверенной демократии всю вину за протесты в стране Александр Григорьевич возложил на западные страны. Возмущение белорусов вполне конкретными действиями властей глава государства назвал попыткой извне осуществить цветную революцию.
Лукашенко добавил, что иноземцы прибегали к различным способам достижения цели, "вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооружённого мятежа". Когда и где президент Белоруссии заметил вооружённый мятеж, теракты и тем более ритуальные убийства, так и осталось тайной.
По мнению президента Белоруссии, силовикам удалось-таки отстоять суверенитет республики и её независимость, а по ходу, оказывается, ещё и защитить ранее входившие в состав СССР страны. По мнению Александра Лукашенко, общественно-политическая ситуация в Белоруссии нормализовалась, но до сих пор где-то ещё окопались оппозиционно настроенные граждане, которые осознанно выступили против действий властей, за что их и следует наказывать:
"Если уже после этих операций, которые вы (силовики — ред.) провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята — враги".
Суверенная демократия, видимо, лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет подавить инакомыслие, стараясь имитировать наличие плюрализма мнений, свободы слова и прав человека.
В то время как Александр Лукашенко прессовал белорусскую оппозицию, умело сочетая свой собственный креатив и многочисленные наработки союзной России, на мировой арене засияла новая звезда суверенной демократии — талибский Афганистан.
Попутчик президента Белоруссии Александра Лукашенко в движении по "особому" пути президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, объяснил всё про ситуацию в Афганистане:
"Движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещённая в РФ) сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства".
Иными словами, надо дать возможность террористам укрепить свою власть в стране. Как заметил президент России, талибы "уже заявили о прекращении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий… Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь".
На фоне давки в кабульском аэропорту и многочисленных призывов афганцев о помощи, российский лидер повторил традиционное назидание Западу, которое не раз озвучивалось главой государства при разговоре о внутриполитических событиях в России и Белоруссии.
Путин призвал западные державы прекратить "безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности".
И правда, ну как можно запретить террористам забивать женщин камнями, когда речь идёт о суверенитете страны и о духовных скрепах? В конце концов, можно же регламентировать допустимую гуманную форму камней и утвердить её в ООН.
"Талибан"* же строит демократию по своим лекалам и не надо раскачивать поклажу осла со стингером и отрубленными головами врагов, "очумевших, обезумевших, заблудших", как высказался про своих политических оппонентов Александр Лукашенко.
Российская картина общественного согласия выглядит более или менее презентабельно, благодаря серии запретительных законов, принятых Госдумой, и решительным действиям силовиков. Это позволило президенту России Владимиру Путину по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщить об исчерпании ещё в XX веке лимита в стране на революции. Примерно, как и рисует общественно-политический пейзаж в Белоруссии его коллега Александр Лукашенко.
Российский лидер заверил германского канцлера, которая просила освободить из тюрьмы Алексея Навального, что власти делают всё, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой. Вероятно, как и результаты выборов:
"В России политическая система развивается, все граждане имеют право высказывать своё мнение, но делать это надо в рамках закона".
Вот и захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* обещало впредь забивать женщин камнями и применять другие формы и методы "наведения порядка", упрочения суверенитета и стабильности только по решению суда.
Главный лайфхак суверенной демократии прост и эффективен: издать нужные законы и выносить приговоры, чтобы, как говорит Александр Лукашенко, наказывать врагов. Причём с соблюдением внешних формальностей, как говорит Владимир Путин — "в рамках закона".
Понятие "суверенная демократия" по своему содержанию напоминает словосочетания "безалкогольная водка" или "халяльная свинина". В каком-то смысле, талибы*, которых российские дипломаты стали недавно называть "вменяемыми" и "нормальными мужиками" — концентрированная форма так называемой суверенной демократии, в которой Генриху Гейне светила бы в лучшем случае статья, а худшем — плаха за его "экстремистское" наблюдение:
"Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма".
* организация, запрещенная на территории РФ
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